Коронавирус
РИА НовостиВ Кремле ответили на заявление экс-послов США о возвращении Крыма
Ранее три бывших американских посла в Киеве Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор в публикации в издании NPR предложили воспользоваться пандемией коронавируса для оказания давления на Россию и передачи Крыма Украине.
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Происшествия
Никас Сафронов попал в ДТП в центре Москвы
Политика
В Кремле рассказали, когда будет понятен эффект от режима самоизоляции
Эффект от режима самоизоляции в России будет понятен во второй половине следующей недели, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Армия и оружие
В Ливии сбит беспилотник турецкого производства
Турецкий беспилотный летающий аппарат (БПЛА) был сбит 6 апреля солдатами Ливийской национальной армии (ЛНА) в районе города Мисурат, заявило командование ЛНА 6 апреля в публикации на своей странице в Twitter, сообщает ТАСС.
Общество
Тульскую область включили в рейтинг регионов «вирусного суверенитета»
Тульская область вошла в рейтинг с "низким" индексом "вирусного суверенитета": в регион введен режим повышенной готовности, режим самоизоляции для людей старше 65 лет продлен до 19 апреля.
Политика
Россия направила свои тесты на коронавирус в более чем 30 стран мира
Россия направила свои тест-системы для выявления коронавирусной инфекции более чем в 30 стран, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Общество
Власти Москвы предупредили о новом мошенничестве на фоне коронавируса
Московские власти предупредили о новых способах мошенничества на фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Здоровье
Российские военные врачи начали прием пациентов в Белграде
Бригады российских военных врачей начали принимать пациентов с подозрением на коронавирус в Белграде.
Общество
Скворцова предрекла россиянам пик коронавируса
Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что спад распространения коронавирусной инфекции ожидается в июне.
Энергетика
Правительство России введет запрет на импорт дешевого бензина
Мера временная и пока рассчитана до сентября 2020 года — то есть на все время, в течение которого, по прогнозам Минэнерго, будут держаться низкие цены на нефть, заключает собеседник Запрет на импорт будет введен для того, чтобы защитить рынок от дешевого топлива, поясняет один из источников.
Армия и оружие
На Украине у пяти военных выявили коронавирус
Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Украине подтвердили 1668 случаев заболевания COVID-19. За минувшие сутки выявили 206 новых случаев.
Экономика
Российские банки начнут выдавать бизнесу беспроцентные кредиты
В настоящее время Сбербанк и ВТБ уже начали выдачу кредитов под 0 процентов годовых, остальные начнут выдачу 8 апреля.
Общество
Один новый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Крыму
Общее число подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в Крыму достигло 23.
Общество
Еще 1175 случаев заражения коронавирусом выявили в России за сутки
За минувшие сутки в России выявили 1175 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.
Армия и оружие
В Сирии убит секретарь правящей партии Баас
Секретаря правящей партии Баас в городе Нава застрелили неизвестные 7 апреля в Сирии, сообщает Telegram-канал «Вестник Дамаска».
Общество
В США зафиксировали рекордную суточную смертность от коронавируса
За минувшие сутки в США от коронавируса умерли 1736 человек, это стало рекордом с момента начала эпидемии в стране, сообщили в Университете Джона Хопкинса.
Здоровье
Минздрав разъяснил правила медпомощи на время пандемии коронавируса
«В целях безопасности самих пациентов и медицинских работников, Минздрав России рекомендует гражданам перенести сроки обращения за медицинской помощью в плановой форме», — говорится в сообщении.
Политика
Власти мониторят ситуацию с зарплатами россиян, заявил Песков
Власти РФ обращают внимание на случаи отправки работников в неоплачиваемые отпуска на время нерабочего периода в связи с пандемией коронавируса, какие меры могут быть приняты и будут ли они приниматься, решит правительство, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Здоровье
80 случаев заражения коронавирусом выявлено в Нижегородской области
8 апреля в регионе были подтверждены 24 новых случая заболевания COVID-19. Таким образом, общее число зараженных достигло 80 человек.
Общество
Американские сенаторы обсудят рынок нефти с властями Саудовской Аравии
Вашингтон, 8 апреля 2020, 08:11 — REGNUM Представители Республиканской партии США сенаторы Кевин Крамер и Дэн Салливан планируют обсудить стабилизацию мирового рынка нефти с представителями властей Саудовской Аравии, передаёт агентство Reuters со ссылкой на свои источники.
Общество
Путин подписал указ о выплатах на детей до 3 лет
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выплат на детей до 3 лет. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.
Политика
WSJ: США хотят заблокировать выделение помощи Ирану от МВФ
Вашингтон, 8 апреля 2020, 11:46 — REGNUM Власти США не хотят, чтобы Международный валютный фонд (МВФ) выделил Ирану кредит на $5 млрд для борьбы с коронавирусом SARS-CoV-2.
Происшествия
В Липецкой области подтверждено 18 новых случаев коронавируса
Липецк, 8 апреля 2020, 11:27 — REGNUM В Липецкой области 8 апреля официально подтверждено 18 новых случаев коронавируса, сообщает ИА REGNUM по данным оперативного штаба.
Шоу-бизнес
Диагноз «коронавирус» у Надежды Бабкиной не подтвердился
Происшествия
В Омске ураган сорвал крыши с 69 домов
Над Омской областью бушует ураган. Десятки сорванных крыш, покореженных машин, вырванных с корнем деревьев.
Здоровье
В Петербурге на коронавирус начнут тестировать беременных
Комитет по здравоохранению Петербурга расширил список тех, кого в обязательном порядке будут тестировать на коронавирус.
Здоровье
В Минздраве рассказали, как долго коронавирус сохраняется в квартире
Квартиры людей, инфицированных коронавирусом, остаются потенциально опасными для здоровых людей на протяжении трех дней.
Религия
Церемония Схождения Благодатного Огня состоится в Иерусалиме 18 апреля
Шоу-бизнес
Ирина Горбачева рассказала об изменах своего мужа
Перед расставанием Ирина случайно узнала об измене: она открыла переписку мужа.
Технологии
Sony представила геймпад PlayStation 5
Sony представила игровой контроллер для приставки PlayStation 5. Аксессуар DualSense получил курки с обратной связью, сообщается на сайте компании.
Гаджеты
AnTuTu назвала мощные среднебюджетные смартфоны марта 2020 года
В AnTuTu аппарат набрал 407 340 баллов и это оказался самый производительный смартфон среди среднебюджетных моделей.