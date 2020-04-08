Ранее три бывших американских посла в Киеве Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор в публикации в издании NPR предложили воспользоваться пандемией коронавируса для оказания давления на Россию и передачи Крыма Украине.

В Кремле ответили на заявление экс-послов США о возвращении Крыма

Армия и оружие В Ливии сбит беспилотник турецкого производства Турецкий беспилотный летающий аппарат (БПЛА) был сбит 6 апреля солдатами Ливийской национальной армии (ЛНА) в районе города Мисурат, заявило командование ЛНА 6 апреля в публикации на своей странице в Twitter, сообщает ТАСС.

Общество Тульскую область включили в рейтинг регионов «вирусного суверенитета» Тульская область вошла в рейтинг с "низким" индексом "вирусного суверенитета": в регион введен режим повышенной готовности, режим самоизоляции для людей старше 65 лет продлен до 19 апреля.

Общество Скворцова предрекла россиянам пик коронавируса Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что спад распространения коронавирусной инфекции ожидается в июне.

Энергетика Правительство России введет запрет на импорт дешевого бензина Мера временная и пока рассчитана до сентября 2020 года — то есть на все время, в течение которого, по прогнозам Минэнерго, будут держаться низкие цены на нефть, заключает собеседник Запрет на импорт будет введен для того, чтобы защитить рынок от дешевого топлива, поясняет один из источников.

Экономика Российские банки начнут выдавать бизнесу беспроцентные кредиты В настоящее время Сбербанк и ВТБ уже начали выдачу кредитов под 0 процентов годовых, остальные начнут выдачу 8 апреля.

Общество В США зафиксировали рекордную суточную смертность от коронавируса За минувшие сутки в США от коронавируса умерли 1736 человек, это стало рекордом с момента начала эпидемии в стране, сообщили в Университете Джона Хопкинса.

Здоровье Минздрав разъяснил правила медпомощи на время пандемии коронавируса «В целях безопасности самих пациентов и медицинских работников, Минздрав России рекомендует гражданам перенести сроки обращения за медицинской помощью в плановой форме», — говорится в сообщении.

Политика Власти мониторят ситуацию с зарплатами россиян, заявил Песков Власти РФ обращают внимание на случаи отправки работников в неоплачиваемые отпуска на время нерабочего периода в связи с пандемией коронавируса, какие меры могут быть приняты и будут ли они приниматься, решит правительство, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Здоровье 80 случаев заражения коронавирусом выявлено в Нижегородской области 8 апреля в регионе были подтверждены 24 новых случая заболевания COVID-19. Таким образом, общее число зараженных достигло 80 человек.

Общество Американские сенаторы обсудят рынок нефти с властями Саудовской Аравии Вашингтон, 8 апреля 2020, 08:11 — REGNUM Представители Республиканской партии США сенаторы Кевин Крамер и Дэн Салливан планируют обсудить стабилизацию мирового рынка нефти с представителями властей Саудовской Аравии, передаёт агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

Политика WSJ: США хотят заблокировать выделение помощи Ирану от МВФ Вашингтон, 8 апреля 2020, 11:46 — REGNUM Власти США не хотят, чтобы Международный валютный фонд (МВФ) выделил Ирану кредит на $5 млрд для борьбы с коронавирусом SARS-CoV-2.

Происшествия В Липецкой области подтверждено 18 новых случаев коронавируса Липецк, 8 апреля 2020, 11:27 — REGNUM В Липецкой области 8 апреля официально подтверждено 18 новых случаев коронавируса, сообщает ИА REGNUM по данным оперативного штаба.