Политика

RuNews24.ruRuNews24.ruВ Кремле ответили на заявления о новых санкциях США против России

11 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не рассчитывают на реализацию инициатив о введении новых жестких санкций против России со стороны США. Также Песков подчеркнул, что ограничения не ведут к нормализации отношений между двумя государствами.
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В Кремле надеются, что идеи новых санкций США не будут реализованы

Газета.Ru08:25

В Кремле назвали незаконными возможные новые санкции США

Комсомольская правда06:40

В Кремле оценили действия американских политиков в период выборов

РИА Новости05:42

Кремль рассчитывает, что предлагаемые в США новые санкции останутся на уровне заявлений

ТАСС06:08

В Кремле отреагировали на идею «жёстких санкций» США против России

RT на русском05:37

Кремль ответил на предложения «самых жестких» санкций США против России

РБК05:35

Кремль надеется, что США не будут принимать новые антироссийские санкции

Коммерсантъ06:20
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Авто

«Автокод» назвал основные ошибки при покупке автомобиля с пробегом

Эксперт сервиса «Автокод» Александр Кульчицкий назвал четыре основных ошибки, совершаемых покупателями на вторичном рынке.
Автоновости дня вчера в 04:50
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Общество

Мэрия Москвы пообещала «миллион призов» для участников голосования

Получить сертификаты москвичи смогут, приняв участие в голосовании по поправкам в Конституцию.
РБК 06:08
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Политика

В Крыму прокомментировали слова Зеленского о «стыде» россиян

Ранее Зеленский заявил в интервью "Украинской правде", что Крым вернется под контроль Киева, а российскому народу через несколько лет станет стыдно.
РИА Новости 00:37
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Общество

В Челябинской области продлили режим повышенной готовности до 30 июня

«Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о продлении режима повышенной готовности в регионе до 30 июня 2020 года», — цитирует ТАСС пресс-службу губернатора.
RT на русском 12:09
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Общество

Собянин призвал ограничить поездки в Москву гостям из регионов

Пока стоит ограничить поездки гостям из других регионов России в Москву, заявил мэр столицы Сергей Собянин в четверг.
РИА Новости 11:51
Политика

В США заявили о влиянии России на Международный уголовный суд

"США никогда не давало согласию на юрисдикцию МУС, более того, мы обеспокоены, что зарубежные силы, такие как Россия, влияют на МУС в собственных интересах", - сказал Барр на пресс-конференции.
РИА Новости 10:54
Происшествия

МВД начало проверку из-за ролика с вымышленным депутатом Наливкиным

Полиция Уссурийска начала проверку из-за шуточного ролика с «подполковником МВД» и знаменитым «председателем исполнительного комитета» Виталием Наливкиным.
НТВ 06:11
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Общество

Sony анонсирует игры для PlayStation 5. LIVE

Сегодня, 11 июня, в 23:00 мск Sony покажет игры для своей новой консоли PlayStation 5. Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию события.
Чемпионат 07:30
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Политика

Глава Бурятии: без обнуления сроков Путина олигархи поделят страну

Россию поделят между собой олигархи, если граждане не проголосуют за поправки к Конституции, в том числе за обнуление сроков правления президента РФ Владимира Путина.
News.ru вчера в 10:48
158
Общество

Собянин назвал возможные сроки начала вакцинации от коронавируса

Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции может начаться ближе к зиме.
RT на русском 11:57
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Гаджеты

Apple зарегистрировала девять iPhone

На просторах интернета появилась довольно интересная информация о том, что компания Apple вроде как зарегистрировала сразу девять смартфонов, которые будут представлены в сентябре этого года.
Megaobzor.com 12:06
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Политика

Бывший соратник Зеленского поблагодарил его за свое увольнение

Бывший соратник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан выступил с критикой команды главы государства.
Lenta.ru 11:58
Общество

В Нижегородской области с 12 июня отменят электронные пропуска

Власти Нижегородской области решили с 12 июня отменить в регионе цифровые пропуска.
Известия 10:40
55
Общество

Мишустин утвердил получение школьных аттестатов без экзаменов

Все российские школьники - и 9-х, и 11-х классов - в 2020 году получат аттестат без сдачи экзаменов.
Российская газета 03:06
1,3K
Происшествия

Украинский радикал Стерненко официально стал подозреваемым в убийстве

Киев, 11 июня 2020, 13:59 — REGNUM Бывшему главарю «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Одессе Сергею Стерненко вручили документ о подозрении в умышленном убийстве.
REGNUM 06:59
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Происшествия

Семья погибшего водителя не примет помощь от Ефремова, заявил адвокат

РИА Новости 11:18
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Происшествия

Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»

Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости 05:55
1,3K
Экономика

Банки попросили блокировать сомнительные операции без ответа клиентов

Банки предложили ЦБ блокировать денежные переводы с признаками совершенных операций без согласия клиента, если тот не вышел на связь с банком.
РБК 00:00
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Происшествия

В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода

Полицейский вылетел на тротуар на личном автомобиле и сбил трех пешеходов в Воронеже, один из которых погиб, сообщил РИА Новости представитель Главного управления МВД по региону.
РИА Новости 09 июня в 15:04
1,3K
Происшествия

Погибшего в ДТП с Ефремовым водителя похоронили в Рязанской области

Актер Ефремов попал в аварию в Москве вечером 8 июня, он не справился с управлением на Смоленской площади и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с фургоном Lada, за рулем которого находился Захаров.
РБК 11:41
247
Общество

Собянин: с 7 мая идет постоянное снижение показателей по коронавирусу

В Москве примерно с 7 мая снижаются показатели, связанные с заболеваемостью коронавирусом.
Вести.Ru 11:22
3
Общество

Собянин призвал работодателей оставить сотрудников «на удаленке»

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 московским работодателям следует продолжить дистанционную работу своих компаний, сообщил мэр города Сергей Собянин.
Коммерсантъ 12:05
Кино

Индиану Джонса назвали величайшим киногероем в истории

News.ru 12:00
Происшествия

Дочь Ефремова объяснила регистрацию номера актера в Telegram

РБК 10:59
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Происшествия

В Калужской области выпал из окна оставленный один дома ребенок

В Кирове восьмилетний мальчик, оставленный без присмотра родителей, выпал из окна с пятого этажа.
РБК 09:27
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Футбол

Агент Шюррле рассказал о будущем экс-спартаковца

Спорт-Экспресс 10:10
Армия и оружие

Forbes: Подлодка «Хабаровск» может изменить характер подводной войны

Головная подлодка проекта 09851 "Хабаровск" станет главной субмариной 2020-х годов и в целом повлияет на характер подводной войны.
Российская газета вчера в 02:49
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Экономика

Сбербанк договорился о покупке 2ГИС

Сбербанк подписал документы о приобретении контрольной доли в картографическом сервисе 2ГИС.
Коммерсантъ 02:05
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Политика

Республиканцы предложили ввести санкции против России

Конгрессмены предлагают внести РФ в список "спонсоров терроризма" с введением санкций в отношении российских нефтегазовых компаний и проектов, крупных бизнесменов и банков (в частности, предлагается отключить нашу страну от международной системы платежей Swift), а также "наказать" Россию за "вмешательство в американские избирательные процессы".
Российская газета 02:40
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Политика

Евросоюз отказался пускать россиян

Евросоюз отказался пускать россиян на свою территорию после 1 июля — в альянсе рассматривают возможность открыть въезд только для пяти стран.
Lenta.ru 11:14
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