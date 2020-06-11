11 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не рассчитывают на реализацию инициатив о введении новых жестких санкций против России со стороны США. Также Песков подчеркнул, что ограничения не ведут к нормализации отношений между двумя государствами.

В Кремле ответили на заявления о новых санкциях США против России

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