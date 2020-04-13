Что касается роста преступности, мы, безусловно, все это фиксируем, главным образом это, конечно, фиксируют правоохранительные органы, которые очень интенсивно работают сейчас, с повышенной нагрузкой.

В Кремле назвали истеричными проявлениями опасения, что на фоне коронавируса в России повторятся тяжелые 90-е годы: у страха глаза велики Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

В Кремле ответили на заявления о возможном повторении девяностых

Общество Власти Москвы сообщили об атаках на сервис выдачи пропусков Руководитель департамента информационных технологий Москвы (ДИТ) Эдуард Лысенко сообщил о хакерских атаках на сервис выдачи цифровых пропусков, которые нужны для выхода из дома в режиме изоляции граждан. 824

Экономика КПРФ предложила выплатить по 20 тысяч рублей москвичам на самоизоляции Фракция КПРФ в Мосгордуме отправила письмо мэру Москвы Сергею Собянину, где попросила поддержать москвичей на карантине, в том числе выплатить по 20 тысяч рублей каждому, пишет РИА "Новости". 254

Общество Эксперт ВШЭ заявила о смене динамики распространения COVID-19 в России Ситуация с распространением коронавируса в России больше не развивается по оптимистической траектории, заявила директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1". 891

Здоровье В ВОЗ предупредили об опасности, которую представляют маски Еще одна опасность заключается в том, что люди, используя маски, начинают думать, что они защищены от коронавируса, их поведение меняется, они становятся менее осторожными. 877

Происшествия В жилом доме в Петербурге взорвался газ Взрыв бытового газа произошел в жилом доме на Морской набережной в Петербурге, сообщает «Фонтанка».

Экономика Кудрин предупредил о росте числа безработных из-за коронавируса В России количество безработных на фоне кризиса из-за коронавируса может увеличиться более чем в три раза, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в эфире телеканала РБК. 471

Общество В Пензенской области ребенок заразился коронавирусом Среди 17 новых зараженных коронавирусом в Пензенской области один четырехлетний ребенок, общее число пациентов с COVID-19 достигло 84, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина. 2

Общество Российские авиакомпании предложили властям легализовать ваучеры Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта предложила властям легализовать использование ваучеров вместо возврата средств за отмененные рейсы, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на письмо АЭВТ первому вице-премьеру Андрею Белоусову.

Авто На продажу выставили BMW 325ix 1986 года без пробега Джеймс Хантли, специалист по продажам SuperVettura рассказывает, что "трешка" цвета Polaris Silver Metallic входила в коллекцию из 32 автомобилей, которую купили у одного датского ценителя.

Общество Число новых больных коронавирусом в России впервые превысило 2,5 тыс В России за сутки зафиксировано 2558 новых случаев заражения коронавирусом, общее число больных достигло 18 328, сообщает оперативный штаб.

Политика В США планируют создать альтернативу ВОЗ Часть сотрудников Белого дома выступает за то, чтобы в США была создана альтернатива Всемирной организации здравоохранения. 2

Энергетика Форвардная кривая сигнализирует, что сделка ОПЕК+ может не сработать Сокращение добычи нефти на уровне 9.7 млн б / д делает новую сделку исторической, однако эксперты Citigroup полагают, что этого окажется недостаточно для компенсации падения мирового спроса, которое Trafigura оценивает в 35 млн б / д. Схожего с Citi мнения придерживается и Goldman Sachs.

Шоу-бизнес Певица Татьяна Буланова лежит в реанимации Певица Татьяна Буланова находится в реанимации. Но сейчас ей немного лучше, поделилась она с 360. 665

Происшествия В бельгийском Андерлехте произошли массовые беспорядки Несмотря на запрет массовых мероприятий в условиях пандемии вируса COVID-19, в брюссельской коммуне Андерлехт произошли массовые беспорядки. 64

Общество В Самарской области выявили 5 новых случаев заражения коронавирусом Сегодня 13 апреля стало известно ещё о пяти новых случаях заражением этой страшной инфекцией.4 человека это жители Самары, один с Волжского района. 26

Общество В Татарстане серьезно сократилось число рабочих мест В течение последних трех лет число рабочих мест увеличилось в 25 регионах, а сократилось в 60. 1

Происшествия В Тульской области подтвердились новые случаи заражения коронавирусом В Тульской области зафиксировано 11 новых случаев заражения коронавирусом, заявил минздрав Тульской области 13 апреля на сайте ведомства «Восемь человек заразились после поездки в другой регион, еще двое взрослых и один ребенок контактировали с инфицированными жителями Тулы», — рассказали в минздраве. 17