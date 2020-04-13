Коронавирус
РИА НовостиВ Кремле ответили на заявления о возможном повторении девяностых
В Кремле назвали истеричными проявлениями опасения, что на фоне коронавируса в России повторятся тяжелые 90-е годы: у страха глаза велики Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Что касается роста преступности, мы, безусловно, все это фиксируем, главным образом это, конечно, фиксируют правоохранительные органы, которые очень интенсивно работают сейчас, с повышенной нагрузкой.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельТАСС 05:53
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Общество
Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции
В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости вчера в 17:44
Экономика
Россия запретит ввоз дешевого бензина на полгода
Ввоз дешевого бензина в Россию может быть запрещен на шесть месяцев.
BFM.ru вчера в 12:49
Общество
Власти Москвы сообщили об атаках на сервис выдачи пропусков
Руководитель департамента информационных технологий Москвы (ДИТ) Эдуард Лысенко сообщил о хакерских атаках на сервис выдачи цифровых пропусков, которые нужны для выхода из дома в режиме изоляции граждан.
Коммерсантъ 03:43
Экономика
КПРФ предложила выплатить по 20 тысяч рублей москвичам на самоизоляции
Фракция КПРФ в Мосгордуме отправила письмо мэру Москвы Сергею Собянину, где попросила поддержать москвичей на карантине, в том числе выплатить по 20 тысяч рублей каждому, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:57
Политика
Трамп объявил во всех 50 штатах США режим крупного бедствия
"Впервые в истории президент объявляет, что режим крупного бедствия существует во всех 50 штатах сразу", — написал представитель Белого дома Джадд Дир в Twitter.
РИА Новости 11 апреля в 21:42
Культура
Участник Comedy Club скрывался под костюмом Яйца в шоу «Маска»
Жюри шоу Маска не смогли отгадать участника в костюме Яйца. Под маской оказался украинский шоумен и резидент Comedy Club Антон Лирник.
iReactor 05:55
Общество
В Крыму вводят пропуска для выхода пенсионеров из дома
Форма пропуска будет разработана в ближайшие дни. Ввести новые меры планируется 15 апреля.
Вести.Севастополь 03:20
Общество
Эксперт ВШЭ заявила о смене динамики распространения COVID-19 в России
Ситуация с распространением коронавируса в России больше не развивается по оптимистической траектории, заявила директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 23:51
Здоровье
В ВОЗ предупредили об опасности, которую представляют маски
Еще одна опасность заключается в том, что люди, используя маски, начинают думать, что они защищены от коронавируса, их поведение меняется, они становятся менее осторожными.
Российская газета 02:10
Здоровье
В Китае предсказали сроки начала второй волны коронавируса
12 апреля главный эпидемиолог Китая Чжун Наньшань оценил вероятность второй волны вспышки коронавируса в стране.
Lenta.ru 02:08
Шоу-бизнес
Елена Летучая сообщила, что сломала ребро
Елена Летучая, работающая в России телеведущей, получила перелом десятого ребра, сообщает РИА Новости.
Ореанда-Новости 02:54
Здоровье
Четверо калужских больных коронавирусом находятся в реанимации
Весть (Калужская область) 02:26
Происшествия
В жилом доме в Петербурге взорвался газ
Взрыв бытового газа произошел в жилом доме на Морской набережной в Петербурге, сообщает «Фонтанка».
Lenta.ru 05:01
Экономика
Кудрин предупредил о росте числа безработных из-за коронавируса
В России количество безработных на фоне кризиса из-за коронавируса может увеличиться более чем в три раза, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в эфире телеканала РБК.
РИА Новости 05:59
Общество
В Пензенской области ребенок заразился коронавирусом
Среди 17 новых зараженных коронавирусом в Пензенской области один четырехлетний ребенок, общее число пациентов с COVID-19 достигло 84, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
РИА Новости 05:08
Общество
Российские авиакомпании предложили властям легализовать ваучеры
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта предложила властям легализовать использование ваучеров вместо возврата средств за отмененные рейсы, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на письмо АЭВТ первому вице-премьеру Андрею Белоусову.
РИА Новости 02:22
Авто
На продажу выставили BMW 325ix 1986 года без пробега
Джеймс Хантли, специалист по продажам SuperVettura рассказывает, что "трешка" цвета Polaris Silver Metallic входила в коллекцию из 32 автомобилей, которую купили у одного датского ценителя.
Авторамблер 03:45
Общество
Голикова объяснила причины срока самоизоляции в стране до 30 апреля
Голикова отметила, что 14–16 апреля могут быть неким критерием для страны о том, вышла ли заболеваемость на пик или продолжит увеличиваться.
Известия вчера в 19:04
Общество
Число новых больных коронавирусом в России впервые превысило 2,5 тыс
В России за сутки зафиксировано 2558 новых случаев заражения коронавирусом, общее число больных достигло 18 328, сообщает оперативный штаб.
РБК 03:51
Политика
В США планируют создать альтернативу ВОЗ
Часть сотрудников Белого дома выступает за то, чтобы в США была создана альтернатива Всемирной организации здравоохранения.
Pravda.Ru 05:44
Энергетика
Форвардная кривая сигнализирует, что сделка ОПЕК+ может не сработать
Сокращение добычи нефти на уровне 9.7 млн б / д делает новую сделку исторической, однако эксперты Citigroup полагают, что этого окажется недостаточно для компенсации падения мирового спроса, которое Trafigura оценивает в 35 млн б / д. Схожего с Citi мнения придерживается и Goldman Sachs.
Profinance.ru 05:20
Шоу-бизнес
Певица Татьяна Буланова лежит в реанимации
Певица Татьяна Буланова находится в реанимации. Но сейчас ей немного лучше, поделилась она с 360.
Vologda-poisk.ru вчера в 03:07
Происшествия
В бельгийском Андерлехте произошли массовые беспорядки
Несмотря на запрет массовых мероприятий в условиях пандемии вируса COVID-19, в брюссельской коммуне Андерлехт произошли массовые беспорядки.
Коммерсантъ вчера в 06:47
Футбол
Дзюба показал, как играет с сыновьями в войну во время самоизоляции
Спорт-Экспресс 06:01
Общество
В Самарской области выявили 5 новых случаев заражения коронавирусом
Сегодня 13 апреля стало известно ещё о пяти новых случаях заражением этой страшной инфекцией.4 человека это жители Самары, один с Волжского района.
Похвистнево-Информ 05:00
Общество
В Татарстане серьезно сократилось число рабочих мест
В течение последних трех лет число рабочих мест увеличилось в 25 регионах, а сократилось в 60.
БИЗНЕС Online 01:10
Происшествия
В Тульской области подтвердились новые случаи заражения коронавирусом
В Тульской области зафиксировано 11 новых случаев заражения коронавирусом, заявил минздрав Тульской области 13 апреля на сайте ведомства «Восемь человек заразились после поездки в другой регион, еще двое взрослых и один ребенок контактировали с инфицированными жителями Тулы», — рассказали в минздраве.
ИА Красная Весна 05:50
Армия и оружие
Странное поведение польского истребителя F-16 попало на видео
Внимания оператора привлекли странные маневры польского истребителя F-16, поднятого для сопровождения российской авиагруппы.
Российская газета 05:40
Экономика
В Кремле прокомментировали соглашение ОПЕК+ о снижении добычи нефти
Кремль положительно оценивает достигнутые ОПЕК+ договорённости по снижению добычи нефти, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RT на русском 05:54
Происшествия
Московский школьник сдал полиции ушедшую в запой в самоизоляции мать
В Москве 12-летний школьник обратился в полицию и сдал мать, которая ушла в запой во время самоизоляции.
Lenta.ru 04:51