Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что эффект от режима самоизоляции в стране будет понятен во второй половине следующей недели, передает корреспондент "Газеты.Ru".

В Кремле ожидают эффекта от режима самоизоляции на следующей неделе

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