Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пик пандемии коронавируса в стране ожидается в середине мая. Таким прогнозом он поделился в интервью CNBC. По словам представителя Кремля, снижение числа новых случаев заражения, предположительно, начнется в конце мая.

В Кремле ожидают пика пандемии COVID-19 в середине мая

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