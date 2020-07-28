Политика
ИнтерфаксВ Кремле переадресовали суду вопрос о замене Сафронову меры пресечения
В Кремле заявили, что возможность замены меры пресечения для обвиняемого в госизмене советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова зависит от состояния его здоровья, а также от решения следователей и судьи.
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Происшествия
В Петербурге после столкновения сошли с рельсов два товарных поезда
Коммерсантъ 09:18
Футбол
«Спартак» сыграет с ЦСКА в седьмом и 27-м турах РПЛ
RT на русском 10:18
Здоровье
Пациенток роддомов, заразившихся коронавирусом, выявили в Татарстане
В Татарстане зафиксированы случаи заражения коронавирусом у женщин, находящихся в роддомах.
Вечерняя Казань 09:40
Политика
Пашинян ответил на пост Симоньян с критикой армянских властей
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью телеканалу РБК ответил на пост главного редактора RT Маргариты Симоньян с критикой властей республики.
Lenta.ru 06:33
Общество
Белорусская милиция задержала фотокорреспондента ТАСС в Минске
В Минске милиция задержала фотокорреспондента ТАСС в Белоруссии Наталью Федосенко, сообщает ТАСС.
BFM.ru 09:30
Общество
Обвиняемый в госизмене Иван Сафронов отказался от сделки со следствием
Следователь предложил Ивану Сафронову заключить сделку, но он отказался. Об этом ТАСС рассказал адвокат Иван Павлов.
BFM.ru 08:45
Общество
Вторая волна коронавируса может обойтись без закрытия предприятий
Москва, 28 июля 2020, 13:51 — REGNUM Минпромторг РФ совместно с Роспотребнадзором работают над тем, чтобы обойтись без закрытия стационарных заведений торговли в случае второй волны коронавируса осенью 2020 года.
REGNUM 06:51
Политика
Россиян наградят за работу над голосованием по Конституции
Президент России Владимир Путин наградит ряд граждан за работу по организации и проведению голосования по поправкам к Конституции.
Lenta.ru 03:45
Футбол
Семак оценил трансфер Ловрена в «Зенит»
Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак высказался о трансфере защитника Деяна Ловрена из "Ливепуля".
Газета.Ru 05:02
Экономика
Кабмин предложил уточнить процедуру применения санкций
Правительство внесло в Госдуму законопроект, в котором предлагается скорректировать процедуру применения Россией экономических санкций.
Российская газета 06:26
Происшествия
СК предъявил новое обвинение осужденному за коррупцию экс-главе Коми
СК РФ предъявил уже осужденному за коррупцию экс-главе Коми Вячеславу Гайзеру обвинение по новому делу, об организации превышения полномочий, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 10:06
Общество
Госдума одобрила продление детской выплаты 10000 руб. от ПФР на август
Государственная Дума одобрила продление денежной выплаты в размере 10 тысяч рублей от ПФР на август.
Evo-rus.com 03:14
Общество
В Северодвинске отменен обязательный масочно-перчаточный режим
Напомним, что обязательный масочно-перчаточный режим в Северодвинске был продлен 7 июля — тогда был полностью открыт въезд в Северодвинск и выезд из него.
Новости Архангельска 29.ru 09:44
Происшествия
Найденные обломки самолета не принадлежат пропавшему в Бурятии Ан-2
Российская газета 02:49
Общество
РБК сообщил о скором возобновлении авиасообщения с двумя странами
На втором этапе возобновления авиасообщения Россия может разрешить перелеты на Мальдивы и в Объединенные Арабские Эмираты, сообщает РБК со ссылкой на источник.
РИА Новости 07:35
Наука
Высокое содержание лития в питьевой воде предотвращает риск суицида
Ученые заметили, что страны с бо́льшим содержанием лития в питьевой воде имеют более низкую статистику смертей в результате суицида.
Машины и Механизмы 00:52
Финансы
Курс евро достиг 85 рублей впервые со 2 апреля
Курс европейской валюты достиг 85 рублей в ходе торгов на Московской бирже. Это произошло впервые со 2 апреля.
BFM.ru 08:49
Футбол
Воспитанник «Реала» Денис Черышев может перейти в «Зенит»
Спортивный эксперт Игорь Рабинер (издание «Спорт-Экспресс») сообщил, что санкт-петербургский «Зенит» рассматривает возможность приобретения хавбека «Валенсии» Дениса Черышева.
ГЛАС.RU 07:40
Шоу-бизнес
Кузьмин рассказал о мечте детства, которую исполнила Пугачева
Народный артист РФ Владимир Кузьмин заявил, что Алла Пугачёва ещё в 1984 году исполнила его давнюю мечту.
Территория новостей 01:16
Общество
Шнуров в Хабаровске вышел на митинг вместе с протестующими
По приезду в Хабаровск, лидер группы "Ленинград", политик и продюсер RTVi Сергей Шнуров вышел на площадь, где собрались митингующие.
SM News вчера в 07:50
Общество
С 1 августа повышаются пенсии работавших в прошлом году пенсионеров
Пожилые россияне ждали этой прибавки целый год, ведь каждый год именно в августе пенсии работающих пенсионеров повышаются за счет накопленных пенсионных коэффициентов.
Live24 вчера в 09:01
Общество
Росгвардия выпустила клип по мотивам игры The Last of Us
Росгвардия записала кавер на заглавную песню игры The Last of Us и выпустила клип на него. Название кавера — «Trust Us» («Верьте в нас»).
Афиша Daily 08:04
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче конфискованных денег в ПФР
Ранее, во вторник, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
Известия 06:39
Общество
ВОЗ отказалась от идеи о второй волне коронавируса
В ВОЗ больше не считают, что миру угрожает вторая волна коронавируса.
BFM.ru 10:21
Здоровье
В Алтайском крае выявили вспышку коронавируса в онкодиспансере
Более 40 заболевших коронавирусом сотрудников и пациентов выявили в корпусе онкодиспансера в Барнауле, его закрыли на карантин, сообщил во вторник региональный оперштаб.
РИА Новости 05:07
Армия и оружие
«Искандер-М» привлекут к защите российского побережья
Подготовка ракетчиков при помощи "Искандеров" станет стандартной. "Искандер-М" привлекут к защите российского побережья.
Piter.tv 01:33
Происшествия
Защита Ефремова попросила суд перенести сроки слушания по делу
Защита актера Михаила Ефремова, попавшего в ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, направила в суд ходатайство о переносе предварительного слушания его дела на срок после 5 августа.
РБК вчера в 07:37
Происшествия
Суды арестовали 15 участников стычек армян с азербайджанцами в Москве
В Москве арестовали уже 15 участников столкновений армянской и азербайджанской диаспор, вызванных обострением ситуации на границе двух стран.
РБК 07:11
Общество
На Земле возникнет опасная геомагнитная буря 28 июля
Опасная магнитная буря ожидается во вторник, 28 июля.
Газета.Ru 02:50