Политика

ИнтерфаксИнтерфаксВ Кремле переадресовали суду вопрос о замене Сафронову меры пресечения

В Кремле заявили, что возможность замены меры пресечения для обвиняемого в госизмене советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова зависит от состояния его здоровья, а также от решения следователей и судьи.
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В Кремле рассчитывают, что Сафронову обеспечат лечение в случае COVID-19

РИА Новости06:00

Кремль рассчитывает на оказание Сафронову медпомощи в случае подтверждения COVID-19

Коммерсантъ05:54

В Кремле надеются, что обвиняемый в госизмене Сафронов получит медпомощь, если у него подтвердится коронавирус

Эхо Москвы05:34

Песков прокомментировал подозрение на коронавирус у Ивана Сафронова

Московский Комсомолец05:40

В Кремле переадресовали суду вопрос о замене Сафронову меры пресечения

Интерфакс05:40

Песков рассказал, от чего зависит мера пресечения Сафронову

ТАСС05:37

В Кремле надеются, что Сафронову окажут медпомощь при положительном тесте на COVID-19

Газета.Ru05:53
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Происшествия

В Петербурге после столкновения сошли с рельсов два товарных поезда

Коммерсантъ 09:18
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Футбол

«Спартак» сыграет с ЦСКА в седьмом и 27-м турах РПЛ

RT на русском 10:18
Здоровье

Пациенток роддомов, заразившихся коронавирусом, выявили в Татарстане

В Татарстане зафиксированы случаи заражения коронавирусом у женщин, находящихся в роддомах.
Вечерняя Казань 09:40
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Политика

Пашинян ответил на пост Симоньян с критикой армянских властей

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью телеканалу РБК ответил на пост главного редактора RT Маргариты Симоньян с критикой властей республики.
Lenta.ru 06:33
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Общество

Белорусская милиция задержала фотокорреспондента ТАСС в Минске

В Минске милиция задержала фотокорреспондента ТАСС в Белоруссии Наталью Федосенко, сообщает ТАСС.
BFM.ru 09:30
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Общество

Обвиняемый в госизмене Иван Сафронов отказался от сделки со следствием

Следователь предложил Ивану Сафронову заключить сделку, но он отказался. Об этом ТАСС рассказал адвокат Иван Павлов.
BFM.ru 08:45
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Общество

Вторая волна коронавируса может обойтись без закрытия предприятий

Москва, 28 июля 2020, 13:51 — REGNUM Минпромторг РФ совместно с Роспотребнадзором работают над тем, чтобы обойтись без закрытия стационарных заведений торговли в случае второй волны коронавируса осенью 2020 года.
REGNUM 06:51
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Происшествия

Суд Петербурга арестовал мужчину, расчленившего свою жену

REGNUM 08:44
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Политика

Россиян наградят за работу над голосованием по Конституции

Президент России Владимир Путин наградит ряд граждан за работу по организации и проведению голосования по поправкам к Конституции.
Lenta.ru 03:45
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Футбол

Семак оценил трансфер Ловрена в «Зенит»

Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак высказался о трансфере защитника Деяна Ловрена из "Ливепуля".
Газета.Ru 05:02
Экономика

Кабмин предложил уточнить процедуру применения санкций

Правительство внесло в Госдуму законопроект, в котором предлагается скорректировать процедуру применения Россией экономических санкций.
Российская газета 06:26
Происшествия

СК предъявил новое обвинение осужденному за коррупцию экс-главе Коми

СК РФ предъявил уже осужденному за коррупцию экс-главе Коми Вячеславу Гайзеру обвинение по новому делу, об организации превышения полномочий, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 10:06
5
Общество

Госдума одобрила продление детской выплаты 10000 руб. от ПФР на август

Государственная Дума одобрила продление денежной выплаты в размере 10 тысяч рублей от ПФР на август.
Evo-rus.com 03:14
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Общество

В Северодвинске отменен обязательный масочно-перчаточный режим

Напомним, что обязательный масочно-перчаточный режим в Северодвинске был продлен 7 июля — тогда был полностью открыт въезд в Северодвинск и выезд из него.
Новости Архангельска 29.ru 09:44
8
Происшествия

Найденные обломки самолета не принадлежат пропавшему в Бурятии Ан-2

Российская газета 02:49
85
Общество

РБК сообщил о скором возобновлении авиасообщения с двумя странами

На втором этапе возобновления авиасообщения Россия может разрешить перелеты на Мальдивы и в Объединенные Арабские Эмираты, сообщает РБК со ссылкой на источник.
РИА Новости 07:35
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Наука

Высокое содержание лития в питьевой воде предотвращает риск суицида

Ученые заметили, что страны с бо́льшим содержанием лития в питьевой воде имеют более низкую статистику смертей в результате суицида.
Машины и Механизмы 00:52
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Финансы

Курс евро достиг 85 рублей впервые со 2 апреля

Курс европейской валюты достиг 85 рублей в ходе торгов на Московской бирже. Это произошло впервые со 2 апреля.
BFM.ru 08:49
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Футбол

Воспитанник «Реала» Денис Черышев может перейти в «Зенит»

Спортивный эксперт Игорь Рабинер (издание «Спорт-Экспресс») сообщил, что санкт-петербургский «Зенит» рассматривает возможность приобретения хавбека «Валенсии» Дениса Черышева.
ГЛАС.RU 07:40
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Шоу-бизнес

Кузьмин рассказал о мечте детства, которую исполнила Пугачева

Народный артист РФ Владимир Кузьмин заявил, что Алла Пугачёва ещё в 1984 году исполнила его давнюю мечту.
Территория новостей 01:16
3
Общество

Шнуров в Хабаровске вышел на митинг вместе с протестующими

По приезду в Хабаровск, лидер группы "Ленинград", политик и продюсер RTVi Сергей Шнуров вышел на площадь, где собрались митингующие.
SM News вчера в 07:50
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Общество

С 1 августа повышаются пенсии работавших в прошлом году пенсионеров

Пожилые россияне ждали этой прибавки целый год, ведь каждый год именно в августе пенсии работающих пенсионеров повышаются за счет накопленных пенсионных коэффициентов.
Live24 вчера в 09:01
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Общество

Росгвардия выпустила клип по мотивам игры The Last of Us

Росгвардия записала кавер на заглавную песню игры The Last of Us и выпустила клип на него. Название кавера — «Trust Us» («Верьте в нас»).
Афиша Daily 08:04
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Экономика

Минфин прокомментировал поправки о передаче конфискованных денег в ПФР

Ранее, во вторник, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
Известия 06:39
1K
Общество

ВОЗ отказалась от идеи о второй волне коронавируса

В ВОЗ больше не считают, что миру угрожает вторая волна коронавируса.
BFM.ru 10:21
18
Здоровье

В Алтайском крае выявили вспышку коронавируса в онкодиспансере

Более 40 заболевших коронавирусом сотрудников и пациентов выявили в корпусе онкодиспансера в Барнауле, его закрыли на карантин, сообщил во вторник региональный оперштаб.
РИА Новости 05:07
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Армия и оружие

«Искандер-М» привлекут к защите российского побережья

Подготовка ракетчиков при помощи "Искандеров" станет стандартной. "Искандер-М" привлекут к защите российского побережья.
Piter.tv 01:33
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Происшествия

Защита Ефремова попросила суд перенести сроки слушания по делу

Защита актера Михаила Ефремова, попавшего в ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, направила в суд ходатайство о переносе предварительного слушания его дела на срок после 5 августа.
РБК вчера в 07:37
139
Происшествия

Суды арестовали 15 участников стычек армян с азербайджанцами в Москве

В Москве арестовали уже 15 участников столкновений армянской и азербайджанской диаспор, вызванных обострением ситуации на границе двух стран.
РБК 07:11
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Общество

На Земле возникнет опасная геомагнитная буря 28 июля

Опасная магнитная буря ожидается во вторник, 28 июля.
Газета.Ru 02:50
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Дело журналиста Ивана СафроноваБольше новостей по теме
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