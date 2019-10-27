Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, есть ли у Кремля подтверждение сведений о ликвидации главаря ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация), призвал ориентироваться на заявление Минобороны России.

В Кремле ответили на вопрос о ликвидации главаря ИГ

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