Армия и оружие

Взгляд.руВзгляд.руВ Кремле ответили на вопрос о ликвидации главаря ИГ

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, есть ли у Кремля подтверждение сведений о ликвидации главаря ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация), призвал ориентироваться на заявление Минобороны России.
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