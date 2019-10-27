Армия и оружие
Взгляд.руВ Кремле ответили на вопрос о ликвидации главаря ИГ
Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, есть ли у Кремля подтверждение сведений о ликвидации главаря ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация), призвал ориентироваться на заявление Минобороны России.
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Футбол
«Спартак» разгромил «Локомотив» в матче РПЛ
Коммерсантъ 11:33
Гаджеты
Apple предупредила владельцев iPhone 5 о необходимости обновить iOS
Apple начала предупреждать владельцев смартфонов iPhone 5 о необходимости обновить операционную систему до версии iOS 10.3.4 до 3 ноября.
UfaTime.ru 10:31
Общество
Названы параметры новой накопительной пенсионной системы
Центробанк и Минфин России подготовили параметры новой накопительной пенсионной системы, которые получили название "гарантированный пенсионный план".
Газета.Ru 25 октября в 01:21
Происшествия
Свердловский город Североуральск остался без газа
В Свердловской области город Североуральск и пригороды остались без газа.
REGNUM 11:47
Шоу-бизнес
На Троекуровском кладбище установили памятник Николаю Караченцову
Памятник народному артисту РСФСР Николаю Караченцову (1944-2018), актеру Московского государственного театра "Ленком" открыли в воскресенье - в день 75-летия со дня рождения артиста - на его могиле на Троекуровском кладбище.
ТАСС 09:34
Фигурное катание
Фигуристка Трусова победила на этапе Гран-при в Канаде
Российская фигуристка Александра Трусова одержала победу на втором этапе Гран-при в Канаде, побив свои собственные мировые рекорды, сообщает «Чемпионат».
Rambler News Service 03:37
Общество
«Мисс Украина» резко высказалась о патриотизме после поста про Крым
Паша разместила в инстаграме публикацию, в которой отмечалось, что "Мисс Украина" не стала излагать государственную позицию по Крыму.
РИА Новости вчера в 08:06
Происшествия
В Пермском крае приостановили поиски пропавшего частного самолета
Спасатели приостановили поиски частного самолета, пропавшего в Пермском крае.
ТАСС 11:05
Экономика
Джефф Безос потерял почти $7 млрд из-за неудачной отчетности Amazon
Основатель и глава Amazon Джефф Безос за сутки потерял около $7 млрд из-за недовольства инвесторов отчетностью его компании.
Коммерсантъ 24 октября в 22:26
Футбол
Кирилл Новиков: «„Динамо“ заслужило победу»
Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Кирилл Новиков после победы над ЦСКА (1:0) в матче 14-го тура РПЛ отметил, что его подопечные могут играть значительно лучше.
Матч ТВ 12:05
Шоу-бизнес
Стас Пьеха рассказал о перенесенном инфаркте
Суть событий 09:43
Кино
«Джокер» обогнал «Дэдпула» по кассовым сборам
Форпост Северо-Запад 11:17
Культура
Новый клип Александра Реввы собрал более миллиона просмотров за сутки
Клип снят на песню «Она решила сдаться». По сюжету Александр Ревва переосмысляет известную историю любви Алладина и прекрасной Жасмин.
Inc-news.ru 25 октября в 04:48
Армия и оружие
Трамп подтвердил гибель лидера ИГ
Президент США Дональд Трамп подтвердил гибель лидера «Исламского государства» (ИГ; запрещено в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.
Коммерсантъ 09:26
Общество
Шнуров рассказал, что пытался списать Географический диктант у Шойгу
Музыкант Сергей Шнуров рассказал, что попытался списать Географический диктант у министра обороны Сергея Шойгу.
РИА Новости 08:46
Происшествия
В Петербурге 12-летний мальчик зарезал собственную мать
В Красногвардейском районе Петербурга в своей квартире найдена убитой 46-летняя женщина.
Российская газета 04:58
Футбол
Волгоградский «Ротор» в гостях обыграл ивановский «Текстильщик»
Родной город 08:40
Экономика
Украинский министр предложил реформу, которую невозможно осуществить
Украинский министр предложил снизить налоги на труд и повысить на активы.
Вести.Ru 11:06
Авто
Volkswagen представил Golf восьмого поколения
Восьмое поколение Volkswagen Golf, наконец, дебютировало.
32CARS.ru 24 октября в 15:34
Политика
Пушков прокомментировал спор Зеленского с националистами в Донбассе
Киев не готов к разведению войск в Донбассе, заявил сенатор Алексей Пушков.
РИА Новости вчера в 14:18
Шоу-бизнес
Тимати уехал от недавно родившей сына Анастасии Решетовой
Тимати уехал от Анастасии Решетовой и сына, которого бизнесвумен родила ему чуть больше недели назад.
7Дней.ру вчера в 11:12
Происшествия
Россиянка повредила пятимесячному сыну глаза после ссоры с мужем
Жительница села Таштып в Хакасии повредила пятимесячному сыну оба глаза после того, как поссорилась с мужем.
Lenta.ru 08:09
Здоровье
Грецкие орехи могут наносить вред здоровью человека
Медик напомнил, что этот продукт — высококалорийный и очень жирный, поэтому влияет на увеличение веса.
Телеканал 360° 25 октября в 08:41
Политика
Дешевый российский уголь нанесет удар по энергобезопасности Украины
Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев предрек крах энергетического сектора Украины из-за поставок дешевого российского угля.
Вести.Ru 03:33
Общество
В Калифорнии объявили об эвакуации 180 тысяч человек из-за пожара
Офис шерифа в округе Сонома в Калифорнии объявил об эвакуации 180 тыс. жителей из-за крупного природного пожара, который получил название «Кинкейд».
RT на русском 12:00
Политика
Кадыров прокомментировал сообщения о ликвидации лидера ИГ
RT на русском 04:04
Общество
Дания одобрила строительство конкурента «Северного потока-2»
Дания одобрила строительство морского участка газопровода Baltic Pipe, по которому в Польшу будет поставляться норвежский газ.
Национальная служба новостей 25 октября в 10:00