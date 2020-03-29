В Кремле считают оправданным введение режима самоизоляции в Москве из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2, заявил в воскресенье, 29 марта, ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Городские власти 29 марта приняли решение об ужесточении ограничительных мер.

В Кремле поддержали введение в Москве режима самоизоляции

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