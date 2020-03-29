Коронавирус
ИзвестияВ Кремле поддержали введение в Москве режима самоизоляции
В Кремле считают оправданным введение режима самоизоляции в Москве из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2, заявил в воскресенье, 29 марта, ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Городские власти 29 марта приняли решение об ужесточении ограничительных мер.
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Общество
В Москве ограничили передвижение граждан из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал новый указ о дополнительных мерах предотвращения масштабного и быстрого распространения COVID-2019.
Наука
Цвет волос напрямую влияет на продолжительность жизни
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Зеленский заявил о риске дефолта на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине грозит дефолт, передает РИА Новости.
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Россия перейдет на новую бизнес-модель по производству авиадвигателей
Через 4 года в России хотят завершить научно-исследовательские работы по внедрению технологии цифровых двойников авиационных двигателей.
Общество
Собянин объявил об ежемесячных выплатах потерявшим из-за вируса работу
Москвичи, потерявшие работу из-за распространения коронавируса, могут рассчитывать на ежемесячную выплату в размере 19,5 тыс. руб. в месяц.
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Лолита никак не может развестись с мужем, который тормозит процесс
Ведь адвокат недавно вернулся из-за границы. Впрочем, Лолита не слишком расстраивается по этому поводу.
Общество
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Депутаты Мосгордумы приступили к обсуждению наказаний в случае нарушения житенлями города режима самоизоляции.
Общество
В Москве откроют дежурные группы в детсадах и начальных классах
Дежурные группы до 12 человек организуют в столичных детских садах и школах из дошкольников и учащихся с первого по четвертый класс, чьи родители вынуждены работать на следующей неделе, сообщается на сайте мэра Москвы.
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WSJ сообщила о дефиците золота в США
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Общество
Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России
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Общество
Власти назвали процент тяжелобольных коронавирусом моложе 40 лет
Ранее власти Москвы обязали граждан старше 65 лет, а также страдающих хроническими заболеваниями перейти в режим самоизоляции до 14 апреля.
Общество
Собянин заявил о переходе ситуации с коронавирусом в новую стадию
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Общество
Олимпийская чемпионка Резцова призналась, что не соблюдает карантин
Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова заявила, что не соблюдает карантин.
Общество
Режим самоизоляции для жителей Подмосковья ввели с вечера воскресенья
Режим самоизоляции для всех жителей Подмосковья введен с 20.00 воскресенья, все детские площадки и парки закрываются, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Общество
Москвичам рассказали о спецпропусках для выхода из дома
Жителям Москвы понадобятся специальные пропуска для выхода из дома. Они понадобятся после публикации отдельного акта.
Экономика
«Роснефть» продала венесуэльские активы и ушла из этой страны
Государственная нефтяная компания "Роснефть" прекратила деятельность в Венесуэле и продала активы, связанные с этим латиноамериканским государством.
Общество
В Италии число погибших от коронавируса побило суточный рекорд
Число жертв коронавируса в Италии за сутки установило новый рекорд: скончались 969 человек, всего в стране – более 9 тысяч летальных исходов от COVID-19.
Общество
В России утвердили перечень товаров первой необходимости
Правительство России утвердило перечень товаров первой необходимости, за исключением продовольственных товаров, в который вошли 23 пункта.
Общество
Клишас счел недостаточными полномочия Собянина для введения запрета покидать дома
Сегодня вечером Собянин объявил о введении с понедельника, 30 марта, режима домашней самоизоляции для всех жителей Москвы, вне зависимости от возраста.
Политика
Главы Минздрава и Минфина Украины подали в отставку
Нардеп Украины Ирина Геращенко сообщила, что министр здравоохранения Илья Емец написал заявление об отставке.
Хоккей
Главному тренеру «Локомотива» Пелино диагностировали коронавирус
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Общество
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Российский лидер Владимир Путин поручил кабинету министров повысить на период до 31 декабря 2020 года максимальный размер пособия по безработице до уровня МРОТ (12 130 рублей).
Общество
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Четырехслойные марлевые маски способны защитить от инфекции, рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Шоу-бизнес
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Артистка рассказала, что на самой съемочной площадке шоу с Лещенко ее не было, поскольку она испугалась, что заразилась COVID-19.
Музыка
Группа Little Big представила «карантинную» версию одной из песен
Российская группа Little Big, которая должна была представлять Россию на песенном конкурсе «Евровидение» в 2020 году, выпустила «карантинную» версию песни I`m okay.
Общество
Раскрыты особенности спецпропусков для москвичей
Пропуска для перемещения москвичей по городу будут включать в себя специальные QR-коды.