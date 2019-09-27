Кремль поддерживает запрет курения на балконах, так как он направлен на сохранение человеческой жизни, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в пятницу, 27 сентября.

В Кремле поддержали запрет курения на балконах

Политика Помпео вызвали повесткой в Конгресс США из-за контактов с Украиной Комитет палаты представителей США вызвал в суд госсекретаря страны Майка Помпео, стремясь заставить его передать документы, касающиеся контактов с украинским правительством, передает Reuters.

Общество Шнуров в стихах отреагировал на запрет курения на балконах Лидер группы «Ленинград», музыкант Сергей Шнуров стихотворением прокомментировал закон о запрете курения на балконах и лоджиях, вступающий в силу с начала октября.

Общество В США жест «ОК» признали экстремистским Неправительственная организация американских евреев по защите гражданских прав «Антидиффамационная лига» включила жест «ОК», когда большой и указательный пальцы образуют кольцо, в список экстремистских символов, информирует CBS News.

Футбол Суд признал виновным фаната, назвавшего обезьяной Луиса Адриано Против Малосолова было возбуждено административное дело. Суд признал его виновным, оштрафовав фаната на 20 тысяч рублей.

Происшествия Сотрудника ядерного центра в Сарове оштрафовали за майнинг биткойнов В феврале трое сотрудников предприятия были задержаны при попытке несанкционированного использования служебных вычислительных мощностей для майнинга криптовалюты.

Политика ВС РФ отказал в реабилитации советского полковника Владимира Арцезо Арцезо был признан виновным в том, что, являясь заместителем командующего 57-й армией по бронетанковым войскам, в мае 1942 года сдался в плен и на допросе выдал немецкому военному командованию секретные сведения о бронетанковых войсках Красной Армии.

Политика Вице-премьер Украины подверг критике работу СНГ Вице-премьер Украины по вопросам интеграции с ЕС Дмитрий Кулеба заявил, что страны СНГ (Содружества Независимых Государств) ни на что не способны.

Политика Столтенберг обсудил с Зеленским вступление Украины в НАТО Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенбег обсуждал возможность вхождения в альянс Украины с президентом этой страны Владимиром Зеленским.

Космос Аспирант из США считает, что разработал путь к созданию «сверхсветового» двигателя Аспирант "нашел путь" к решению проблемы Аспирант инженерного факультета Джозеф Агнью считает, что эту идею можно воплотить с практической точки зрения.

Экономика S&P повысило рейтинг Украины с "B-" до "B" со стабильным прогнозом Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Украины в иностранной и национальной валютах с "B-" до "B" со стабильным прогнозом, говорится в сообщении агентства.

Армия и оружие Командование ЛНР сообщило об обострении в районе Светлодарской дуги Начальник пресс-службы Народной милиции Луганской Народной Республики Яков Осадчий заявил об обострении боевых действий в районе Светлодарской дуги.

Происшествия Обвиняемого в госизмене 75-летнего ученого отпустили из СИЗО Физика Виктора Кудрявцева, обвиняемого в госизмене, отпустили из СИЗО под подписку о невыезде.

Финансы В Минфине Украины назвали размер госдолга Министерство финансов Украины назвало размер государственного и гарантированного государством долга.

Политика Лавров заявил Помпео о готовности России к диалогу с США Россия открыта для диалога с США в различных областях, но только на основе уважения интересов друг друга, сообщили журналистам в МИД РФ по итогам встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Майком Помпео в рамках Генассамблеи ООН.

Футбол Ибрагимович запустил челлендж и бросил вызов Хабибу, Джоковичу и Погба Ибрагимович передал ход чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову, а также футболисту Полю Погба, теннисисту Новаку Джоковичу и своему агенту Мино Райоле.

Политика Малахов ответил на критику МИД Киргизии По мнению работников МИД, шоумен в ходе одного из выпусков своей программы позволил себе "некорректное" высказывание в адрес гражданина государства Исламбека Акбарова, ставшего участником смертельного ДТП, в котором погиб россиянин Александр Маругов.

Футбол Мамаев готовится подписать контракт с «Ростовом» Через несколько дней после освобождения "Краснодар" разорвал с ним контракт, рассчитанный до 31 декабря 2019 года.

Происшествия В Испании по запросу США задержан россиянин По данным газеты Las Provincias, россиянин Александр К. прибыл в Испанию с супругой и семилетним сыном. Он был задержан по запросу ФБР.

Армия и оружие Американские военные создали неудачную «копию» российского вертолета Боевая машина, должна была быть максимально схожей на своего главного соперника – Ми-24.

Здоровье Новый очаг вируса африканской чумы свиней выявлен в Приморье Ранее очаги вируса африканской чумы свиней были подтверждены в личных подсобных хозяйствах сел Ильинка и Мельгуновка Ханкайского района.

Игры В Epic Games Store стартовала раздача Metro 2033 Redux и Everything Акция с Metro 2033 Redux и Everything продлится до 3 октября, затем в Epic Games Store начнется раздача Minit.

Происшествия Адвокат сообщил об ухудшении состояния здоровья Ассанжа Адвокат основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Карлос Поведа сообщил, что состояние здоровья его подопечного ухудшается из-за изоляции от внешнего мира.

Общество В Госдуме оценили идею платить «домохозяйкам» Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов, в свою очередь, обвинил многих домохозяек в том, что они «не вылезают из-за границы, с отдыха».

Шоу-бизнес Внук рэпера Снуп Догга прожил всего десять дней и умер на руках отца Малыш Кай прожил всего десять дней и умер в больнице. 25-летний сын музыканта Корд Бродус рассказал о трагедии в блоге.