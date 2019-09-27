Политика
Lenta.ruВ Кремле поддержали запрет курения на балконах
Кремль поддерживает запрет курения на балконах, так как он направлен на сохранение человеческой жизни, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в пятницу, 27 сентября.
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Авто
Пикапы Ford F-Series теперь могут буксировать 17-тонные прицепы
Tvoe-avto.com 13:08
Политика
Помпео вызвали повесткой в Конгресс США из-за контактов с Украиной
Комитет палаты представителей США вызвал в суд госсекретаря страны Майка Помпео, стремясь заставить его передать документы, касающиеся контактов с украинским правительством, передает Reuters.
РБК 17:22
Общество
Шнуров в стихах отреагировал на запрет курения на балконах
Лидер группы «Ленинград», музыкант Сергей Шнуров стихотворением прокомментировал закон о запрете курения на балконах и лоджиях, вступающий в силу с начала октября.
РБК 05:26
Общество
В США жест «ОК» признали экстремистским
Неправительственная организация американских евреев по защите гражданских прав «Антидиффамационная лига» включила жест «ОК», когда большой и указательный пальцы образуют кольцо, в список экстремистских символов, информирует CBS News.
МИР 24 14:18
Футбол
Суд признал виновным фаната, назвавшего обезьяной Луиса Адриано
Против Малосолова было возбуждено административное дело. Суд признал его виновным, оштрафовав фаната на 20 тысяч рублей.
Metaratings 10:30
Происшествия
Сотрудника ядерного центра в Сарове оштрафовали за майнинг биткойнов
В феврале трое сотрудников предприятия были задержаны при попытке несанкционированного использования служебных вычислительных мощностей для майнинга криптовалюты.
Ведомости 09:59
Политика
ВС РФ отказал в реабилитации советского полковника Владимира Арцезо
Арцезо был признан виновным в том, что, являясь заместителем командующего 57-й армией по бронетанковым войскам, в мае 1942 года сдался в плен и на допросе выдал немецкому военному командованию секретные сведения о бронетанковых войсках Красной Армии.
ТАСС 04:47
Политика
Вице-премьер Украины подверг критике работу СНГ
Вице-премьер Украины по вопросам интеграции с ЕС Дмитрий Кулеба заявил, что страны СНГ (Содружества Независимых Государств) ни на что не способны.
Политическая Экспертиза 03:46
Здоровье
Девочку из США с «маской Бэтмена» привезли на лечение в Краснодар
В Краснодар из США прилетела полугодовалая Луна Феннер, которую СМИ называли девочкой с «маской Бэтмена».
Инфо24 07:08
Политика
Столтенберг обсудил с Зеленским вступление Украины в НАТО
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенбег обсуждал возможность вхождения в альянс Украины с президентом этой страны Владимиром Зеленским.
Телеканал 360° вчера в 20:07
Космос
Аспирант из США считает, что разработал путь к созданию «сверхсветового» двигателя
Аспирант "нашел путь" к решению проблемы Аспирант инженерного факультета Джозеф Агнью считает, что эту идею можно воплотить с практической точки зрения.
Военное обозрение 09:22
Экономика
S&P повысило рейтинг Украины с "B-" до "B" со стабильным прогнозом
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Украины в иностранной и национальной валютах с "B-" до "B" со стабильным прогнозом, говорится в сообщении агентства.
РИА Новости 19:16
Армия и оружие
Командование ЛНР сообщило об обострении в районе Светлодарской дуги
Начальник пресс-службы Народной милиции Луганской Народной Республики Яков Осадчий заявил об обострении боевых действий в районе Светлодарской дуги.
ИА Новороссия 12:13
Происшествия
Обвиняемого в госизмене 75-летнего ученого отпустили из СИЗО
Физика Виктора Кудрявцева, обвиняемого в госизмене, отпустили из СИЗО под подписку о невыезде.
Lenta.ru 15:39
Финансы
В Минфине Украины назвали размер госдолга
Министерство финансов Украины назвало размер государственного и гарантированного государством долга.
RT на русском 14:13
Политика
Лавров заявил Помпео о готовности России к диалогу с США
Россия открыта для диалога с США в различных областях, но только на основе уважения интересов друг друга, сообщили журналистам в МИД РФ по итогам встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Майком Помпео в рамках Генассамблеи ООН.
РИА Новости 13:30
Футбол
Ибрагимович запустил челлендж и бросил вызов Хабибу, Джоковичу и Погба
Ибрагимович передал ход чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову, а также футболисту Полю Погба, теннисисту Новаку Джоковичу и своему агенту Мино Райоле.
REGNUM 04:45
Политика
Малахов ответил на критику МИД Киргизии
По мнению работников МИД, шоумен в ходе одного из выпусков своей программы позволил себе "некорректное" высказывание в адрес гражданина государства Исламбека Акбарова, ставшего участником смертельного ДТП, в котором погиб россиянин Александр Маругов.
Газета.Ru 09:00
Футбол
Мамаев готовится подписать контракт с «Ростовом»
Через несколько дней после освобождения "Краснодар" разорвал с ним контракт, рассчитанный до 31 декабря 2019 года.
Уралинформбюро 09:30
Происшествия
В Испании по запросу США задержан россиянин
По данным газеты Las Provincias, россиянин Александр К. прибыл в Испанию с супругой и семилетним сыном. Он был задержан по запросу ФБР.
ТАСС 17:23
Армия и оружие
Американские военные создали неудачную «копию» российского вертолета
Боевая машина, должна была быть максимально схожей на своего главного соперника – Ми-24.
ГЛАС.RU 11:50
Здоровье
Новый очаг вируса африканской чумы свиней выявлен в Приморье
Ранее очаги вируса африканской чумы свиней были подтверждены в личных подсобных хозяйствах сел Ильинка и Мельгуновка Ханкайского района.
Интерфакс - Россия вчера в 22:51
Игры
В Epic Games Store стартовала раздача Metro 2033 Redux и Everything
Акция с Metro 2033 Redux и Everything продлится до 3 октября, затем в Epic Games Store начнется раздача Minit.
Gmbox.ru 06:30
Происшествия
Адвокат сообщил об ухудшении состояния здоровья Ассанжа
Адвокат основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Карлос Поведа сообщил, что состояние здоровья его подопечного ухудшается из-за изоляции от внешнего мира.
RT на русском 18:59
Общество
В Госдуме оценили идею платить «домохозяйкам»
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов, в свою очередь, обвинил многих домохозяек в том, что они «не вылезают из-за границы, с отдыха».
Lenta.ru вчера в 06:37
Происшествия
Дебош актера Максима Аверина в самолете попал на видео
РИА Новости 10:07
Шоу-бизнес
Внук рэпера Снуп Догга прожил всего десять дней и умер на руках отца
Малыш Кай прожил всего десять дней и умер в больнице. 25-летний сын музыканта Корд Бродус рассказал о трагедии в блоге.
Комсомольская правда 18:15
Кино
Человек-паук вернется в киновселенную Marvel
В начале сентября исполнительный директор Sony Pictures Тони Винчикерра заявлял, что Человек-паук не вернется в фильмы студии Marvel в ближайшее время.
ТАСС 11:35