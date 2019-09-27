Политика

Lenta.ruLenta.ruВ Кремле поддержали запрет курения на балконах

Кремль поддерживает запрет курения на балконах, так как он направлен на сохранение человеческой жизни, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в пятницу, 27 сентября.
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В Кремле отреагировали на запрет курения на балконах

RT на русском16:06

Кремль одобрил запрет курения на балконах

Коммерсантъ07:13

В Кремле прокомментировали запрет курения на балконах

РИА Новости05:33

Кремль поддержал запрет курения на балконах

Ведомости06:03

В Кремле выступили в поддержку запрета на курение на балконах

РЕН ТВ05:50

В Кремле позитивно оценили запрет курить на балконах

ТАСС05:43

Кремль назвал цель введения запрета на курение на балконах

РБК06:36
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Политика

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РБК 17:22
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Шнуров в стихах отреагировал на запрет курения на балконах

Лидер группы «Ленинград», музыкант Сергей Шнуров стихотворением прокомментировал закон о запрете курения на балконах и лоджиях, вступающий в силу с начала октября.
РБК 05:26
Общество

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Аспирант "нашел путь" к решению проблемы Аспирант инженерного факультета Джозеф Агнью считает, что эту идею можно воплотить с практической точки зрения.
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