Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал введение запрета курить на балконах жилых домов. По его словам, в Кремле поддерживают любые меры, которые помогают спасти жизни.

В Кремле прокомментировали запрет курения на балконах

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