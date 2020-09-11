В Кремле подтвердили переговоры Путина и Лукашенко 14 сентября
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Визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Россию состоится 14 сентября, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков.В источнике
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