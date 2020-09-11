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РИА Новости
РИА Новости

В Кремле подтвердили переговоры Путина и Лукашенко 14 сентября

Визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Россию состоится 14 сентября, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков.В источнике
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РИА Новости

В Кремле подтвердили переговоры Путина и Лукашенко 14 сентября

РИА Новости07:54
Lenta.ru

Кремль назвал дату приезда Лукашенко к Путину

Lenta.ru05:56
Daily Storm

СМИ назвали дату визита Лукашенко в Россию

Daily Storm9 сентября в 05:16
ТАСС

Лукашенко приедет в Москву на переговоры с Путиным 14 сентября

ТАСС05:46
Smolnarod.ru

Путин и Лукашенко проведут переговоры 14 сентября

Smolnarod.ru05:56
Утро.ru

В Кремле назвали дату приезда Лукашенко в Москву

Утро.ru05:53
URA.Ru

Озвучена дата переговоров Путина и Лукашенко в Москве

URA.Ru05:53
КП - Беларусь

Стала известна точная дата поездки Лукашенко в Россию

КП - Беларусь06:03

Главный судмедэксперт РФ уволился по собственному желанию

Руководитель Российского центра судебно-медицинской экспертизы, главный внештатный специалист по судмедэкспертизе Андрей Ковалев уволился по собственному желанию, сообщили "Интерфаксу" в Минздраве России.
Интерфакс08:25
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В Минобороны предложили снять запрет на свободную продажу боевых отравляющих веществ, потому что все запасы химоружия в стране уничтожены

Министерство обороны предложило убрать боевые отравляющие вещества из перечня продукции, свободная реализация которой на территории России запрещена.
Версия-Саратов09:21

Россия поставит в Бразилию до 50 млн доз вакцины от коронавируса

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Секретариат здравоохранения бразильского штата Баия заключили соглашение о сотрудничестве, предполагающее поставки в Бразилию до 50 млн доз российской вакцины «Спутник V».
RT на русском04:38
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Минюст решил привлечь к ответственности адвокатов по делу Ефремова

Минюст предлагает прекратить статус адвоката Эльмана Пашаева, который защищал актера Михаила Ефремова, а также возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката стороны потерпевших по делу о смертельном ДТП Александра Добровинского, сообщили в пресс-службе министерства.
Ведомостивчера в 12:04
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Сокамерники Ефремова рассказали о его поведении в СИЗО

Сотрудники СИЗО № 5 и сокамерники осужденного на восемь лет Михаила Ефремова не жалуются на артиста, он не ведет себя вызывающе, рассказала член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева.
РИА Новости06:15
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Mercedes-Benz грозит запрет на продажу машин в Германии

В четверг мюнхенский суд вынес решение по иску японской компании Sharp к Daimler AG, в результате которого автопроизводитель не сможет использовать технологии Sharp без соответствующей лицензии, а значит и продавать произведенные машины.
РИА Новости09:13

Лавров пошутил о вмешательстве России в американские выборы

Об этом он заявил в пятницу на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД КНР Ван И. "В этом состязании через американских представителей, по их оценкам, пока побеждает Китайская Народная Республика.
ТАСС07:58
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Вучич заявил, что Путин извинился перед ним за публикацию Захаровой

Президент России Владимир Путин и глава МИД Сергей Лавров извинились перед главой Сербии Александаром Вучичем за неудачную шутку представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой о визите сербской делегации в США.
Газета.Ru02:25
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