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РИА Новости
РИА Новости

В Кремле подтвердили переговоры Путина и Лукашенко 14 сентября

О предстоящем визите в Россию Лукашенко сообщил 3 сентября на встрече с главой российского правительства Михаилом Мишустиным. По словам белорусского лидера, во время предстоящей встречи он планирует расставить точки над i по чувствительным вопросам отношений между двумя странами.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В Кремле подтвердили переговоры Путина и Лукашенко 14 сентября

Визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Россию состоится 14 сентября, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков.
РИА Новости07:54
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РИА Новости

В Кремле подтвердили переговоры Путина и Лукашенко 14 сентября

РИА Новости07:54
Газета.Ru

Кремль подтвердил встречу Путина и Лукашенко 14 сентября

Газета.Ru08:41
Утро.ru

В Кремле назвали дату приезда Лукашенко в Москву

Утро.ru05:53
Lenta.ru

Кремль назвал дату приезда Лукашенко к Путину

Lenta.ru05:56
Smolnarod.ru

Путин и Лукашенко проведут переговоры 14 сентября

Smolnarod.ru05:56
ТАСС

Лукашенко приедет в Москву на переговоры с Путиным 14 сентября

ТАСС06:27
Daily Storm

СМИ назвали дату визита Лукашенко в Россию

Daily Storm9 сентября в 05:16
КП - Беларусь

Стала известна точная дата поездки Лукашенко в Россию

КП - Беларусь06:03

Погранкомитет Белоруссии опроверг информацию о досмотре посла Украины

Погранкомитет Белоруссии опроверг досмотр посла Украины Игоря Кизима на границе 5 сентября - по их данным, был произведен только осмотр автомобиля, что не противоречит Венским конвенциям.
РИА Новости10:10
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Папа Франциск назвал удовольствие от секса исходящим от бога

Папа римский Франциск считает, что удовольствие от еды и секса исходят напрямую от бога и что эти ощущения в человеческой истории часто несправедливо становились жертвой чрезмерного рвения со стороны церкви.
Интерфакс08:33
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МВД выяснило, чем занимался Навальный в Томске перед отравлением

Следователи УТ МВД России по СФО восстановили хронологию событий, предшествовавших отравлению российского оппозиционного политика Алексея Навального в Томске и его последующей госпитализации в одну из больниц Омска.
Mockva.ru03:46
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В Польше заявили об угрозе появления «новой формы Российской империи»

В случае «включения» Белоруссии в систему России существует риск появления «новой формы Российской империи», заявил в интервью Polskie Radio 24 профессор Академии военного искусства в Варшаве Пётр Грохмальский.
RT на русском00:08
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Сокамерники Ефремова рассказали о его поведении в СИЗО

Сотрудники СИЗО № 5 и сокамерники осужденного на восемь лет Михаила Ефремова не жалуются на артиста, он не ведет себя вызывающе, рассказала член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева.
РИА Новости06:15
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Экс-главу офиса Зеленского вызвали на допрос из-за заявлений по Крыму

Государственное бюро расследований Украины вызвало на допрос бывшего главу офиса президента Андрея Богдана после заявлений о якобы существующих договоренностях с РФ по статусу Крыма и авиасообщению с Россией, сообщила в четверг пресс-служба бюро.
РИА Новостивчера в 08:46
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