Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
РИА Новости
РИА Новости

В Кремле подтвердили переговоры Путина и Лукашенко 14 сентября

О предстоящем визите в Россию Лукашенко сообщил 3 сентября на встрече с главой российского правительства Михаилом Мишустиным. По словам белорусского лидера, во время предстоящей встречи он планирует расставить точки над i по чувствительным вопросам отношений между двумя странами.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В Кремле подтвердили переговоры Путина и Лукашенко 14 сентября

Визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Россию состоится 14 сентября, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков.
РИА Новостивчера в 07:54
Подробнее о событии
Интерфакс

Что произошло за день: пятница, 11 сентября

Интерфаксвчера в 13:30
РИА Новости

В Кремле подтвердили переговоры Путина и Лукашенко 14 сентября

РИА Новостивчера в 07:54
Daily Storm

СМИ назвали дату визита Лукашенко в Россию

Daily Storm9 сентября в 05:16
ТАСС

Лукашенко приедет в Сочи на переговоры с Путиным 14 сентября

ТАССвчера в 06:27
Lenta.ru

Кремль назвал дату приезда Лукашенко к Путину

Lenta.ruвчера в 05:56
URA.Ru

Озвучена дата переговоров Путина и Лукашенко в Москве

URA.Ruвчера в 05:53
Газета.Ru

Кремль подтвердил встречу Путина и Лукашенко 14 сентября

Газета.Ruвчера в 08:41
КП - Беларусь

Стала известна точная дата поездки Лукашенко в Россию

КП - Беларусьвчера в 06:03

Украина направила ноту Белоруссии из-за инцидента с послом на границе

«Сразу после инцидента вокруг обыска автомобиля посла Украины в Республике Беларусь украинская сторона направила ноту в МИД РБ с требованием предоставить объяснения и квалифицировать действия белорусских пограничников» — говорится в сообщении.
Rambler News Serviceвчера в 14:46
4

Ученые впервые зафиксировали уникальный космический взрыв

Ученые Университета штата Флорида смогли зафиксировать необычную сверхновую LSQ14fmg с уникальными свойствами: она медленно разгорается и бьет рекорды яркости среди сверхновых своего класса, сообщается в журнале The Astrophysical Journal.
Общественная служба новостейвчера в 04:36
2

Турчак заявил о профнепригодности депутата Вострецова

Поддержка депутатом Госдумы Сергея Вострецова идеи снижения возраста привлечения к уголовной ответственности до 12 лет говорит о его полной профессиональной непригодности, заявил секретарь генсовета «Единой России», вице-спикер Совфеда Андрей Турчак.
Rambler News Serviceвчера в 06:55
19

Вучич заявил, что Путин извинился перед ним за публикацию Захаровой

Президент России Владимир Путин и глава МИД Сергей Лавров извинились перед главой Сербии Александаром Вучичем за неудачную шутку представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой о визите сербской делегации в США.
Газета.Ruвчера в 02:25
2,5K

Сильный ветер повалил в Петербурге и области более 340 деревьев

Сильный ветер порывами до 20 метров в секунду накануне повалил свыше 340 деревьев и более 120 слабо закрепленных конструкций на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, пострадали два человека, сообщил РИА Новости в пятницу представитель экстренных служб.
РИА Новостивчера в 03:59