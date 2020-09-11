В Кремле подтвердили переговоры Путина и Лукашенко 14 сентября
Смотрите также
Первую партию российской вакцины от коронавируса направили в регионы
Разработчик «Новичка» ответил на заявление о более сильной версии яда
Михаила Ефремова перевели в обычную камеру
Смерть эротической модели из Татарстана расследует итальянская полиция
Пользователи назвали хайпом пост Решетовой о разрыве с Тимати
Козак отметил отсутствие прорывов в переговорах «нормандской четверки»
Боец MMA Харитонов дебютировал в боксе и нокаутировал британца
Россиянка, которой бывший муж отрубил кисти, вышла замуж
Ляйсан Утяшева высказалась о разводе Гарика Харламова и Кристины Асмус
Вучич заявил, что Путин извинился перед ним за публикацию Захаровой
Грамотность офицеров древней Иудеи подтвердили надписи на черепках
ФНС разъяснила порядок уплаты налога на доходы с банковских вкладов
В Кремле назвали темы предстоящей встречи Путина и Лукашенко
Песков опроверг возможность присоединения Белоруссии к России
Галкин высмеял Лукашенко и «перехваченные Минском разговоры»
Лукашенко заявил о прогрессе в решении проблем с Россией
Разработчик «Новичка» ответил на заявление о более сильной версии яда
В МВД разработали новые правила сдачи экзамена на водительские права
РБК: в России к 2035 году могут ввести бесплатный проезд в транспорте
Козак отметил отсутствие прорывов в переговорах «нормандской четверки»
ФСБ попросили проверить заявления Артемия Лебедева на экстремизм
Боец MMA Харитонов дебютировал в боксе и нокаутировал британца
Михаила Ефремова перевели в обычную камеру
В Москве за сутки скончались 12 пациентов с коронавирусом
Доктор Мясников призвал радоваться росту числа случаев коронавируса
О предстоящем визите в Россию Лукашенко сообщил 3 сентября на встрече с главой российского правительства Михаилом Мишустиным. По словам белорусского лидера, во время предстоящей встречи он планирует расставить точки над i по чувствительным вопросам отношений между двумя странами.В источнике
С чего всё началось
В Кремле подтвердили переговоры Путина и Лукашенко 14 сентября
Визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Россию состоится 14 сентября, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков.
РИА Новостивчера в 07:54
Подробнее о событии