Политика

RT на русскомRT на русскомВ Кремле назвали состоявшимся обмен между Россией и Украиной

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной состоялся.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

В Кремле подтвердили, что взаимный обмен граждан РФ и Украины состоялся

РИА Новости07:04

Кремль приветствует состоявшийся обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной

ТАСС07:16

В Кремле назвали состоявшимся обмен граждан РФ и Украины

Москва 2407:30

В Кремле назвали состоявшимся обмен между Россией и Украиной

RT на русском07:08

Кремль оценил обмен заключенными между Россией и Украиной

РБК07:33

Кремль прокомментировал обмен заключенными между Россией и Украиной

Lenta.ru07:26

Кремль приветствует состоявшийся обмен между Россией и Украиной

Эхо Москвы07:30
Показать все источники
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 16:11, Вашингтон
Кино

Фильм «Джокер» получил главный приз Венецианского кинофестиваля

Известия 14:34
Происшествия

Участницы Pussy Riot сообщили о своем задержании в Москве

Полиция задержала 15 участников Pussy Riot и сообщества художников «Культраб», в том числе Надежду Толоконникову, Веронику Никульшину и Александра Софеева.
Ведомости 12:59
Политика

Нидерланды потребовали от России выдать «свидетеля» по делу MH17

В тексте документа отмечается, что Нидерланды ранее просили украинскую стороны не включать свидетеля по делу о крушении в 2014 году малазийского боинга Владимира Цемаха в списки по обмену заключенными и осужденными между Россией и Украиной.
Газета.Ru 15:53
Единоборства

Порье и Нурмагомедов прибыли на бой

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов и американец Дастин Порье прибыли на площадку The Arena в Абу-Даби, где в ночь 7 сентября проведут бой в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 242.
Известия 15:42
Теннис

Первый канал покажет финал US Open между Медведевым и Надалем

Sports.ru 14:55
Футбол

Албанцам перед матчем с Францией включили чужой гимн

Матч 5-го тура отборочного турнира Евро-2020 между сборными Франции и Албании начался с небольшой задержкой из-за того, что организаторы поединка перепутали гимны.
Soccer.ru 15:45
Политика

Трамп поздравил Россию и Украину с состоявшимся обменом пленными

Президент США Дональд Трамп прокомментировал состоявшийся между Россией и Украиной обмен заключенными, выразив удовлетворение произошедшим.
Московский Комсомолец 10:04
Технологии

Создана нейросеть, которая не позволит отправлять голые фото людям без разрешения

Ferra 11:47
Экономика

В Минфине разработали для россиян «гарантированный пенсионный продукт»

В Минфине добавили, что в рамках новой системы у россиян будет возможность присоединить к гарантированному пенсионному продукту накопления из системы обязательного пенсионного страхования.
РИА Новости вчера в 14:00
Политика

Путин и Зеленский провели телефонные переговоры

Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский провели телефонный разговор 7 сентября.
RT на русском 15:48
Автоспорт

Квят: в гонке постараемся наверстать упущенное в квалификации

Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят заявил, что в гонке Гран-при Италии "Формулы-1" команда постарается наверстать упущенное в квалификации.
РИА Новости 13:55
Игры

Издатель игры Doom представил коллекционную водку

iReactor 15:07
Происшествия

Женщина на каршеринге сбила ребенка в Петербурге

В Красносельском районе Санкт-Петербурга каршеринговый автомобиль, за рулем которого находилась женщина, сбил пятилетнего мальчика.
Газета.Ru 15:55
Футбол

Кокорин и Мамаев рассказали о заключении

Взгляд.ру 03:21
Экономика

Сеул анонсировал новые меры для привлечения иностранных инвесторов

Правительство Республики Корея предпримет активные меры для привлечения иностранного капитала.
REGNUM 10:18
Политика

Глава Пентагона призвал Россию вести себя «как нормальная страна»

России следует вести себя «как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности», если она намерена работать вместе с США, заявил глава Пентагона Марк Эспер в ходе выступления в Париже.
RT на русском 10:38
Политика

Сенцов: даже после освобождения всех пленных борьба не закончится

Украинский режиссер Олег Сенцов, который вернулся на родину в рамках обмена пленными с Россией, выразил надежду на освобождение других заключенных.
Коммерсантъ 10:35
Армия и оружие

В Севастополь прибыл новейший тральщик «Иван Антонов»

Новейший морской тральщик "Иван Антонов" после перехода через Атлантику прибыл к месту базирования в Севастополь, передает корреспондент РИА Новости Крым.
РИА Новости Крым 03:37
Культура

Джанабаева ушла от Константина Меладзе

Бывшая участница коллектива «ВИА Гра» Альбина Джанабаева подтвердила, что с февраля 2018 года прекратила работать с продюсером Константином Меладзе.
News.ru вчера в 08:50
Футбол

«Уже старый дядя»: Акинфеев объяснил, почему не уходит из ЦСКА

Акинфеев играет за основную команду ЦСКА с 2003 года.
РИА Новости 13:36
Авто

Немцы привезут в РФ ультрабюджетный кроссовер

Бюджетные кроссоверы немецкой марки Borgward приедут в Россию.
Автоновости дня вчера в 07:51
Политика

Украина отказалась передавать России Руслана Гаджиева

Украинский адвокат Валентин Рыбин написал на своей странице в facebook, что из списка на обмен заключенными между Украиной и Россией был исключен Руслан Гаджиев.
Московский Комсомолец вчера в 12:13
Шоу-бизнес

Божена Рынска нашла опекуна для будущей дочери на случай своей кончины

Известная российская журналистка и писательница Божена Рынска рассказала о том, что нашла опекуна своей будущей дочери.
Дни24 07:30
Происшествия

МВД задержало подозреваемого в нападении на Памфилову

Подмосковные полицейские задержали человека, подозреваемого в нападении на главу Центральной избирательной комиссии Эллу Памфилову в ночь на 6 сентября, сообщила РБК официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РБК 09:02
Религия

Русские приходы Западной Европы хотят воссоединиться с РПЦ

Голосование за возможность воссоединения русских приходов в Западной Европе с Русской православной церковью состоялась, большинство из 179 представителей приходов высказалось за предложение.
Вести.Ru 12:45
Политика

Российские дети вернулись из Сирии в Москву

Вести.Ru 14:35
Футбол

Гол Зинченко помог Украине крупно обыграть Литву

Сборная Украины одержала гостевую победу над командой Литвы (3:0) в матче 5-го тура отборочного турнира Евро-2020 в группе В. Счет на 7-й минуте открыл бывший игрок «Уфы», защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко.
LiveSport.ru 14:24
Автоспорт

Хюлкенберг избежал штрафа, решения по Феттелю пока нет

Sportbox.RU 14:26
Фигурное катание

Евгения Медведева: Рада, что не отдыхала, я в отличной форме

На лед вышли все сильнейшие российские фигуристки: олимпийская чемпионка Алина Загитова, чемпионки мира Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева, чемпионка Европы Софья Самодурова, а также юные Анна Щербакова, Алена Косторная и Александра Трусова, перешедшие с юниорского на взрослый уровень.
Российская газета 12:19
Культура

YouTube представил новую награду для каналов со 100 млн подписчиков

YouTube представил новую Красную бриллиантовую кнопку для каналов, преодолевших планку в 100 млн подписчиков.
Афиша Daily 05:32
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное