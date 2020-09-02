Кремль подтвердил видеовыступление Путина на Генассамблее ООН
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Видеовыступление президента России Владимира Путина на 75-й сессии Генассамблеи ООН готовится, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Ранее сообщалось, что господин Путин внесен в список выступающих. Владимир Путин четыре раза выступал с трибуны ООН — в 2000, 2003, 2005 и 2015 годах.В источнике
С чего всё началось
Президент России может обратиться к Генассамблее ООН 22 сентября
Президент России Владимир Путин может выступить на юбилейной 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 22 сентября. Об этом свидетельствует распространенная во вторник предварительная программа выступлений на общеполитических дебатах.
ТАСС21:52
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