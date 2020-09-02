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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Кремль подтвердил видеовыступление Путина на Генассамблее ООН

Видеовыступление президента России Владимира Путина на 75-й сессии Генассамблеи ООН готовится, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Ранее сообщалось, что господин Путин внесен в список выступающих. Владимир Путин четыре раза выступал с трибуны ООН — в 2000, 2003, 2005 и 2015 годах.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Президент России может обратиться к Генассамблее ООН 22 сентября

Президент России Владимир Путин может выступить на юбилейной 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 22 сентября. Об этом свидетельствует распространенная во вторник предварительная программа выступлений на общеполитических дебатах.
ТАСС21:52
Подробнее о событии
Телеканал 360°

Кремль подтвердил участие Путина в Генассамблее ООН

Телеканал 360°06:18
Коммерсантъ

Кремль подтвердил видеовыступление Путина на Генассамблее ООН

Коммерсантъ06:18
Lenta.ru

Кремль подтвердил выступление Путина на Генассамблее ООН

Lenta.ru05:36
Взгляд.ру

Кремль подтвердил выступление Путина в ГА ООН

Взгляд.ру05:42
ТАСС

Песков подтвердил, что Путин выступит на сессии Генассамблеи ООН

ТАСС05:36
Московский Комсомолец

Песков рассказал детали готовящегося выступления Путина в ООН

Московский Комсомолец05:44
РИА Новости

В Кремле подтвердили видеовыступление Путина на Генассамблее ООН

РИА Новости05:33

Фаворит в борьбе за пост премьера Японии продолжит курс Абэ по Курилам

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга, который считается основным претендентом на пост премьера страны, заявил, что намерен придерживаться курса уходящего премьера Синдзо Абэ по вопросу Курильских островов.
Интерфакс05:05
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Минфин предложил радикально упростить получение налоговых вычетов

Минфин предложил упростить механизм получения налоговых вычетов по НДФЛ: возмещать НДФЛ только по заявлению гражданина, без подачи декларации по форме 3-НДФЛ, срок камеральной проверки сократить с текущих трех месяцев до 30 дней, перечисление денег на счет гражданина производить в течение 15 дней после окончания проверки, а не месяца, как сейчас.
Российская газета08:23

ТАСС: бывший партнер Фургала признал вину в организации убийств

Бывший деловой партнер экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Николай Мистрюков признал вину в организации убийств и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Ведомости03:20
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Путин пообещал решить вопрос водоснабжения Севастополя

Президент России Владимир Путин на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым пообещал направить средства для капитального ремонта сетей водоснабжения в регионе.
Ведомости08:34
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В Башкирии бывших сотрудников ФСИН подозревают в убийстве ветерана

Сотрудники управления уголовного розыска МВД по Башкирии и республиканского управления Следственного комитета России (СКР) задержали двоих подозреваемых в убийстве столетнего ветерана Великой Отечественной войны — жителя села Леуза Кигинского района Ивана Несмеянова.
Коммерсантъ07:51
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Правительство выделило более 34,3 млрд рублей на детские выплаты

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому регионы получат дополнительные средства в размере 34,3 млрд руб. на ежемесячные выплаты семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет.
Ведомости00:32
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