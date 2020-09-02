В Кремле подтвердили видеовыступление Путина на Генассамблее ООН
Смотрите также
Правительство выделило более 34,3 млрд рублей на детские выплаты
Песков: Берлин не информировал Москву о выводах по Навальному
Путин пообещал решить вопрос водоснабжения Севастополя
Член КС оппозиции Белоруссии встретится с политиками Польши и Литвы
В Ростовской области зафиксированы четыре природных пожара
В Башкирии бывших сотрудников ФСИН подозревают в убийстве ветерана
Бывший бизнес-партнер Сергея Фургала заключил соглашение со следствием
Шихан Куштау в Башкирии получил статус памятника природы
В Казани начальник отдела полиции открыл стрельбу по подчиненным
Умерла актриса из фильма «Доживем до понедельника» Ирина Печерникова
Французские журналисты сообщили о COVID-19 у Неймара
В Крыму пересохли подающие воду в хранилища основные реки
Ефремов намерен выступить во время прения сторон в суде
Лавров заявил о находящихся в Белоруссии 200 экстремистах с Украины
Алла Пугачева и Максим Галкин отвели своих детей в школу
Песков: Берлин не информировал Москву о выводах по Навальному
Лавров заявил о находящихся в Белоруссии 200 экстремистах с Украины
В Казани начальник отдела полиции открыл стрельбу по подчиненным
Путин пообещал решить вопрос водоснабжения Севастополя
Шихан Куштау в Башкирии получил статус памятника природы
«Национальная медиагруппа» стала оператором Netflix в России
СК предъявил Фургалу обвинение в организации убийства Зори
Кувейт оказался на мели из-за пандемии коронавируса
Минпромторг предложил запретить фотографировать книги в магазинах
Потанин вновь возглавил список богатейших россиян
Французские журналисты сообщили о COVID-19 у Неймара
Пятерым бывшим полицейским ужесточили обвинение по делу Ивана Голунова
Согласно списку выступающих, который разослала ГА ООН, заявление президента РФ Владимира Путина в рамках 75-й сессии Генассамблеи ООН намечено на 22 сентября. Планируется, что неделя высокого уровня пройдет с 21 по 29 сентября.В источнике
С чего всё началось
Президент России может обратиться к Генассамблее ООН 22 сентября
Президент России Владимир Путин может выступить на юбилейной 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 22 сентября. Об этом свидетельствует распространенная во вторник предварительная программа выступлений на общеполитических дебатах.
ТАСС21:52
Подробнее о событии