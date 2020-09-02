Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
РИА Новости
РИА Новости

В Кремле подтвердили видеовыступление Путина на Генассамблее ООН

Согласно списку выступающих, который разослала ГА ООН, заявление президента РФ Владимира Путина в рамках 75-й сессии Генассамблеи ООН намечено на 22 сентября. Планируется, что неделя высокого уровня пройдет с 21 по 29 сентября.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Президент России может обратиться к Генассамблее ООН 22 сентября

Президент России Владимир Путин может выступить на юбилейной 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 22 сентября. Об этом свидетельствует распространенная во вторник предварительная программа выступлений на общеполитических дебатах.
ТАСС21:52
Подробнее о событии
Телеканал 360°

Кремль подтвердил участие Путина в Генассамблее ООН

Телеканал 360°06:18
Lenta.ru

Кремль подтвердил выступление Путина на Генассамблее ООН

Lenta.ru05:36
Московский Комсомолец

Песков рассказал детали готовящегося выступления Путина в ООН

Московский Комсомолец05:44
Взгляд.ру

Кремль подтвердил выступление Путина в ГА ООН

Взгляд.ру05:42
ТАСС

Песков подтвердил, что Путин выступит на сессии Генассамблеи ООН

ТАСС05:36
Коммерсантъ

Кремль подтвердил видеовыступление Путина на Генассамблее ООН

Коммерсантъ06:18
РИА Новости

В Кремле подтвердили видеовыступление Путина на Генассамблее ООН

РИА Новости05:33

Правительство выделило более 34,3 млрд рублей на детские выплаты

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому регионы получат дополнительные средства в размере 34,3 млрд руб. на ежемесячные выплаты семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет.
Правительство выделило более 34,3 млрд рублей на детские выплаты
Ведомости00:32
1,5K

Путин пообещал решить вопрос водоснабжения Севастополя

Президент России Владимир Путин на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым пообещал направить средства для капитального ремонта сетей водоснабжения в регионе.
Ведомости08:34
399

В Башкирии бывших сотрудников ФСИН подозревают в убийстве ветерана

Сотрудники управления уголовного розыска МВД по Башкирии и республиканского управления Следственного комитета России (СКР) задержали двоих подозреваемых в убийстве столетнего ветерана Великой Отечественной войны — жителя села Леуза Кигинского района Ивана Несмеянова.
Коммерсантъ07:51
115

Бывший бизнес-партнер Сергея Фургала заключил соглашение со следствием

Бывший партнер Фургала заявил следствию, что экс-губернатор является одним из организаторов убийства и покушения на убийство двух хабаровских бизнесменов, - приводит ТАСС сообщение своего источника в правоохранительных органах.
Новые Известия02:57
203

РБК: Россия пожаловалась в ЕЭК на Казахстан из-за нового запрета

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) усмотрела признаки создания «барьера» в действиях Казахстана, прекратившего поставки металлолома в Россию, передаёт РБК со ссылкой на заключение комиссии.
RT на русском08:20
132

Александр Новак: «Добыча нефти в России в 2020 году снизится на 10%»

В рамках совещания о текущем состоянии нефтегазовой отрасли министр энергетики РФ отметил, что добыча нефти в этом году снизится до 510 млн тонн, а капитальные вложения в отрасль сократятся на 20%.
Энергетика и промышленность России09:34
2

Лавров заявил о находящихся в Белоруссии 200 экстремистах с Украины

В Белоруссии находятся 200 украинских радикалов, цель которых - дестабилизировать ситуацию в республике, заявил глава МИД России Сергей Лавров на встрече со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем.
Газета.Ru08:55
1,2K