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Путин может выступить на сессии Генассамблеи ООН 22 сентября

Президент России Владимир Путин может выступить на 75-й сессии Генассамблеи ООН 22 сентября. В списке выступающих, согласно предварительной программе, российский лидер значится седьмым. В этом году сессия ГА ООН пройдет с 22 по 29 сентября в формате видеовыступлений, записанных заранее.В источнике
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ТАСС

Президент России может обратиться к Генассамблее ООН 22 сентября

Президент России Владимир Путин может выступить на юбилейной 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 22 сентября. Об этом свидетельствует распространенная во вторник предварительная программа выступлений на общеполитических дебатах.
ТАСС21:52
Подробнее о событии
Московский Комсомолец

Песков рассказал детали готовящегося выступления Путина в ООН

Московский Комсомолец05:44
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Кремль подтвердил выступление Путина в ГА ООН

Взгляд.ру05:42
ТАСС

Песков сообщил, что выступление Путина на сессии Генассамблеи ООН в видеоформате готовится

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РИА Новости

В Кремле подтвердили видеовыступление Путина на Генассамблее ООН

РИА Новости05:33
РБК

Выступление Путина в Генассамблее ООН запланировали на 22 сентября

РБК01:16
Lenta.ru

В ООН анонсировали выступление Путина

Lenta.ru21:18
Коммерсантъ

Выступление Путина на Генассамблее ООН запланировали на 22 сентября

Коммерсантъ20:58

Песков назвал регионы с популяционным иммунитетом к COVID-19 более 20%

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что в Калининграде, Амурской области, Татарстане, Мурманской области, Астраханской области, Санкт-Петербурге, Тюменской области и Москве уровень популяционного иммунитета к коронавирусу составил более 20%.
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Суд продлил арест обвиняемого в госизмене Сафронова

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В ЕАЭС могут начать выпускать обезличенные пачки сигарет

Подкомиссия по техрегулированию правкомиссии РФ по экономическому развитию и интеграции поддержала инициативу Минздрава РФ по введению на территории ЕАЭС обезличенных табачных пачек - стандартных простых упаковок без возможности размещения на них товарных знаков, пишет в среду газета "Коммерсант" со ссылкой на копию протокола заседания, подписанного первым вице-премьером Андреем Белоусовым.
РИА Новости02:16
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