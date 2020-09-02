Путин может выступить на сессии Генассамблеи ООН 22 сентября
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Президент России Владимир Путин может выступить на 75-й сессии Генассамблеи ООН 22 сентября. В списке выступающих, согласно предварительной программе, российский лидер значится седьмым. В этом году сессия ГА ООН пройдет с 22 по 29 сентября в формате видеовыступлений, записанных заранее.В источнике
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Президент России может обратиться к Генассамблее ООН 22 сентября
Президент России Владимир Путин может выступить на юбилейной 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 22 сентября. Об этом свидетельствует распространенная во вторник предварительная программа выступлений на общеполитических дебатах.
ТАСС21:52
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