Путин может выступить на сессии Генассамблеи ООН 22 сентября

Президент России Владимир Путин может выступить на 75-й сессии Генассамблеи ООН 22 сентября. В списке выступающих, согласно предварительной программе, российский лидер значится седьмым. В этом году сессия ГА ООН пройдет с 22 по 29 сентября в формате видеовыступлений, записанных заранее.