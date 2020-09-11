В Кремле подтвердили встречу Путина и Лукашенко 14 сентября
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В Кремле подтвердили встречу президента России Владимира Путина и Александра Лукашенко 14 сентября. Об этом рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Будет рабочий визит, у него будет общение с президентом Владимиром Путиным.В источнике
С чего всё началось
В Кремле подтвердили переговоры Путина и Лукашенко 14 сентября
Визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Россию состоится 14 сентября, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков.
РИА Новости07:54
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