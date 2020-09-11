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Piter.tv
Piter.tv

В Кремле подтвердили встречу Путина и Лукашенко 14 сентября

В Кремле подтвердили встречу президента России Владимира Путина и Александра Лукашенко 14 сентября. Об этом рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Будет рабочий визит, у него будет общение с президентом Владимиром Путиным.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В Кремле подтвердили переговоры Путина и Лукашенко 14 сентября

Визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Россию состоится 14 сентября, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков.
РИА Новости07:54
Подробнее о событии
Интерфакс

Что произошло за день: пятница, 11 сентября

Интерфакс13:30
Lenta.ru

Кремль назвал дату приезда Лукашенко к Путину

Lenta.ru05:56
Газета.Ru

Кремль подтвердил встречу Путина и Лукашенко 14 сентября

Газета.Ru08:41
ТАСС

Лукашенко приедет в Сочи на переговоры с Путиным 14 сентября

ТАСС06:27
РИА Новости

В Кремле подтвердили переговоры Путина и Лукашенко 14 сентября

РИА Новости07:54
URA.Ru

Озвучена дата переговоров Путина и Лукашенко в Москве

URA.Ru05:53
Daily Storm

СМИ назвали дату визита Лукашенко в Россию

Daily Storm9 сентября в 05:16
КП - Беларусь

Стала известна точная дата поездки Лукашенко в Россию

КП - Беларусь06:03

Украина направила Белоруссии ноту из-за инцидента с послом на границе

Украинская сторона направила ноту в МИД Белоруссии после инцидента с обыском автомобиля посла Украины в республике Игоря Кизима с требованием предоставить объяснения и квалифицировать действия белорусских пограничников, сообщили в МИД Украины.
РИА Новости13:14
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Разработчики обеспокоены недостатком мощности Xbox Series S

Xbox Series X и Xbox Series S Дэн Уайсс из Squanch Games также обеспокоен хоть и небольшой, но разницей в процессоре между Series S и X. Разница в видеоускорителях не так страшна, поскольку системы работают для разных разрешений, однако даже небольшая разница в CPU может стать проблемой.
Игромания.ру05:00
5

МВД разработало новые правила сдачи экзамена на водительские права

МВД разработало новые правила сдачи экзамена на водительские права Новый объединенный экзамен на права будет длиться 30 – 40 минут, следует из проекта нового административного регламента МВД.
Коммерсантъ12:32
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Вучич заявил, что Путин извинился перед ним за публикацию Захаровой

Президент России Владимир Путин и глава МИД Сергей Лавров извинились перед главой Сербии Александаром Вучичем за неудачную шутку представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой о визите сербской делегации в США.
Газета.Ru02:25
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ЕР проверит заявление саратовского депутата о «безработных тунеядцах»

"Единая Россия" проверит заявление секретаря Вольского муниципального собрания Саратовской области Татьяны Ковинской относительно выплат жителям, оставшимся без работы, заявил секретарь реготделения ЕР, депутат Госдумы Николай Панков.
РИА Новости11:07
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«Норникель» назвал неоправданно высокой сумму иска Росприроднадзора

Росприроднадзор при оценке ущерба от разлива дизельного топлива под Норильском использовал неоправданно высокий для компании коэффициент, заявил первый вице-президент — операционный директор «Норникеля» Сергей Дяченко.
Ведомости10:40

Председатель Мосгорсуда Егорова подала в отставку после 20 лет службы

Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова подала заявление об отставке после 20 лет службы на этой должности, следует из предварительной повестки заседания Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС).
Ведомости08:22
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Обнаружена связь между коронавирусом и повреждением клеток мозга

Как сообщает ToDay News Ufa, авторы данного исследования выдвинули предположение о том, что при заражении коронавирусной инфекцией нейроны мозга подвергаются особенному, уникальному воздействию, которое специалисты никогда не наблюдали при заболевании другими инфекционными заболеваниями.
ToDay News Ufa17:09
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Больная раком актриса Заворотнюк сильно изменилась из-за химиотерапии

Российская актриса Анастасия Заворотнюк, которая больше всего запомнилась зрителям по сериалу «Моя прекрасная няня» уже полтора года борется с раком головного мозга и совсем не появляется на публике.
CT news07:47
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Фигуристы Тарасова и Морозов не выступят на прокатах сборной России

Серебряные призеры Олимпийских игр 2018 года Евгения Тарасова и Владимир Морозов, выступающие в парном катании, не примут участие в контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию 12-13 сентября.
МК-Спорт12:09