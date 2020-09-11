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REGNUM
REGNUM

В Кремле подтвердили встречу Путина и Лукашенко 14 сентября

Москва, 11 сентября 2020, 13:13 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко совершит 14 сентября визит в Россию, заявил 11 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В источнике
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РИА Новости

В Кремле подтвердили визит Лукашенко в Россию

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Кремль подтверждает визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Россию 14 сентября, подписания документов по итогам его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным не планируется, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
РИА Новости05:47
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RT на русском

В Кремле назвали дату визита Лукашенко

RT на русском05:54
URA.Ru

Озвучена дата переговоров Путина и Лукашенко в Москве

URA.Ru05:53
Телеканал 360°

Лукашенко приедет на переговоры с Путиным 14 сентября

Телеканал 360°05:48
ТАСС

Лукашенко приедет в Москву на переговоры с Путиным 14 сентября

ТАСС05:46
Smolnarod.ru

Путин и Лукашенко проведут переговоры 14 сентября

Smolnarod.ru05:56
Life.ru

Песков назвал дату визита Лукашенко в Москву

Life.ru05:45
REGNUM

В Кремле подтвердили встречу Путина и Лукашенко 14 сентября

REGNUM06:13
КП - Беларусь

Стала известна точная дата поездки Лукашенко в Москву

КП - Беларусь06:03

В Италии выясняют обстоятельства гибели модели из России

Прокуратура города Кальяри (административный центр острова Сардиния) конфисковала фотоаппараты и беспилотник, а также мобильные телефоны фотографа, находившегося вместе с утонувшей в субботу у берегов Сардинии российской моделью Галиной Федоровой.
ТАССвчера в 11:09
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В Кремле надеются на переход к росту экономики в обозримой перспективе

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РИА Новости05:50
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Ведомостивчера в 12:04
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Evo-rus.comвчера в 07:48
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Сокамерники Ефремова рассказали о его поведении в СИЗО

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РИА Новости06:15