В Кремле подтвердили встречу Путина и Лукашенко 14 сентября
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Москва, 11 сентября 2020, 13:13 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко совершит 14 сентября визит в Россию, заявил 11 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В источнике
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В Кремле подтвердили визит Лукашенко в Россию
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Кремль подтверждает визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Россию 14 сентября, подписания документов по итогам его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным не планируется, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
РИА Новости05:47
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