В Кремле подтвердили встречу Путина и Лукашенко после осенних выборов
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Встреча Президента РФ Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко состоится 14 сентября в Москве. Об этом сообщает радио Sputnik со ссылкой на заявление руководителя пресс-службы Кремля Дмитрия Пескова.В источнике
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