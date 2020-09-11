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Татар-информ
Татар-информ

В Кремле подтвердили встречу Путина и Лукашенко после осенних выборов

Встреча Президента РФ Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко состоится 14 сентября в Москве. Об этом сообщает радио Sputnik со ссылкой на заявление руководителя пресс-службы Кремля Дмитрия Пескова.В источнике
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Кубанские новости

Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут переговоры в Сочи

Кубанские новости08:26
РИА Новости

Встреча Путина и Лукашенко состоится в Сочи

РИА Новости08:36
Коммерсантъ

Путин примет Лукашенко в Сочи

Коммерсантъ08:31
Живая Кубань

Путин и Лукашенко проведут переговоры в Сочи

Живая Кубань09:09
Кубань 24

Путин и Лукашенко встретятся в Сочи 14 сентября

Кубань 2408:22
RT на русском

Кремль анонсировал переговоры Путина с Лукашенко в Сочи

RT на русском08:08
Дождь

Кремль подтвердил встречу Путина и Лукашенко 14 сентября. Эту дату называли источники Дождя

Дождь05:46

МВД разработало новые правила сдачи экзамена на водительские права

МВД разработало новые правила сдачи экзамена на водительские права Новый объединенный экзамен на права будет длиться 30 – 40 минут, следует из проекта нового административного регламента МВД.
Коммерсантъ12:32
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ЕР проверит заявление саратовского депутата о «безработных тунеядцах»

"Единая Россия" проверит заявление секретаря Вольского муниципального собрания Саратовской области Татьяны Ковинской относительно выплат жителям, оставшимся без работы, заявил секретарь реготделения ЕР, депутат Госдумы Николай Панков.
РИА Новости11:07
72

Кравчук заявил о невозможности выполнить Минские соглашения

Глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что выполнить минские соглашения сейчас нельзя из-за невозможности проведения выборов в Донбассе в текущих условиях, и отметил, что выходом из ситуации может стать "нормандский формат".
РИА Новости13:06
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Минобороны предложило исключить боевые ОВ из перечня запрещенных

"В настоящее время все запасы химического оружия, хранившиеся на территории Российской Федерации, уничтожены, а реализация химического оружия (в том числе, токсичных химикатов, относящихся к химическому оружию, и их прекурсоров) запрещена указанной Конвенцией, в связи с чем боевые отравляющие вещества целесообразно исключить из Перечня", - говорится в пояснительной записке к проекту указа.
Интерфакс11:30
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Украина направила Белоруссии ноту из-за инцидента с послом на границе

Украинская сторона направила ноту в МИД Белоруссии после инцидента с обыском автомобиля посла Украины в республике Игоря Кизима с требованием предоставить объяснения и квалифицировать действия белорусских пограничников, сообщили в МИД Украины.
РИА Новости13:14
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В Симферополе на карантин по коронавирусу закрыли три школьных класса

Для недопущения распространения COVID-19 на карантин закрыто по одному классу в лицее №1 и школах №21 и №44, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство образования, науки и молодёжи Республики Крым.
Вести.Севастополь04:13
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«АвтоВАЗ» подвел итоги конкурса на название для новой модели Lada

Как сообщает портал "Новые автомобили", со ссылкой на пресс-службу российского автогиганта, победителем конкурса в соцсети "ВКонтакте" стал Дмитрий Анисимов, который в комментариях указал название Onega для грядущей "Лады".
Новые автомобили13:51
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