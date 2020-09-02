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В Кремле подтвердили видеовыступление Путина на Генассамблее ООН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что глава государства выступит на семьдесят пятой сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом в среду, 2 сентября, сообщается в пресс-службе Кремля.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Президент России может обратиться к Генассамблее ООН 22 сентября

Президент России Владимир Путин может выступить на юбилейной 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 22 сентября. Об этом свидетельствует распространенная во вторник предварительная программа выступлений на общеполитических дебатах.
ТАСС21:52
Подробнее о событии
Телеканал 360°

Кремль подтвердил участие Путина в Генассамблее ООН

Телеканал 360°06:18
Коммерсантъ

Кремль подтвердил видеовыступление Путина на Генассамблее ООН

Коммерсантъ06:18
ТАСС

Песков подтвердил, что Путин выступит на сессии Генассамблеи ООН

ТАСС05:36
Взгляд.ру

Кремль подтвердил выступление Путина в ГА ООН

Взгляд.ру05:42
Московский Комсомолец

Песков рассказал детали готовящегося выступления Путина в ООН

Московский Комсомолец05:44
Lenta.ru

Кремль подтвердил выступление Путина на Генассамблее ООН

Lenta.ru05:36
РИА Новости

В Кремле подтвердили видеовыступление Путина на Генассамблее ООН

РИА Новости05:33

«Роснефть» предлагает Германии поучаствовать в проекте «Восток Ойл»

Глава "Роснефти" Игорь Сечин обсудил с чрезвычайным и полномочным послом Германии в России Гезой Андреасом фон Гайром вопросы текущего и перспективного сотрудничества "Роснефти" с немецкими партнерами.
«Роснефть» предлагает Германии поучаствовать в проекте «Восток Ойл»
Finam.Ru12:52

Правительство выделило более 34,3 млрд рублей на детские выплаты

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому регионы получат дополнительные средства в размере 34,3 млрд руб. на ежемесячные выплаты семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет.
Ведомости00:32
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В Башкирии бывших сотрудников ФСИН подозревают в убийстве ветерана

Сотрудники управления уголовного розыска МВД по Башкирии и республиканского управления Следственного комитета России (СКР) задержали двоих подозреваемых в убийстве столетнего ветерана Великой Отечественной войны — жителя села Леуза Кигинского района Ивана Несмеянова.
Коммерсантъ07:51
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Россия может оказать медпомощь заразившемуся коронавирусом Берлускони

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с бывшим премьер-министром Италии, 83-летним лидером партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони, который заразился новой коронавирусной инфекцией, передает РИА "Новости".
Газета.Ru13:10
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Судьбу замглавы делегации Украины в ТКГ решит Зеленский — Кравчук

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной Рады от фракции «Слуга народа» Александр Качура заявил, что заместителя главы украинской делегации в ТКГ хотят пригласить в парламент для дачи объяснений.
REGNUM08:30