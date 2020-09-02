В Кремле подтвердили видеовыступление Путина на Генассамблее ООН
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Согласно списку выступающих, который разослала ГА ООН, заявление президента РФ Владимира Путина в рамках 75-й сессии Генассамблеи ООН намечено на 22 сентября. Планируется, что неделя высокого уровня пройдет с 21 по 29 сентября.В источнике
С чего всё началось
Президент России может обратиться к Генассамблее ООН 22 сентября
Президент России Владимир Путин может выступить на юбилейной 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 22 сентября. Об этом свидетельствует распространенная во вторник предварительная программа выступлений на общеполитических дебатах.
ТАСС21:52
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