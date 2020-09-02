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РИА Новости
РИА Новости

В Кремле подтвердили видеовыступление Путина на Генассамблее ООН

Согласно списку выступающих, который разослала ГА ООН, заявление президента РФ Владимира Путина в рамках 75-й сессии Генассамблеи ООН намечено на 22 сентября. Планируется, что неделя высокого уровня пройдет с 21 по 29 сентября.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Президент России может обратиться к Генассамблее ООН 22 сентября

Президент России Владимир Путин может выступить на юбилейной 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 22 сентября. Об этом свидетельствует распространенная во вторник предварительная программа выступлений на общеполитических дебатах.
ТАСС21:52
Подробнее о событии
РБК

В Кремле подтвердили выступление Путина на сессии Генассамблеи ООН

РБК06:16
Московский Комсомолец

Песков рассказал детали готовящегося выступления Путина в ООН

Московский Комсомолец05:44
Lenta.ru

Кремль подтвердил выступление Путина на Генассамблее ООН

Lenta.ru05:36
ТАСС

Песков подтвердил, что Путин выступит на сессии Генассамблеи ООН

ТАСС05:36
Взгляд.ру

Кремль подтвердил выступление Путина в ГА ООН

Взгляд.ру05:42
РИА Новости

В Кремле подтвердили видеовыступление Путина на Генассамблее ООН

РИА Новости05:33
Коммерсантъ

Кремль подтвердил видеовыступление Путина на Генассамблее ООН

Коммерсантъ06:18

ООН запросила дополнительную информацию о водоснабжении Крыма

Департамент полевых операций и технического сотрудничества Управления верховного комиссара ООН по правам человека запросил дополнительную информацию о водоснабжении Крыма, сообщила на своей странице в социальной сети «Вконтакте» зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.
ООН запросила дополнительную информацию о водоснабжении Крыма
Rambler News Serviceвчера в 02:20
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Правительство выделило более 34,3 млрд рублей на детские выплаты

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому регионы получат дополнительные средства в размере 34,3 млрд руб. на ежемесячные выплаты семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет.
Ведомости00:32
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Суд продлил арест обвиняемого в госизмене Сафронова

Лефортовский суд Москвы в среду продлил на три месяца заключение под стражу советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, обвиняемого в государственной измене, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости05:25
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Телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» начал вещание в России

Эксклюзивная «Золотая коллекция» позволит передать следующим поколениям нашу культуру, собрать воедино все лучшее, что создано и создается в нашем кино, заявил глава Совета директоров компании «Цифровое Телевидение» Антон Златопольский.
RuNews24.ruвчера в 09:28
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Спорный шихан Куштау в Башкирии получил статус памятника природы

Хабиров заявлял, что власти республики отправили в Минприроды РФ документы на присвоение горе Куштау статуса особо охраняемой природной территории в конце августа, решение планировалось принять к 4 сентября.
Интерфакс06:04
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Дмитрий Комбаров признался, что его просматривала «Бавария»

Дмитрий Комбаров, выступающий за самарский футбольный клуб "Крылья Советов" рассказал о том, какая команда в своём время могла его приобрести Когда спортсмен выступал за московский "Спартак", им интересовался ряд европейских команд.
Честный рейтинг букмекеров06:54

МВД закрыло дело покончившего с собой из-за куста конопли пенсионера

В Кабардино-Балкарской Республике следователем прекращено уголовное дело в отношении 85-летнего жителя города Нарткалы Николая Захарченко, покончившего с собой после обвинения в наркоторговле из-за обнаруженного на его участке куста конопли.
Lenta.ru05:46
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Медведев назвал помогающую в обсуждении Курил поправку в Конституцию

Поправка в Конституцию, не допускающая отчуждение территории России, облегчает проведение переговоров с Японией о принадлежности Курильских островов, заявил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев, передает «РИА Новости».
РБК06:24
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