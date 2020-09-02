В Кремле подтвердили выступление Путина на сессии Генассамблеи ООН
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что глава государства Владимир Путин выступит в рамках 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом Песков сообщил журналистам, передает «РИА Новости».В источнике
С чего всё началось
Президент России может обратиться к Генассамблее ООН 22 сентября
Президент России Владимир Путин может выступить на юбилейной 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 22 сентября. Об этом свидетельствует распространенная во вторник предварительная программа выступлений на общеполитических дебатах.
ТАСС21:52
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