Разработчик «Новичка» исключил отравление Навального этим веществом

«Считаю, что применение боевых отравляющих фосфорорганических веществ: зарин, зоман и „Новичок“ (А-234) можно исключить из списка веществ, т. к. из-за высокого давления паров при температуре более +20 градусов Цельсия и высокой ингаляционной токсичности, кроме Навального, получили бы поражения в той или иной форме окружающие его люди», — сказал Углев.