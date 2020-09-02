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РБК
РБК

В Кремле подтвердили выступление Путина на сессии Генассамблеи ООН

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что глава государства Владимир Путин выступит в рамках 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом Песков сообщил журналистам, передает «РИА Новости».В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Президент России может обратиться к Генассамблее ООН 22 сентября

Президент России Владимир Путин может выступить на юбилейной 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 22 сентября. Об этом свидетельствует распространенная во вторник предварительная программа выступлений на общеполитических дебатах.
ТАСС21:52
Подробнее о событии
Телеканал 360°

Кремль подтвердил участие Путина в Генассамблее ООН

Телеканал 360°06:18
Коммерсантъ

Кремль подтвердил видеовыступление Путина на Генассамблее ООН

Коммерсантъ06:18
Московский Комсомолец

Песков рассказал детали готовящегося выступления Путина в ООН

Московский Комсомолец05:44
Взгляд.ру

Кремль подтвердил выступление Путина в ГА ООН

Взгляд.ру05:42
ТАСС

Песков подтвердил, что Путин выступит на сессии Генассамблеи ООН

ТАСС05:36
Lenta.ru

Кремль подтвердил выступление Путина на Генассамблее ООН

Lenta.ru05:36
РИА Новости

В Кремле подтвердили видеовыступление Путина на Генассамблее ООН

РИА Новости05:33

В свердловской школе перевели на «дистант» внеурочную деятельность

Следите за развитием событий в трансляции: "Коронавирус в России: регионы в режиме повышенной готовности — все новости" Учебный процесс в школе останется в обычном формате, на "дистант" же планируют перевести деятельность за рамками стандартного учебного дня.
REGNUM30 августа в 23:56
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Разработчик «Новичка» исключил отравление Навального этим веществом

«Считаю, что применение боевых отравляющих фосфорорганических веществ: зарин, зоман и „Новичок“ (А-234) можно исключить из списка веществ, т. к. из-за высокого давления паров при температуре более +20 градусов Цельсия и высокой ингаляционной токсичности, кроме Навального, получили бы поражения в той или иной форме окружающие его люди», — сказал Углев.
ИА Красная Весна11:05
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РФПИ заключил соглашение с Индией на производство вакцины «Спутник V»

Россия заключила соглашение с индийскими компаниями на производство более 300 миллионов доз в год вакцины против коронавируса "Спутник V", сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
РИА Новости11:08
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РБК: Россия пожаловалась в ЕЭК на Казахстан из-за нового запрета

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) усмотрела признаки создания «барьера» в действиях Казахстана, прекратившего поставки металлолома в Россию, передаёт РБК со ссылкой на заключение комиссии.
RT на русском08:20
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