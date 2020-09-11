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Интерфакс
Интерфакс

В Кремле пока не обсуждали введение гарантированного дохода россиян

Предметное обсуждение возможности введения минимального гарантированного дохода россиян в настоящее время не ведется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В источнике
Подробнее о событии
ТАСС

Песков: идея введения в РФ минимального гарантированного дохода предметно не обсуждается

ТАСС05:55
URA.Ru

В Кремле ответили на идею ввести базовый доход для россиян

URA.Ru06:03
Интерфакс

В Кремле пока не обсуждали введение гарантированного дохода россиян

Интерфакс06:01
RT на русском

В Кремле прокомментировали идею введения гарантированного дохода

RT на русском06:25
Lenta.ru

Кремль отреагировал на идею Медведева о раздаче денег россиянам

Lenta.ru05:53
РБК

В Кремле заявили об отсутствии обсуждений введения базового дохода

РБК05:49
Газета.Ru

Кремль не обсуждает идею введения минимального гарантированного дохода

Газета.Ru05:49

Сокамерники Ефремова рассказали о его поведении в СИЗО

Сотрудники СИЗО № 5 и сокамерники осужденного на восемь лет Михаила Ефремова не жалуются на артиста, он не ведет себя вызывающе, рассказала член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева.
Сокамерники Ефремова рассказали о его поведении в СИЗО
РИА Новости06:15
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Генпрокуратура Берлина получила запрос о помощи России по Навальному

«Генпрокуратура Берлина получила запрос от юридического управления сената Берлина для оказания юридической помощи по запросу России о правовой помощи и для получения в этой связи информации о состоянии здоровья Алексея Навального с его согласия», — говорится в сообщении в Twitter.
RT на русском07:10
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Главный судмедэксперт РФ уволился по собственному желанию

Руководитель Российского центра судебно-медицинской экспертизы, главный внештатный специалист по судмедэкспертизе Андрей Ковалев уволился по собственному желанию, сообщили "Интерфаксу" в Минздраве России.
Интерфакс08:25
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Посол Украины пригрозил Белоруссии «дипломатической войной»

Погранслужба Белоруссии распространила запись инцидента 5 сентября на границе, о котором в четверг рассказал посол Украины Игорь Кизим - когда дипломат въезжал в Белоруссию, пограничники попросили его открыть багажник, хотя, по мнению посла, это противоречит Венской конвенции.
РИА Новости09:33
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Минюст решил привлечь к ответственности адвокатов по делу Ефремова

Минюст предлагает прекратить статус адвоката Эльмана Пашаева, который защищал актера Михаила Ефремова, а также возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката стороны потерпевших по делу о смертельном ДТП Александра Добровинского, сообщили в пресс-службе министерства.
Ведомостивчера в 12:04
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