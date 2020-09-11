В Кремле пока не обсуждали введение гарантированного дохода россиян
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Предметное обсуждение возможности введения минимального гарантированного дохода россиян в настоящее время не ведется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В источнике
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