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Интерфакс
Интерфакс

В Кремле пока не обсуждали введение гарантированного дохода россиян

Предметное обсуждение возможности введения минимального гарантированного дохода россиян в настоящее время не ведется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В источнике
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RT на русском

В Кремле прокомментировали идею введения гарантированного дохода

RT на русском06:25
URA.Ru

В Кремле ответили на идею ввести базовый доход для россиян

URA.Ru06:03
ТАСС

Песков: идея введения в РФ минимального гарантированного дохода предметно не обсуждается

ТАСС05:55
Интерфакс

В Кремле пока не обсуждали введение гарантированного дохода россиян

Интерфакс06:01
Lenta.ru

Кремль отреагировал на идею Медведева о раздаче денег россиянам

Lenta.ru05:53
РБК

В Кремле заявили об отсутствии обсуждений введения базового дохода

РБК05:49
Газета.Ru

Кремль не обсуждает идею введения минимального гарантированного дохода

Газета.Ru05:49

Генпрокуратура Берлина получила запрос о помощи России по Навальному

«Генпрокуратура Берлина получила запрос от юридического управления сената Берлина для оказания юридической помощи по запросу России о правовой помощи и для получения в этой связи информации о состоянии здоровья Алексея Навального с его согласия», — говорится в сообщении в Twitter.
RT на русском07:10
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В Польше заявили об угрозе появления «новой формы Российской империи»

В случае «включения» Белоруссии в систему России существует риск появления «новой формы Российской империи», заявил в интервью Polskie Radio 24 профессор Академии военного искусства в Варшаве Пётр Грохмальский.
RT на русском00:08
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Вучич заявил, что Путин извинился перед ним за публикацию Захаровой

Президент России Владимир Путин и глава МИД Сергей Лавров извинились перед главой Сербии Александаром Вучичем за неудачную шутку представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой о визите сербской делегации в США.
Газета.Ru02:25
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ЕР открестилось от депутата Госдумы Вострецова

Москва, 11 сентября 2020, 12:16 — REGNUM Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак назвал заявление депутата Госдумы Сергея Вострецова о поддержке инициативы по снижению возраста уголовной ответственности до 12 лет абсурдным, некомпетентным и вредительским.
REGNUM05:16
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Сокамерники Ефремова рассказали о его поведении в СИЗО

Сотрудники СИЗО № 5 и сокамерники осужденного на восемь лет Михаила Ефремова не жалуются на артиста, он не ведет себя вызывающе, рассказала член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева.
РИА Новости06:15
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В МО объяснили попытки бомбардировщиков США пролететь над Россией

Национальный центр управления обороной России сообщал 4 сентября о попытке трех бомбардировщиков В-52Н ВВС США приблизиться к российской границе над Черным морем, а также о перехватах одного В-52Н над Балтийским и Черным морями в конце августа.
Известия07:39
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Единая система ПВО стран СНГ пройдет проверку на боеготовность

По данным военного ведомства, 11 сентября более 130 командных пунктов и пунктов управления различного уровня семи государств СНГ приступили к совершенствованию взаимодействия органов управления объединенной системы ПВО стран Содружества.
Военное дело03:52
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В Италии выясняют обстоятельства гибели модели из России

Прокуратура города Кальяри (административный центр острова Сардиния) конфисковала фотоаппараты и беспилотник, а также мобильные телефоны фотографа, находившегося вместе с утонувшей в субботу у берегов Сардинии российской моделью Галиной Федоровой.
ТАССвчера в 11:09
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