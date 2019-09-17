Политика
Российская газетаВ Кремле пока не получили ответ Эр-Рияда по С-300 или С-400
Саудовская Аравия пока никак не ответила на предложение президента РФ Владимира Путина купить С-300 или С-400. В Кремле нет данных, кто бы мог стоять за атакой на саудовские нефтяные объекты, поэтому поспешных выводов в Москве делать не будут.
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Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 13:14, Вашингтон
Происшествия
Бывшего ополченца ДНР расстреляли на Украине
Газета.Ru вчера в 22:34
Шоу-бизнес
Соловьев назвал свадьбу Собчак и Богомолова «шоу фриков»
Телеведущий Владимир Соловьев назвал свадьбу журналистки Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова «шоу фриков», подчеркнув, что ничего другого «ждать было нельзя».
URA.Ru 01:58
Происшествия
ФСБ задержала в Японском море более 80 браконьеров из КНДР
В ходе проведения мероприятий по охране морских биологических ресурсов российские пограничники обнаружили и задержали две северокорейские шхуны, а также более 80 граждан КНДР, осуществлявших браконьерский промысел.
Вести.Ru 11:45
Общество
Верховный суд признал незаконным увольнение за прогул из-за снегопада
Верховный суд России поддержал сотрудницу одного из московских НИИ, уволенную за неявку на работу, отменив решение суда первой инстанции, признавшего данное увольнение законным.
РБК 12:05
Политика
Избранные депутаты Мосгордумы принесли присягу
Российская газета 08:42
Происшествия
Суд изъял имущество экс-главы Клинского района на 9 млрд рублей
Клинский суд изъял в пользу государства имущество бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя на 9 млрд рублей.
Известия 09:25
Политика
США привели в боевую готовность войска
Американский вице-президент Майк Пенс сообщил, что Соединенные Штаты привели в боевую готовность свои войска.
Газета.Ru 12:23
Здоровье
У калининградки удалили опухоль головного мозга размером с апельсин
У 38-летней жительницы Калининграда удалили опухоль головного мозга размером с апельсин.
Клопс 09:16
Политика
Аксенов потребовал прекратить споры о переименовании Крыма
Позднее постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов заявил, что в правительстве полуострова поддерживают инициативу о добавлении в название топонима Таврида.
РБК 11:56
Экономика
«АЛРОСА» может приобрести «Кристалл» за 1,9 млрд рублей
Стоимость 100% пакета акций предприятия определена на основании отчета независимого оценщика и составляет 1,886 млрд рублей.
Finam.Ru 11:36
Происшествия
Россиянин умер в отеле в Турции
Известия 12:08
Политика
Россия представит арабским странам средства по борьбе с беспилотниками
Россия предложит арабским партнерам средства по борьбе с беспилотниками в ходе выставки Dubai Airshow 2019, сообщил «Рособоронэкспорт».
Взгляд.ру 09:18
Общество
В России проведут эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
Минтруда проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели и выберет отрасли для такого эксперимента, сообщают в понедельник 16 сентября "Известия".
Газета.Ru вчера в 13:58
Космос
После лунной миссии Индия нацелилась на Солнце
Недавно лунная миссия Индии «Чандраян-2» потерпела неудачу: посадочный модуль «Викрам» совершил жесткую посадку.
TV BRICS вчера в 09:14
Общество
Американский астронавт высказался о русской музыке на МКС
Астронавт NASA Ник Хейг в ходе сеанса видеосвязи с Брэдом Питтом ответил на вопрос актера о том, какую музыку слушает экипаж Международной космической станции (МКС).
Известия вчера в 17:15
Армия и оружие
Истребители Бельгии сопроводили российские Ту-160 над Балтикой
ВВС Бельгии, которые входят в состав патрульной миссии НАТО в Прибалтике, заявили, что они сопроводили российские Ту-160 и Су-27 в понедельник, 16 сентября.
Газета.Ru 12:24
Армия и оружие
Появились данные об отказе Грузии впускать корабль ВМС США в свои воды
Взгляд.ру вчера в 15:16
Шоу-бизнес
Семья Юлии Началовой вступила в права наследства
Юрист рассказал, что родственникам досталась половина 4-комнатных апартаментов покойной певицы.
OAnews 01:47
Происшествия
Буйная женщина сбросила маленьких дочек с моста на юго-востоке Москвы
Женщина сбросила с эстакады на юго-востоке Москвы своих дочерей трех и четырех лет от роду. Прохожие пытались ее остановить, но безуспешно.
Вести.Ru 05:20
Культура
Ольга Серябкина ответила на обвинения певицы Наргиз
Участница музыкального лейбла звукозаписи MALFA Ольга Серябкина ответила на заявление певицы Наргиз.
OAnews вчера в 12:54
Происшествия
В Афганистане число погибших при взрыве увеличилось до 24
По меньшей мере 24 человека погибли и 31 человек получил ранения при взрыве рядом с местом собрания представителей избирательной кампании афганского президента Ашрафа Гани в провинции Парван, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на главу местной больницы.
РИА Новости 04:38
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк перенесла трепанацию черепа
Трепанация черепа была сделана российской актрисе Анастасии Заворотнюк во время лечения в Германии, 17 сентября пишет Московский Комсомолец.
Красная весна 08:35
Происшествия
Селфи спасло жизнь 28-летней жительнице Ирландии
В Ирландии 28-летнюю Стефани Фарнан из графства Уэксфорд обнаружил на полу без сознания ее отец.
Медпульс 10:30
Космос
Создание космического лифта признали возможным
Международная группа ученых из США выяснила, что одну из разновидностей космического лифта возможно построить с помощью современных технологий.
Lenta.ru 12:08
Кино
Ушел из жизни актер сериала «Беверли-Хиллз, 90210»
На 50-м году жизни скончался американский актер Брайан Терк. Он был известен своей ролью в сериале «Беверли-Хиллз, 90210».
Вечерняя Москва вчера в 10:12
Футбол
Кокорин и Мамаев вышли из колонии
Встречать Александра Кокорина в Белгородскую область приехала его супруга Светлана и отчим и агент футболиста Кирилл Логинов.
ТАСС 02:44