Саудовская Аравия пока никак не ответила на предложение президента РФ Владимира Путина купить С-300 или С-400. В Кремле нет данных, кто бы мог стоять за атакой на саудовские нефтяные объекты, поэтому поспешных выводов в Москве делать не будут.

В Кремле пока не получили ответ Эр-Рияда по С-300 или С-400

Происшествия В Башкирии мальчик почти неделю провел в квартире с трупом матери В городе Янаул в Башкирии шестилетний мальчик провел в квартире с телом умершей матери около пяти дней.

Культура Скончался народный артист России Валерий Успенский Во вторник ушёл из жизни заведующий кафедрой хорового дирижирования Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова, народный артист РФ Валерий Успенский.

Политика Цеков поддержал инициативу о переименовании Крыма Сенатор от законодательной власти Крыма Сергей Цеков заявил, что считает исторически справедливым возвращение Крыму прежнего названия Таврида, с учетом нынешнего привычного названия полуострова он мог бы называться Крым-Таврида.

Транспорт Бирюков объяснил частую перекладку плитки в Москве Тротуарную плитку в Москве перекладывают, если обнаруживают брак, и делают это не за счет города, а "только за счет бракодела, который ее положил", заявил в интервью радио "Вести FM" заммэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Происшествия В Саратове задержали подозреваемого в изнасиловании врача Саратовские следователи задержали подозреваемого в изнасиловании врача, которая шла к пациенту в Саратове, сообщает СК РФ.

Политика Дерипаска подал в суд на The Times, The Telegraph и The Nation Бизнесмен Олег Дерипаска (30-е место в списке российских миллиардеров Forbes, состояние оценивается в $3,6 млрд) подал в Арбитражный суд Краснодарского края иск к издателям The Times, The Telegraph и The Nation, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

Происшествия На российских пограничников совершено нападение в Японском море Экипаж северокорейской шхуны напал на российских пограничников в российских водах Японского моря, сообщает ФСБ.

Шоу-бизнес Заворотнюк перенесла серьезную операцию Российская актриса Анастасия Заворотнюк перенесла трепанацию черепа во время лечения в Германии. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Политика Болгарский суд снял препятствие для продолжения «Турецкого потока» Верховный административный суд Болгарии прекратил разбирательство по выбору подрядчика для строительства трубопровода, который примет газ из "Турецкого потока", — им останется консорциум во главе с саудовской компанией Arkad Engineering.

Футбол Мать Кокориных отреагировала на выход сыновей из колонии Напомним, осенью прошлого года Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев вместе с друзьями стали участниками двух драк в центре Москвы.

Происшествия В «Уральских авиалиниях» ответили на уход Юсупова Недавно СМИ сообщили, что Дамир Юсупов может стать пилотом другой авиакомпании — якобы авиаперевозчик «Эмирейтс», один из крупнейших в мире, предложил россиянину работу с зарплатой 16 тысяч долларов в месяц.

Шоу-бизнес Разин подаст в суд на Первый канал из-за эфира про Заворотнюк Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил о намерении судиться с Первым каналом и ведущим программы «Пусть говорят» Дмитрием Борисовым.

Экономика Австрия отказалась заводить дело об офшорах «Тройки Диалог» Сегодня, 17 сентября 2019 года, стало известно, что прокуратура Австрии не нашла оснований для возбуждения дела об офшорной сети инвестиционного банка «Тройка Диалог» Рубена Варданяна.

Шоу-бизнес У Анастасии Заворотнюк появилась полиорганная недостаточность Сегодня у актрисы, лежащей в частной клинике Москвы с диагнозом «рак мозга», развились новые осложнения.

Общество Норвежский рыбак выудил рыбу с огромными глазами и съел ее Инструктор по рыбалке в Северном море Оскар Лундал поймал на 800-метровой глубину уродливую рыбу с огромными глазами.

Политика Украина попыталась лишить голоса представителя Крыма на встрече ОБСЕ Член украинской делегации предпринял попытку лишить слова представителя Крыма на совещании ОБСЕ по правам человека.

Путешествия Дипломат назвал основные причины смерти россиян в Турции Руководитель консульского отдела посольства России в Турции Антон Скворцовзаявил, что гибель россиян в Турции чаще всего связана легкомыслием самих туристов, передает "Московский комсомолец".

Политика В Анкаре началась двусторонняя встреча Путина и Эрдогана 16 сентября президент России Владимир Путин прибыл в Анкару на встречу с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Авто В России определены регионы с самыми доступными машинами с пробегом Специалисты одного из отечественных сайтов по продаже авто выяснили, в каких регионах продаются самые дорогие подержанные автомобили, а в каких можно найти машину с пробегом подешевле.

Авто Toyota Corolla получила обновления с приходом собратьев Конструкторы японского автомобильного бренда Toyota представили на домашнем рынке обновленный седан Corolla, а также универсал Corolla Touring.