В Кремле пожелали Навальному скорейшего выздоровления
Смотрите также
Адвокат Ефремова заявил об установлении личности водителя в момент ДТП
Врач попросила власти помочь перевезти Навального на лечение в Европу
В Роскачестве дали советы по борьбе с телефонными мошенниками
Милиция задержала председателя стачкома МАЗа
Зеленский заявил, что Крым «обязательно вернётся» в состав Украины
Германия ночью планирует направить самолет за Навальным
Российский космонавт снял с борта МКС группу из пяти НЛО
В России банк впервые выдал кредит под залог криптовалюты
Передачу стаканчика Навальному зафиксировали камеры аэропорта в Томске
Завершилась церемония прощания с Легкоступовой
Росавиация открыла для международных полетов еще три города
Московские врачи приедут в Омск на консилиум по состоянию Навального
Путин обсудил Белоруссию с главой Евросовета
СМИ: Чемпион мира по вольной борьбе выгнал свою невесту со свадьбы
«Бавария» победила «Лион» и сыграет с ПСЖ в финале Лиги чемпионов
Алексей Навальный попал в реанимацию
Основатель ФБК Навальный впал в кому после отравления
Омским медикам удалось стабилизировать состояние Алексея Навального
Макрон заявил о готовности предоставить убежище Навальному
В Минздраве Омской области уточнили состояние Алексея Навального
Московские врачи приедут в Омск на консилиум по состоянию Навального
Адвокат Ефремова заявил об установлении личности водителя в момент ДТП
Россия запросила экстренное заседание СБ ООН из-за планов США по Ирану
Росавиация открыла для международных полетов еще три города
В Госдуму внесен законопроект об отмене транспортного налога
Планировавшие похитить лидера ополченцев Донбасса признали вину
В Белоруссии возбудили уголовное дело из-за создания совета оппозиции
NASA оценило угрозу из-за утечки воздуха на МКС
Ким Чен Ын передал часть полномочий своей сестре и группе чиновников
Макрон выступил против повторения украинского сценария в Белоруссии
Лавров призвал Киев перестать искать отговорки по Минским соглашениям
Собянин назвал условия перевода школьных классов на дистанционку
Россия отправит в Мексику вакцину от коронавируса для испытаний
В Кремле знают из СМИ о том, что политик Алексей Навальный находится в тяжелом состоянии и желают ему скорейшего выздоровления.В источнике
С чего всё началось
Песков: если отравление Навального подтвердится, то будет расследование
"Разумеется, как и любому гражданину нашей страны, мы желаем ему скорейшего выздоровления", - добавил Песков.
ТАССвчера в 07:59
Подробнее о событии