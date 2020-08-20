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Российская газета
Российская газета

В Кремле пожелали Навальному скорейшего выздоровления

В Кремле знают из СМИ о том, что политик Алексей Навальный находится в тяжелом состоянии и желают ему скорейшего выздоровления.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Песков: если отравление Навального подтвердится, то будет расследование

"Разумеется, как и любому гражданину нашей страны, мы желаем ему скорейшего выздоровления", - добавил Песков.
ТАССвчера в 07:59
Подробнее о событии
ТАСС

Песков: если отравление Навального подтвердится, то будет расследование

ТАССвчера в 07:59
РИА Новости

В Кремле пожелали Трутневу скорейшего выздоровления

РИА Новостивчера в 07:48
Коммерсантъ

Кремль готов помочь Навальному с лечением за границей

Коммерсантъвчера в 07:40
Интерфакс

Путину сообщили о госпитализации Навального в результатах мониторинга СМИ

Интерфаксвчера в 07:38
Газета.Ru

Песков: если отравление Навального подтвердится - будет расследование

Газета.Ruвчера в 07:49
РБК

В Кремле пожелали выздоровления впавшему в кому Навальному

РБКвчера в 07:45
RT на русском

В Кремле прокомментировали госпитализацию Навального

RT на русскомвчера в 07:49

Японский космический грузовик завершил миссию на МКС

Успешно выполнил свою миссию по доставке груза на Международную космическую станцию (МКС) очередной японский космический грузовик Kounotori 9 (HTV-9), 20 августа сообщает аэрокосмическое агентство Японии (JAXA).
Японский космический грузовик завершил миссию на МКС
ИА Красная Веснавчера в 07:39

Лавров выразил надежду на скорое возобновление авиасообщения с Грузией

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете «Труд» выразил надежду, что авиасообщение с Грузией будет восстановлено в ближайшем будущем, и подтвердил установку Москвы на нормализацию отношений с Тбилиси.
RT на русском18:17

ЕС заявил об отсутствии у США права вернуть санкции против Ирана

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что США не могут применить механизм восстановления санкций в отношении Ирана, поскольку Вашингтон вышел из Совместного всеобъемлющего плана действий, передает Интерфакс.
Аргументы и Факты18:37

Сергей Собянин в 2019 году заработал 8,2 млн рублей

По сравнению с 2018 годом доход градоначальника вырос на 600 тыс. руб. Мэр, как и год назад, задекларировал гараж площадью 26,8 кв. м и квартиру площадью 308,1 кв. м. Самым богатым из чиновников мэрии столицы оказался заммэра, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.
Коммерсантъвчера в 16:06
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Московские врачи приедут в Омск на консилиум по состоянию Навального

Анестезиологи-реаниматологи и нейрофизиологи национального медико-хирургического центра имени Н. И. Пирогова и национального медицинского исследовательского центра нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко прибудут в пятницу в Омск для проведения расширенного консилиума о лечении оппозиционера Алексея Навального, сообщает минздрав Омской области.
Интерфаксвчера в 15:58
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18-летний южносахалинец утонул в заливе Анива

18 августа в Корсаковский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Сахалинской области (с местом дислокации в городе Анива) поступило сообщение о том, что на берегу Анивского залива, обнаружено тело неустановленного молодого человека.
Сахалин.Инфовчера в 05:05

«Бавария» победила «Лион» и сыграет с ПСЖ в финале Лиги чемпионов

В решающем матче чемпионы Германии сыграют с ПСЖ, который днем ранее разгромил немецкий «РБ Лейпциг» (3:0). Финал ПСЖ – «Бавария» состоится в воскресенье, 23 августа на «Эштадиу да Луж» в Лиссабоне.
Спорт день за днем19 августа в 16:53
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