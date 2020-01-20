В Кремле позитивно расценивают конференцию по Ливии в Берлине, сделан важный шаг в сторону урегулирования, теперь работу продолжат под эгидой ООН, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

с чего всё началось

Кремль позитивно оценивает итоги берлинской конференции по урегулированию ситуации в Ливии. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В Кремле назвали позитивными итоги берлинской конференции по Ливии

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