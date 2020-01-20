Политика

Комсомольская правдаКомсомольская правдаВ Кремле назвали позитивными итоги берлинской конференции по Ливии

Кремль позитивно оценивает итоги берлинской конференции по урегулированию ситуации в Ливии. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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с чего всё началось

В Кремле оценили итоги встречи по Ливии в Берлине

В Кремле позитивно расценивают конференцию по Ливии в Берлине, сделан важный шаг в сторону урегулирования, теперь работу продолжат под эгидой ООН, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Внешнее примирение: какие шансы дала Ливии конференция в Берлине

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Кремль позитивно оценил итоги берлинской конференции по Ливии

Коммерсантъ06:21

В Кремле позитивно оценивают итоги берлинской конференции по Ливии

News.ru06:13

В Кремле оценили итоги встречи по Ливии в Берлине

РИА Новости06:01

В Кремле оценили итоги берлинской конференции по Ливии

RT на русском06:21
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