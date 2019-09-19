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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о необходимости проведения ревизии и подтверждения всех договоренностей перед саммитом в "нормандском формате". Об этом сообщает РИА "Новости". Представитель Кремля подчеркнул, что предстоящая встреча должна быть результативной.

В Кремле предложили ревизию перед встречей в «нормандском формате»

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