Политика
Газета.RuВ Кремле предложили ревизию перед встречей в «нормандском формате»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о необходимости проведения ревизии и подтверждения всех договоренностей перед саммитом в "нормандском формате". Об этом сообщает РИА "Новости". Представитель Кремля подчеркнул, что предстоящая встреча должна быть результативной.
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Вчерашняя ситуация лишний раз подтверждает правоту позиции, которую занимает президент Путин. Он сам об этом говорил, что встреча ради встречи вряд ли может быть результативной и для того, чтобы собраться, сначала нужно проделать большую подготовительную работу.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельЭкономика сегодня 06:05
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Песков заявил о необходимости ревизии для подготовки встречи «нормандской четвёрки»
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