Экономика
Lenta.ruВ Кремле предрекли ценовой хаос без сделки ОПЕК+ по нефти
Мировую экономику ждет ценовой хаос, если сделка ОПЕК+ по сокращению добычи нефти не будет заключена.
Читать в источнике
Оценить49
Договоренности нужны, по сути, всему миру. Потому что, если в итоге не будет этой сделки, то мировая экономика будет на пороге неуправляемого хаоса с ценами на энергоносители.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельВести.Ru вчера в 06:47
Подробнее о событии
Показать все источники
Кремль назвал договоренность по нефти шансом удержать мир от неуправляемого хаоса
Газета.Ruвчера в 07:43
Автоматически обработано 7139 источников, обновлено вчера в 23:54, Ашберн
Происшествия
В многоэтажном жилом доме в Москве произошел пожар
РБК вчера в 21:50
Общество
Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
В течение последних суток новые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 обнаружены в 52 российских регионах.
RT на русском вчера в 04:10
Общество
Василий Уткин разочаровался в государстве
Мир новостей вчера в 08:16
Политика
Глава МВД Турции подал в отставку после введения комендантского часа
Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу подал заявление об отставке после критики из-за введения в стране 48-часового комендантского часа.
РБК вчера в 18:01
Наука
Ученые назвали дистанцию распространения коронавируса
Китайские эксперты назвали новые данные о расстоянии, на которое может передаваться коронавирус, сообщает The Daily Mail.
Рамблер вчера в 07:57
Политика
Во всех штатах США впервые объявили режим крупного бедствия
Президент США Дональд Трамп объявил положение "масштабного бедствия" (major disaster) во всех пятидесяти штатах страны.
Российская газета 11 апреля в 18:00
Общество
Вирусолог рассказал россиянам о жизни после самоизоляции
Доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн заявил, что переход к нормальной жизни после отмены режима самоизоляции, который произойдет 30 апреля, не произойдет сразу.
Газета.Ru вчера в 19:58
Общество
Голикова объяснила причины срока самоизоляции в стране до 30 апреля
По словам Голиковой, президент России Владимир Путин неслучайно продлил нерабочие дни до 30 апреля – для качественной борьбы с распространением коронавируса нужно два цикла по две недели.
Газета.Ru вчера в 10:10
Общество
В Кремле не исключили перенос парада Победы с 9 мая
Новые Известия вчера в 08:22
Экономика
Правительство завершило сделку по покупке акций Сбербанка
Правительство России завершило сделку по покупке 50% акций Сбербанка у ЦБ из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).
ТАСС 10 апреля в 05:37
Технологии
В России запатентовали силовое поле для защиты космонавтов
Online47.ru 11 апреля в 21:21
Происшествия
«Русь сидящая» обратилась в ООН после бунта в ангарской колонии
Фонд «Русь сидящая» обратился в ООН после бунта в исправительной колонии № 15 в Ангарске Иркутской области.
Коммерсантъ вчера в 19:48
Общество
В Хабаровском крае выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом
Одиннадцать новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлено за сутки в Хабаровском крае, таким образом, количество заболевших в регионе достигло 40 человек, сообщает минздрав края в понедельник.
РИА Новости вчера в 22:48
Происшествия
На въездах в Москву частично перекрыли движение
На всех въездах в Москву частично перекрыли движение транспорта.
Lenta.ru вчера в 13:23
Кино
Концепт-арт: Ящер из «Нового Человека-паука» мог выглядеть еще ужаснее
Художник Джерад Марантц, работавший над «Новым Человеком-пауком», выложил на своей странице в Instagram альтернативный облик суперзлодея Ящера, который также известен как доктор Курт Коннорс.
Popcornnews.ru 10 апреля в 10:00
Экономика
Россия запретит ввоз дешевого бензина на полгода
Ввоз дешевого бензина в Россию может быть запрещен на шесть месяцев.
BFM.ru вчера в 12:49
Общество
В доме престарелых в Вязьме у 86 человек заподозрили коронавирус
В вяземском доме-интернате для престарелых и инвалидов у 86 человек заподозрили коронавирус, сообщается на сайте администрации Смоленской области.
Ведомости вчера в 13:06
Происшествия
Не менее шести человек стали жертвами шторма в США
По меньшей мере, шесть человек погибли в результате мощного шторма, в американском штате Миссисипи, сообщили местные власти.
Интерфакс вчера в 23:44
Общество
За травлю в интернете могут ввести уголовное наказание
В России могут ужесточить наказание за травлю в Сети. Изменения предлагается внести в Уголовный кодекс.
ФедералПресс вчера в 16:20
Общество
На сайте мэрии Москвы заработал сервис оформления пропусков
На сайте мэрии Москвы заработала услуга по оформлению цифровых пропусков.
Коммерсантъ вчера в 23:22
Транспорт
РЖД с 15 апреля отменяют еще 32 поезда
Холдинг "Российские железные дороги" с 15 апреля отменит 32 поезда дальнего следования и сократит курсирование еще 32 поездов, сообщили в компании.
Российская газета вчера в 11:55
Культура
Творческие коллективы ТОФ транслируют концерты и спектакли в сети
Владивосток, 12 апреля 2020, 15:23 — REGNUM Трансляции спектаклей и концертов в интернете организовали творческие коллективы Тихоокеанского флота (ТОФ) во время режима самоизоляции, введенного в России из-за распространения коронавируса.
REGNUM вчера в 08:23
Шоу-бизнес
Алена Шишкова показала подарок от нового возлюбленного
Мужчина с турецким именем Омид Тахмасеби прокомментировал публикацию несколькими романтичными эмодзи, но самое интересно то, что Шишкова мгновенно ответила на его комментарий такими же романтичными эмодзи, тем самым якобы подтвердив то, что между ними не просто дружба, а что-то большее.
RuNews24.ru 10 апреля в 01:37
Общество
В ВОЗ объяснили рост числа заразившихся коронавирусом в Москве
Рост числа заболевших коронавирусной инфекцией в Москве стал результатом расслабленного поведения горожан в последние дни.
Вечерняя Москва вчера в 09:12
Политика
Пушков заявил об угасающей гегемонии США в мире
Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Twitter выразил мнение, что американская гегемония уходит в прошлое.
Известия вчера в 00:44
Общество
В Москве умерли десять пациентов с коронавирусом
«В Москве скончались десять пациентов, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — приводит РИА Новости сообщение штаба.
RT на русском вчера в 14:52
Энергетика
Крупнейшая сделка в истории по сокращению добычи нефти оформлена
Ранее глава минэнерго России Александр Новак заявлял, что ожидает дополнительного сокращения добычи нефти от стран, не участвующих в сделке на 5 или больше млн баррелей в сутки, в том числе от США на 2-3 млн баррелей в сутки.
Российская газета вчера в 14:32
Общество
Греция назвала дату начала туристического сезона
Управляющий директор туроператора Tez Tour Греция Димитрис Харитидис заявил, что прогнозы на туристический сезон этого года сделать пока невозможно.
Профиль 11 апреля в 05:01
Общество
В Минкомсвязи запустили приложение для выдачи цифровых пропусков
В Минкомсвязи запустили приложение для выдачи цифровых пропусков на время карантина.
Комсомольская правда вчера в 09:24
Футбол
Фарфан назвал шуткой свою реакцию на сокращение зарплат в «Локомотиве»
Нападающий московского "Локомотива" Джефферсон Фарфан прокомментировал собственные слова о неагтивном отношении к снижению зарплат футболистам "Локомотива" на время приостановки футбольного сезона из-за пандемии коронавируса.
ProstoProSport 11 апреля в 23:15