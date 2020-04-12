Договоренности нужны, по сути, всему миру. Потому что, если в итоге не будет этой сделки, то мировая экономика будет на пороге неуправляемого хаоса с ценами на энергоносители.

Мировую экономику ждет ценовой хаос, если сделка ОПЕК+ по сокращению добычи нефти не будет заключена.

В Кремле предрекли ценовой хаос без сделки ОПЕК+ по нефти

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Энергетика Крупнейшая сделка в истории по сокращению добычи нефти оформлена Ранее глава минэнерго России Александр Новак заявлял, что ожидает дополнительного сокращения добычи нефти от стран, не участвующих в сделке на 5 или больше млн баррелей в сутки, в том числе от США на 2-3 млн баррелей в сутки. 519

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