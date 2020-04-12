Экономика
Lenta.ruВ Кремле предрекли ценовой хаос без сделки ОПЕК+ по нефти
Мировую экономику ждет ценовой хаос, если сделка ОПЕК+ по сокращению добычи нефти не будет заключена.
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Договоренности нужны, по сути, всему миру. Потому что, если в итоге не будет этой сделки, то мировая экономика будет на пороге неуправляемого хаоса с ценами на энергоносители.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельВести.Ru вчера в 06:47
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Кремль назвал договоренность по нефти шансом удержать мир от неуправляемого хаоса
Газета.Ruвчера в 07:43
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