Договоренности нужны, по сути, всему миру. Потому что, если в итоге не будет этой сделки, то мировая экономика будет на пороге неуправляемого хаоса с ценами на энергоносители.

Мировую экономику ждет ценовой хаос, если сделка ОПЕК+ по сокращению добычи нефти не будет заключена.

В Кремле предрекли ценовой хаос без сделки ОПЕК+ по нефти

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