Армия и оружие
Newvz.ruВ Кремле предупредили курдов о силе турецкой армии
Соединенные Штаты Америки, на протяжении определенного количества времени выступая в качестве союзников курдов, предали их, что в итоге и вынудило их воевать с турецкой армией один на один. С таким заявлением выступил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
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с чего всё началось
Теперь же они предпочитают оставить курдов на границе и чуть ли не вынудить их воевать с турками", - сказал Песков. Так он прокомментировал заявление спецпредставителя США по Сирии Джеймса Джеффри, который усомнился в том, что курды покинут обозначенные в договоренностях с Турцией территории.Интерфакс02:46
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