Армия и оружие
Newvz.ruВ Кремле предупредили курдов о силе турецкой армии
Соединенные Штаты Америки, на протяжении определенного количества времени выступая в качестве союзников курдов, предали их, что в итоге и вынудило их воевать с турецкой армией один на один. С таким заявлением выступил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
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Согласно расчетам госкомпании, сумма в 2,295 трлн руб. складывается следующим образом: в 1,59 трлн руб. РЖД оценила участок Санкт-Петербург – Москва протяженностью 659 км, в 530 млрд руб. – участок Москва – Нижний Новгород протяженностью 421 км и еще 30,6 млрд руб. предлагается потратить на проектирование петербуржского участка.
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Вышел трейлер «Звездные войны: Скайуокер. Восход»
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Названа угроза со стороны выращенных мыслящих мозгов
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Первые зрители уже посмотрели фильм «Терминатор: темные судьбы», который выйдет в России 31 октября.