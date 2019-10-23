Соединенные Штаты Америки, на протяжении определенного количества времени выступая в качестве союзников курдов, предали их, что в итоге и вынудило их воевать с турецкой армией один на один. С таким заявлением выступил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

В Кремле предупредили курдов о силе турецкой армии

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