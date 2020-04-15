Коронавирус

РБКРБКВ Кремле приняли решение перенести парад 9 Мая

РБК направил запросы пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову и в Минобороны. В среду стало известно, что три организации, объединяющие ветеранов войны, обратились к президенту с просьбой перенести парад с 9 мая на более позднюю дату.
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с чего всё началось

В Кремле приняли решение перенести парад 9 Мая

В Кремле принято решение не проводить парад Победы 9 мая, рассказали РБК три источника, близких к администрации президента, и собеседник, близкий к Минобороны.
РБК13:01

Подробнее о событии

СМИ: Кремль решил перенести парад Победы

Коммерсантъ14:33

Парад Победы перенесли

Ёлдаш14:04

Источник сообщил, что решение о переносе парада Победы принято

Интерфакс13:25

РБК сообщил о переносе Парада Победы

РИА Новости13:54

Стало известно о решении перенести парад Победы в Москве

Lenta.ru13:18

В Кремле приняли решение перенести парад 9 Мая

РБК13:01

«Интерфакс»: власти приняли решение о переносе парада Победы

URA.Ru13:36
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Экономика

Путин предложил предприятиям новые льготные кредиты

Кроме зарплатных кредитов, глава государства предложил ввести для предприятий и льготные кредиты для пополнения оборотных средств.
Ридус 09:53
9
Общество

Беглов подписал закон об освобождении малого бизнеса от аренды

В среду, 15 апреля, губернатор Александр Беглов подписал закон «Об освобождении от внесения платы по договорам аренды земельных участков, договорам аренды объектов нежилого фонда, договорам на размещение нестационарных торговых объектов».
Форпост Северо-Запад 12:04
72
Кино

Первые зрители оценили сериал «Зулейха открывает глаза»

Сериал "Зулейха открывает глаза" с Чулпан Хаматовой в главной роли стартовал на канале "Россия 1". Первым зрителям сериал понравился.
Газета.Ru 04:43
655
Экономика

Россиянам предложили раздать деньги просто так

Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
Lenta.ru вчера в 06:47
3,1K
Происшествия

В Москве неизвестный открыл стрельбу по прохожим из окна жилого дома

В Москве неизвестный открыл стрельбу по прохожим из окна жилого дома.
Lenta.ru 14:01
9
Общество

В Курской области начинают штрафовать за нарушение самоизоляции

С 16 апреля штрафы коснутся как пешеходов, так и автомобилистов. Размер штрафа варьируется от 1 до 30 тысяч рублей.
Секунда 13:47
24
Здоровье

64 из 130 больных коронавирусом в Тульской области лечатся дома

64 инфицированных коронавирусом в Тульской области лечатся на дому. У них заболевание проходит в легкой форме.
Тульская служба новостей 11:18
3
Общество

В Москве начали оформлять цифровые пропуска для поездок

Получить цифровой пропуск Цифровые пропуска: кто может оформить, как получить и на какой срок Указ Мэра Москвы "Об утверждении порядка оформления и использования цифровых пропусков для передвижения по территории города Москвы в период действия режима повышенной готовности в городе Москве"
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 13 апреля в 01:37
12
Политика

МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США

"Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации.
РИА Новости вчера в 14:36
4,3K
Общество

Генпрокуратура потребовала блокировки возмутившей Кадырова статьи «Новой газеты»

Генпрокуратура России потребовала от Роскомнадзора блокировки статьи специального корреспондента «Новой газеты» Елены Милашиной о ситуации с коронавирусом в Чечне.
Lenta.ru 14:17
3
Общество

Собянин рассказал об усилении контроля за наличием пропусков

Вечером 15 апреля в столичном департаменте транспорта заявили, что проработали вопрос проверки пропусков в автоматическом режиме - их наличие будет проверяться через транспортные карты "Тройка" (выдано 35 миллионов штук) и "Стрелка", а также через социальную карту.
Российская газета 13:55
270
Транспорт

Образовавшиеся на въездах в Москву пробки показали на видео

В сети появилось видео, на котором запечатлены пробки, образовавшиеся на въездах в Москву после введения цифровых пропусков.
Мослента 04:07
2,5K
Политика

Лавров рассказал о своих мерах защиты в условиях эпидемии коронавируса

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью газете «Коммерсантъ» рассказал о мерах защиты, которые он использует в условиях эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 12:25
Общество

Главврач больницы в Коммунарке полностью вылечился от коронавируса

170 пациентов умерли, выздоровели 1 694 человека. О том, что Денис Проценко заразился коронавирусом, стало известно 31 марта.
ТВ Центр 01:42
1,3K
Происшествия

В Петербурге после ДТП автомобиль сбил пешехода на остановке

REGNUM 12:14
1
Происшествия

В вяземском доме престарелых умер постоялец с коронавирусом

В интернате для престарелых и инвалидов в Вязьме Смоленской области скончался один из постояльцев, у которого был диагностирован коронавирус.
Московский Комсомолец 13:40
8
Общество

Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов в 9-х классах

Региональные власти и учредители заграншкол могут сами определить основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике в рамках этого периода.
РБК 05:22
27
Футбол

Зиньковский опроверг информацию в СМИ о своем переходе в «Зенит»

Напомним, что Зиньковский провел 20 матчей в этом сезоне РПЛ и отдал шесть голевых передач.
ODDS.ru 12:39
Шоу-бизнес

Опубликована фотография Ирины Шейк в подростковом возрасте

Российская супермодель Ирина Шейк опубликовала фотографию, на которой она запечатлена в подростковом возрасте.
Lenta.ru 14:04
Общество

В Минздраве оценили сроки снижения числа заражений в Москве

В Москве устойчивое снижение количества людей, заразившихся коронавирусной инфекцией, может наступить уже в июне — июле 2020 года, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
РБК 10:57
231
Шоу-бизнес

Лиза и Гарри Галкины растрогали Пугачеву до слез

Супруг певицы Максим Галкин на своей странице в Instagram выложил видео, на котором видно, как Лиза и Гарри подготовили для мамы сюрприз.
Вести.Ru 08:47
12
Общество

В Москве составили девять тысяч протоколов о нарушении самоизоляции

Полиция во вторник, 14 апреля, составила 2 тыс. протоколов о нарушении в Москве режима самоизоляции, а всего с субботы, 11 апреля, выписаны более 9 тыс. протоколов.
RT на русском 12:55
6
Энергетика

МЭА предсказало рекордное падение спроса на нефть

Из-за пандемии коронавируса мировой спрос на нефть в 2020 году снизится на 9,3 миллиона баррелей в сутки, а в апреле упадет на рекордные 29 миллионов баррелей в сутки.
Компания 04:44
93
Здоровье

В России выросло число бессимптомных случаев коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире «Первого канала» заявила, что в России растет число людей, у которых коронавирус протекает бессимптомно.
Дождь 01:24
1,4K
Общество

В Липецкой области вводится пропускной режим

Пропускной режим будет внедрен сначала в Липецке, Ельце, Задонске и Чаплыгине, затем и по всей области.
МонаВиста вчера в 13:16
303
Недвижимость

ВТБ в Москве выдал первый в России ипотечный кредит в режиме онлайн

Первая в России онлайн-выдача ипотечного кредита состоялась в Москве. Об этом сообщила пресс-служба банка ВТБ.
Агентство Москва 14:14
Общество

Меркель объявила о частичном снятии карантина в Германии

Канцлер Германии Ангела Меркель объявила о частичном снятии карантинных мер со следующей недели.
РБК 14:27
1
Технологии

«Росатом» приступил к стерилизации систем отбора проб на коронавирус

ToDay News Ufa 12:49
Политика

На Украине допустили возможность ракетного удара по России

РИА Новости 10:56
4,7K
Политика

По подозрению в работе на ФСБ арестован генерал-майор Валерий Шайтанов

По подозрению в работе на ФСБ арестован генерал-майор Валерий Шайтанов Служба безопасности Украины (СБУ) заявила «о самом масштабном разоблачении» в истории страны.
Коммерсантъ вчера в 14:14
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