Коронавирус
РБКВ Кремле приняли решение перенести парад 9 Мая
РБК направил запросы пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову и в Минобороны. В среду стало известно, что три организации, объединяющие ветеранов войны, обратились к президенту с просьбой перенести парад с 9 мая на более позднюю дату.
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с чего всё началось
В Кремле принято решение не проводить парад Победы 9 мая, рассказали РБК три источника, близких к администрации президента, и собеседник, близкий к Минобороны.РБК13:01
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Сериал "Зулейха открывает глаза" с Чулпан Хаматовой в главной роли стартовал на канале "Россия 1". Первым зрителям сериал понравился.
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В Москве неизвестный открыл стрельбу по прохожим из окна жилого дома
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Тульская служба новостей 11:18
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Получить цифровой пропуск Цифровые пропуска: кто может оформить, как получить и на какой срок Указ Мэра Москвы "Об утверждении порядка оформления и использования цифровых пропусков для передвижения по территории города Москвы в период действия режима повышенной готовности в городе Москве"
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РИА Новости вчера в 14:36
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Генпрокуратура потребовала блокировки возмутившей Кадырова статьи «Новой газеты»
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Транспорт
Образовавшиеся на въездах в Москву пробки показали на видео
В сети появилось видео, на котором запечатлены пробки, образовавшиеся на въездах в Москву после введения цифровых пропусков.
Мослента 04:07
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Лавров рассказал о своих мерах защиты в условиях эпидемии коронавируса
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RT на русском 12:25
Общество
Главврач больницы в Коммунарке полностью вылечился от коронавируса
170 пациентов умерли, выздоровели 1 694 человека. О том, что Денис Проценко заразился коронавирусом, стало известно 31 марта.
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Московский Комсомолец 13:40
Общество
Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов в 9-х классах
Региональные власти и учредители заграншкол могут сами определить основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике в рамках этого периода.
РБК 05:22
Футбол
Зиньковский опроверг информацию в СМИ о своем переходе в «Зенит»
Напомним, что Зиньковский провел 20 матчей в этом сезоне РПЛ и отдал шесть голевых передач.
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В Москве составили девять тысяч протоколов о нарушении самоизоляции
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Из-за пандемии коронавируса мировой спрос на нефть в 2020 году снизится на 9,3 миллиона баррелей в сутки, а в апреле упадет на рекордные 29 миллионов баррелей в сутки.
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Общество
В Липецкой области вводится пропускной режим
Пропускной режим будет внедрен сначала в Липецке, Ельце, Задонске и Чаплыгине, затем и по всей области.
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Агентство Москва 14:14
Общество
Меркель объявила о частичном снятии карантина в Германии
Канцлер Германии Ангела Меркель объявила о частичном снятии карантинных мер со следующей недели.
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«Росатом» приступил к стерилизации систем отбора проб на коронавирус
ToDay News Ufa 12:49
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На Украине допустили возможность ракетного удара по России
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По подозрению в работе на ФСБ арестован генерал-майор Валерий Шайтанов
По подозрению в работе на ФСБ арестован генерал-майор Валерий Шайтанов Служба безопасности Украины (СБУ) заявила «о самом масштабном разоблачении» в истории страны.
Коммерсантъ вчера в 14:14