Политика
РБКВ Кремле приняли решение перенести парад 9 Мая
РБК направил запросы пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову и в Минобороны. В среду стало известно, что три организации, объединяющие ветеранов войны, обратились к президенту с просьбой перенести парад с 9 мая на более позднюю дату.
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с чего всё началось
В Кремле принято решение не проводить парад Победы 9 мая, рассказали РБК три источника, близких к администрации президента, и собеседник, близкий к Минобороны.РБКвчера в 13:01
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Автоматически обработано 7146 источников, обновлено вчера в 23:55, Ашберн
Общество
Fox News узнал о заражении «нулевого пациента» из лаборатории Уханя
"Нулевой пациент" с коронавирусной инфекцией COVID-19 работал в лаборатории Института вирусологии в китайском Ухане, утверждает американский телеканал Fox News со ссылкой на источники.
РИА Новости вчера в 19:55
Общество
Моряков с авианосца «Шарль де Голль» поместили на карантин
НТВ вчера в 14:56
Энергетика
В России зафиксировали снижение цен на бензин
Цены на бензин в России на АЗС вертикально-интегрированных нефтяных компаний и ряда независимых компаний за неделю, с 5 по 12 апреля, показали снижение.
RT на русском вчера в 05:39
Экономика
Игорную деятельность исключат из системообразующих предприятий
Игорная деятельность исключена из критериев отбора системообразующих предприятий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития.
Российская газета 14 апреля в 12:03
Наука
Ученые обнаружили на поверхности золота майорановские фермионы
Физики из Массачусетского технологического института провели новое исследование, в ходе которого заявили, что им удалось наблюдать майорановские фермионы на поверхности золота.
Goroday.ru 14 апреля в 04:15
Авто
Стартовала сборка кроссоверов Byton c 48-дюймовой приборной панелью
Компания Byton выпустила в Китае пробную партию электрических кроссоверов M-Byte с 48-дюймовой приборной панелью.
Автоновости дня вчера в 03:20
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения
День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 13:37
Экономика
Путин предложил предоставить бизнесу безвозмездную финансовую помощь
Президент поручил расширить применение такой поддержки и предоставить её не только малым и средним, но и крупным предприятиям в пострадавших секторах экономики.
RT на русском вчера в 12:35
Политика
Ветеранские организации попросили Путина перенести парад Победы
Председатель комитета Госдумы по обороне, президент Российской ассоциации героев Владимир Шаманов подтвердил РИА Новости, что ветераны попросили президента Владимира Путина перенести парад Победы из-за пандемии коронавируса.
РИА Новости вчера в 08:40
Общество
В Липецкой области вводится пропускной режим
Пропускной режим будет внедрен сначала в Липецке, Ельце, Задонске и Чаплыгине, затем и по всей области.
МонаВиста 14 апреля в 13:16
Шоу-бизнес
Шоумен Александр Гудков собирается жениться
Шоумен, комик Александр Гудков в беседе с телеведущей Ксенией Собчак рассказал, что решился сделать своей возлюбленной предложение руки и сердца, сообщает Федеральное агентство новостей.
РИАМО вчера в 14:15
Общество
В России выявили нулевого пациента с коронавирусом
REGNUM вчера в 08:18
Авто
Новый Renault Sandero Stepway впервые показали на изображениях
Накануне зарубежные дизайнеры представили рендерные изображения нового Renault Sandero Stepway, взяв за основу снимки фотошпионов, которым удалось запечатлеть автомобиль во во время тестов.
32CARS.ru вчера в 11:00
Происшествия
Землетрясение произошло под Новосибирском
REGNUM вчера в 23:14
Общество
В Красноярском крае запускают систему электронных пропусков
Уже на этой неделе в Красноярске начнется тестирование системы электронных пропусков — это сообщил министр цифрового развития и связи края Николай Распопин.
ТВ-Енисей вчера в 09:28
Общество
В Минздраве оценили сроки снижения числа заражений в Москве
В Москве устойчивое снижение количества людей, заразившихся коронавирусной инфекцией, может наступить уже в июне — июле 2020 года, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
РБК вчера в 11:58
Политика
Россия выясняет роль американской компании в сносе памятника Коневу
Посольство России в США выясняет, как фирма из США Squire Patton Boggs может быть связана со сносом памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге.
Коммерсантъ вчера в 00:24
Происшествия
В Новосибирске подтверждены 11 новых случаев заражения коронавирусом
Семеро никуда не выезжали и с пациентами с коронавирусом не контактировали.
REGNUM вчера в 23:20
Общество
В США за сутки от коронавируса умерло рекордное число людей
За минувшие сутки в США число умерших пациентов с коронавирусом составило рекордные 2228 человек, сообщил Университет Джонса Хопкинса, который ведет свои подсчеты.
РИА Новости 14 апреля в 21:33
Политика
Медведев заявил о коллапсе в некоторых отраслях из-за вируса
Положение бизнеса в связи с пандемией COVID-19 очень сложное, в некоторых отраслях ситуация напоминает коллапс, однако с этим столкнулась не только Россия, все страны готовят свой ответ на этот вызов, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
РИА Новости вчера в 12:33
Происшествия
Поронайский стоматолог, заразившийся коронавирусом, работал с людьми
Житель Поронайского района приехал на Сахалин, получил предписание Роспотребнадзора о соблюдении режима в домашней обсервации, однако продолжил заниматься трудовой деятельностью.
АСТВ вчера в 23:24
Общество
Пропускной режим в Саратовской области стал обязательным
Наличие специальных пропусков для работающих граждан, которые решено ввести в Саратовской области в связи с угрозой распространения коронавируса, станет обязательным.
Saratovnews вчера в 13:23
Хоккей
Экс-тренер сборной Канады Петерс возглавил ХК «Автомобилист»
Интерфакс - Россия вчера в 08:01
Гаджеты
Некоторые HDD Seagate и Western Digital тайно используют SMR
3DNews вчера в 13:33
Футбол
Глушаков рассказал о драке с Широковым на Евро-2016
Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков рассказал, что во время чемпионата Европы по футболу — 2016 у него был конфликт с партнёром по команде Романом Широковым.
RT на русском вчера в 14:46
Политика
На Украине допустили возможность ракетного удара по России
РИА Новости вчера в 10:56
Общество
Названы регионы России с новыми случаями инфицирования коронавирусом
Число зараженных коронавирусом за сутки в России увеличилось на 3388. Случаи инфицирования зафиксированы в 65 российских регионах.
Газета.Ru вчера в 05:20
Общество
В Якутии подтвержден еще один случай заболевания коронавирусом
В Якутии подтвержден новый случая заболеванием коронавирусом.
Аргументы и Факты - Якутия вчера в 22:12
Космос
Астрономы допустили, что ранняя Земля могла быть плоской
Российская газета вчера в 09:05
Экономика
Forbes: глава Amazon разбогател за день на $6,4 млрд
Состояние богатейшего в мире человека, главы американской корпорации Amazon Джеффа Безоса выросло за день более чем на $6 млрд на фоне рекордного роста стоимости акций компании.
ТАСС 14 апреля в 18:11