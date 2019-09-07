Политика
Вечерняя МоскваКремль подтвердил обмен задерживаемыми лицами между Россией и Украиной
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 19:19, Вашингтон
Футбол
Могут ли Кокорин и Мамаев сыграть в ближайшем туре чемпионата России
В пятницу, 6 сентября, суд удовлетворил ходатайство полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и нападающего «Зенита» Александра Кокорина по условно-досрочному освобождению из колонии №4 в Белгородской области.
Евро-футбол.ру 08:14
Политика
Борт с освобожденными на Украине россиянами прибыл в Москву
Борт с освобожденными на Украине в рамках договоренностей Москвы и Киева приземлился в столице РФ, передаёт корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 06:28
Политика
Военный прокурор Украины назвал имена части переданных России заключенных
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос опубликовал в Facebook имена 13 из 35 заключенных, которыми Киев и Москва обменялись 7 сентября.
РБК 18:40
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье
Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов победил американского спортсмена Дастина Порье и защитил титул чемпиона UFC в легком весе.
BFM.ru 17:25
Общество
На Кубани более 30 тысяч человек остались без электричества
РИА Новости 04:40
Политика
Глава бундестага предостерег от саботажа «Северного потока-2»
Председатель бундестага Вольфганг Шойбле в своей статье для газеты Welt подверг критике противников газопровода «Северный поток-2», которые выступили против проекта после того, как началась его реализация.
РБК 14:18
Здоровье
Семена тыквы снижают артериальное давление на 20%
Версия.Инфо вчера в 16:07
Происшествия
В Ленобласти мужчина из ревности убил официантку в кафе
В Приозерском районе Ленинградской области мужчина на почве ревности убил девушку в кафе, которая работала там официанткой, передает Пятый канал.
9111.ru 10:02
Здоровье
Онкологи назвали симптомы рака головы и шеи
Врачи-онкологи перечислили признаки развития злокачественных опухолей в голове и области шеи, пишет «Медикфорум».
Известия вчера в 23:02
Политика
В Совфеде назвали разговор Путина и Зеленского вселяющим надежду
Третий разговор президентов России и Украины вселяет надежду на дальнейшее улучшение в отношениях двух стран, этот диалог себя оправдывает, считает глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
Интерфакс 16:32
Космос
Поверхность Марса сравнивают с неизведанными глубинками Австралии: в поисках жизни на Марсе помогает Земля
Недавно исследователи решили реализовать проект поиска жизни на Марсе в глубинках Западной Австралии, на территориях, которые не были тронуты человеком.
Экология Регионов 01:08
Экономика
Путин одобрил идею ипотеки для молодых семей в ДФО под 2% годовых
Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ВЭФ, одобрил идею запустить специальную ипотечную программу в Дальневосточном федеральном округе для молодых семей со ставкой 2% годовых.
RT на русском 05 сентября в 03:44
Единоборства
Нурмагомедов снова выпрыгнул из клетки по окончании боя
Sportbox.RU 17:37
Политика
Путин о принадлежности Курил: Папаша всё забрал — и дело с концом
На встрече во Владивостоке с общественностью Дальнего Востока президент РФ Владимир Путин в очередной раз пояснил, что в вопросе принадлежности Курильских остров Россия опирается на результаты Второй мировой войны в 1945 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 03:47
Политика
Нидерланды потребовали от России выдать свидетеля по делу MH17
Генеральная прокуратура Нидерландов потребовала от России выдать Владимира Цемаха, вызволенного из украинской тюрьмы в рамках обмена заключенными.
Lenta.ru 17:57
Кино
Фильм «Джокер» удостоился главного приза Венецианского кинофестиваля
"Золотого льва Святого Марка" Венецианского кинофестиваля удостоился фильм "Джокер" (Joker) американца Тодда Филлипса.
ТАСС 14:22
Общество
Штормовое предупреждение объявлено в Приморье из-за тайфуна «Линлин»
RT на русском 05 сентября в 02:51
Происшествия
На Кипре утонула трехлетняя россиянка
Трехлетняя девочка из России вечером в субботу, 7 сентября, утонула в бассейне одного из домов в западной части Кипра.
Вести.Ru 15:58
Теннис
Андрееску обыграла Серену Уильямс в финале US Open
В финале Открытого чемпионата США по теннису Бьянка Андрееску из Канады сенсационно обыграла шестикратную победительницу этого турнира Серену Уильямс из США.
Российская газета 18:27
Религия
Русский экзархат в Европе поддержал присоединение к РПЦ
Генеральная ассамблея Архиепископии русских церквей в Западной Европе (экзархат русских церквей) поддержала присоединение к Русской православной церкви (РПЦ).
Коммерсантъ 14:00
Игры
В Нигерии девятилетняя девочка создала 30 компьютерных игр
В Нигерии девятилетняя девочка создала 30 компьютерных игра всего за четыре месяца, об этом пишет «360ТВ» со ссылкой на Reuters в Twitter.
Невские Новости 12:39
Авто
ГАЗ разрабатывал «Волгу» с третьим рядом сидений
В ходе разработки был создан универсал ГАЗ-22, который использовался в качестве медицинского автомобиля, пассажирского универсала и грузового фургона.
Тарантас Ньюс 06:29
Происшествия
В штабе Навального в Петербурге нашли бюллетени для голосования
В ходе осмотра штаба Алексея Навального в Петербурге в туалете нашли десятки бюллетеней для голосования на выборах губернатора.
РИА Новости 10:57
Политика
В Палате представителей США пройдет голосование об импичменте Трампу
В юридическом комитете Палате Представителей США, контролируемой демократами, пройдет голосование по резолюции о расследовании и возможности импичмента президенту Дональду Трампу.
РЕН ТВ 15:52
Экономика
Сеул анонсировал новые меры для привлечения иностранных инвесторов
Правительство Республики Корея предпримет активные меры для привлечения иностранного капитала.
REGNUM 10:18
Политика
Британский министр труда и пенсий подала в отставку из-за Brexit
Министр по вопросам труда и пенсий Великобритании Эмбер Радд сообщила о выходе из Консервативной партии и отставке из кабинета министров правительства Джонсона.
РБК 17:59