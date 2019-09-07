Политика

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваКремль подтвердил обмен задерживаемыми лицами между Россией и Украиной

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.
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В Кремле подтвердили, что взаимный обмен граждан РФ и Украины состоялся

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Кремль приветствует состоявшийся обмен между Россией и Украиной

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Песков, Москалькова и Зеленский прокомментировали обмен

Вести.Ru07:33
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Могут ли Кокорин и Мамаев сыграть в ближайшем туре чемпионата России

В пятницу, 6 сентября, суд удовлетворил ходатайство полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и нападающего «Зенита» Александра Кокорина по условно-досрочному освобождению из колонии №4 в Белгородской области.
Евро-футбол.ру 08:14
Политика

Борт с освобожденными на Украине россиянами прибыл в Москву

Борт с освобожденными на Украине в рамках договоренностей Москвы и Киева приземлился в столице РФ, передаёт корреспондент РИА Новости.
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Военный прокурор Украины назвал имена части переданных России заключенных

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос опубликовал в Facebook имена 13 из 35 заключенных, которыми Киев и Москва обменялись 7 сентября.
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Единоборства

Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов победил американского спортсмена Дастина Порье и защитил титул чемпиона UFC в легком весе.
BFM.ru 17:25
Общество

На Кубани более 30 тысяч человек остались без электричества

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Политика

Глава бундестага предостерег от саботажа «Северного потока-2»

Председатель бундестага Вольфганг Шойбле в своей статье для газеты Welt подверг критике противников газопровода «Северный поток-2», которые выступили против проекта после того, как началась его реализация.
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Семена тыквы снижают артериальное давление на 20%

Версия.Инфо вчера в 16:07
Происшествия

В Ленобласти мужчина из ревности убил официантку в кафе

В Приозерском районе Ленинградской области мужчина на почве ревности убил девушку в кафе, которая работала там официанткой, передает Пятый канал.
9111.ru 10:02
Здоровье

Онкологи назвали симптомы рака головы и шеи

Врачи-онкологи перечислили признаки развития злокачественных опухолей в голове и области шеи, пишет «Медикфорум».
Известия вчера в 23:02
Политика

Сенцов: даже после освобождения всех пленных борьба не закончится

Коммерсантъ 10:35
Политика

В Совфеде назвали разговор Путина и Зеленского вселяющим надежду

Третий разговор президентов России и Украины вселяет надежду на дальнейшее улучшение в отношениях двух стран, этот диалог себя оправдывает, считает глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
Интерфакс 16:32
Космос

Поверхность Марса сравнивают с неизведанными глубинками Австралии: в поисках жизни на Марсе помогает Земля

Недавно исследователи решили реализовать проект поиска жизни на Марсе в глубинках Западной Австралии, на территориях, которые не были тронуты человеком.
Экология Регионов 01:08
Экономика

Путин одобрил идею ипотеки для молодых семей в ДФО под 2% годовых

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ВЭФ, одобрил идею запустить специальную ипотечную программу в Дальневосточном федеральном округе для молодых семей со ставкой 2% годовых.
RT на русском 05 сентября в 03:44
Единоборства

Нурмагомедов снова выпрыгнул из клетки по окончании боя

Sportbox.RU 17:37
Политика

Путин о принадлежности Курил: Папаша всё забрал — и дело с концом

На встрече во Владивостоке с общественностью Дальнего Востока президент РФ Владимир Путин в очередной раз пояснил, что в вопросе принадлежности Курильских остров Россия опирается на результаты Второй мировой войны в 1945 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 03:47
Политика

Нидерланды потребовали от России выдать свидетеля по делу MH17

Генеральная прокуратура Нидерландов потребовала от России выдать Владимира Цемаха, вызволенного из украинской тюрьмы в рамках обмена заключенными.
Lenta.ru 17:57
Происшествия

Пожар на мусорном полигоне в Новой Москве ликвидирован

ТАСС 10:36
Кино

Фильм «Джокер» удостоился главного приза Венецианского кинофестиваля

"Золотого льва Святого Марка" Венецианского кинофестиваля удостоился фильм "Джокер" (Joker) американца Тодда Филлипса.
ТАСС 14:22
Политика

Единый день голосования начался в Хабаровском крае

REGNUM 18:46
Общество

Штормовое предупреждение объявлено в Приморье из-за тайфуна «Линлин»

RT на русском 05 сентября в 02:51
Происшествия

На Кипре утонула трехлетняя россиянка

Трехлетняя девочка из России вечером в субботу, 7 сентября, утонула в бассейне одного из домов в западной части Кипра.
Вести.Ru 15:58
Теннис

Андрееску обыграла Серену Уильямс в финале US Open

В финале Открытого чемпионата США по теннису Бьянка Андрееску из Канады сенсационно обыграла шестикратную победительницу этого турнира Серену Уильямс из США.
Российская газета 18:27
Религия

Русский экзархат в Европе поддержал присоединение к РПЦ

Генеральная ассамблея Архиепископии русских церквей в Западной Европе (экзархат русских церквей) поддержала присоединение к Русской православной церкви (РПЦ).
Коммерсантъ 14:00
Игры

В Нигерии девятилетняя девочка создала 30 компьютерных игр

В Нигерии девятилетняя девочка создала 30 компьютерных игра всего за четыре месяца, об этом пишет «360ТВ» со ссылкой на Reuters в Twitter.
Невские Новости 12:39
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В США подтвердили смерть пяти человек от курения вейпа

РЕН ТВ 00:48
Авто

ГАЗ разрабатывал «Волгу» с третьим рядом сидений

В ходе разработки был создан универсал ГАЗ-22, который использовался в качестве медицинского автомобиля, пассажирского универсала и грузового фургона.
Тарантас Ньюс 06:29
Происшествия

В штабе Навального в Петербурге нашли бюллетени для голосования

В ходе осмотра штаба Алексея Навального в Петербурге в туалете нашли десятки бюллетеней для голосования на выборах губернатора.
РИА Новости 10:57
Политика

В Палате представителей США пройдет голосование об импичменте Трампу

В юридическом комитете Палате Представителей США, контролируемой демократами, пройдет голосование по резолюции о расследовании и возможности импичмента президенту Дональду Трампу.
РЕН ТВ 15:52
Экономика

Сеул анонсировал новые меры для привлечения иностранных инвесторов

Правительство Республики Корея предпримет активные меры для привлечения иностранного капитала.
REGNUM 10:18
Политика

Британский министр труда и пенсий подала в отставку из-за Brexit

Министр по вопросам труда и пенсий Великобритании Эмбер Радд сообщила о выходе из Консервативной партии и отставке из кабинета министров правительства Джонсона.
РБК 17:59
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