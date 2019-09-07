Обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной состоялся, в Кремле приветствуют возвращение российских граждан на родину. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

В Кремле приветствовали обмен между Россией и Украиной

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