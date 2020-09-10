В Санкт-Петербурге полицейские при помощи служебной собаки задержали злоумышленника, когда он собирался надругаться над 15-летней девочкой, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.
Правительство РФ утвердило выделение дополнительных 15,76 миллиарда рублей из бюджета на строительство Центральной кольцевой автодороги в Подмосковье, за счет этого и дополнительных вложений инвесторов в рамках концессий весь проект подорожал с 320,6 до 341,2 миллиарда рублей, следует из распоряжения кабмина.
Мнение граждан о возвращении прямых выборов глав в крупных городах должно быть учтено, однако в прошлом возникали ситуации, когда из-за противостояния муниципальных и региональных властей останавливалось развитие как городов, так и регионов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Хоккейный клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» из Флориды одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» во втором матче финала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) благодаря голу российского нападающего Никиты Кучерова.
Александр Жигалкин, режиссер популярного шоу «Воронины», разместил на своей страничке в соцсети «Инстаграм» видео, где демонстрируется последний день съемок с участием Бориса Клюева, игравшего одну из основных ролей в сериале.
Оренбург, 10 сентября 2020, 16:06 — REGNUM В Оренбургской области согласно изменениям, внесенным в губернаторский указ, разрешено возобновить работу кинозалов и кинотеатров, детских игровых комнат и развлекательных центров, спортивных объектов, аттракционов и пунктов проката развлекательного и спортивного инвентаря, расположенных на территориях торговых и торгово-развлекательных комплексов.
Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост в интервью F1-Insider ответил на вопрос, может ли команда заменить россиянина Даниила Квята, который показывает слабые результаты в нынешнем сезоне, на пилота молодёжной программы «Ред Булл» гонщика Формулы-2 Юки Цуноду.