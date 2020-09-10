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Вечерняя Москва
Вечерняя Москва

В Кремле призвали Германию к взаимодействию по инциденту с Навальным

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия заинтересована в полном взаимодействии с Германией по данной ситуации.В источнике
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Эхо Москвы

В Кремле заявляют, что готовы к взаимодействию, в том числе с ФРГ, для выяснения причин произошедшего с Навальным

Эхо Москвы06:32
Радио Sputnik

Россия ждет подтверждений. Песков оценил ситуацию по Навальному

Радио Sputnik05:53
Российская газета

Кремль: РФ добивается взаимодействия с Германией по ситуации с Навальным

Российская газета06:02
Ведомости

Песков: Россия добивается взаимодействия с Германией по Навальному

Ведомости06:22
Газета.Ru

Россия готова взаимодействовать с ФРГ в ситуации с Навальным

Газета.Ru05:38
Lenta.ru

Кремль выразил недоумение из-за действий Берлина в ситуации с Навальным

Lenta.ru05:23
ФАН

Россия так и не получила от Германии результатов анализов Навального

ФАН05:15

Правительство выделило на ЦКАД еще 16 миллиардов рублей

Правительство РФ утвердило выделение дополнительных 15,76 миллиарда рублей из бюджета на строительство Центральной кольцевой автодороги в Подмосковье, за счет этого и дополнительных вложений инвесторов в рамках концессий весь проект подорожал с 320,6 до 341,2 миллиарда рублей, следует из распоряжения кабмина.
РИА Новости05:49

СК считает замминистра энергетики организатором хищения 600 млн рублей

Следствие считает заместителя министра энергетики России Анатолия Тихонова организатором хищения в ходе разработки информационной системы ТЭК за 600 млн рублей, сообщает пресс-служба СК.
RT на русском08:46
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Песков прокомментировал идею о возвращении прямых выборов мэров

Мнение граждан о возвращении прямых выборов глав в крупных городах должно быть учтено, однако в прошлом возникали ситуации, когда из-за противостояния муниципальных и региональных властей останавливалось развитие как городов, так и регионов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости07:10
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Гол Кучерова стал решающим для победы «Тампы» над «Айлендерс»

Хоккейный клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» из Флориды одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» во втором матче финала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) благодаря голу российского нападающего Никиты Кучерова.
Известия00:34
1

Режиссер «Ворониных» показал последний съемочный день с Клюевым

Александр Жигалкин, режиссер популярного шоу «Воронины», разместил на своей страничке в соцсети «Инстаграм» видео, где демонстрируется последний день съемок с участием Бориса Клюева, игравшего одну из основных ролей в сериале.
Discover2405:30
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В Оренбуржье возобновляют работу кинотеатры и развлекательные центры

Оренбург, 10 сентября 2020, 16:06 — REGNUM В Оренбургской области согласно изменениям, внесенным в губернаторский указ, разрешено возобновить работу кинозалов и кинотеатров, детских игровых комнат и развлекательных центров, спортивных объектов, аттракционов и пунктов проката развлекательного и спортивного инвентаря, расположенных на территориях торговых и торгово-развлекательных комплексов.
REGNUM09:06
2

Тост ответил на вопрос о возможной замене Квята на Цуноду

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост в интервью F1-Insider ответил на вопрос, может ли команда заменить россиянина Даниила Квята, который показывает слабые результаты в нынешнем сезоне, на пилота молодёжной программы «Ред Булл» гонщика Формулы-2 Юки Цуноду.
Чемпионат02:00