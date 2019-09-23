ФСБ не только изъяла в здании центрального аппарата ФНС одну из специальных деклараций об амнистии, но и использует ее в качестве доказательства в уголовном деле, а суд нарушений в этом не усмотрел.

с чего всё началось

Бизнес может доверять словам президента России Владимира Путина об амнистии капитала. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает корреспондент Дождя. Ранее стало известно, что ФСБ использовала декларацию об амнистии как доказательство в уголовном деле против бизнесмена.

В Кремле призвали бизнес доверять словам Путина об амнистии капиталов

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