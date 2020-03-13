Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Кремле призвали бороться с рассылкой фейков о поправке к Конституции

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал информационной диверсией фейковые сообщения о поправке в Конституцию РФ и подчеркнул, что этому нужно противодействовать.
Читать в источнике
Комментировать65

Подробнее о событии

Песков назвал фейки о поправках в Конституцию угрозой и диверсией

Московский Комсомолец05:52

Кремль назвал диверсией массовую рассылку «поправки» о выплатах всем россиянам

Lenta.ru06:30

Кремль сообщил об информационных диверсиях

Вести.Ru06:29

Песков прокомментировал фейковые сообщения о поправке в Конституцию

Газета.Ru05:59

Песков призвал бороться с рассылкой фейков о поправке к Конституции

Известия06:42

Песков призвал противодейстовать распространению фейков о поправке к Конституции РФ

ТАСС05:51

В Кремле призвали бороться с рассылкой фейков о поправке к Конституции

РИА Новости05:42
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 11:49, Ашберн
Общество

Росреестр засекретил информацию о недвижимости Терешковой

Информация о московской квартире депутата Госдумы, первой женщины-космонавта Валентины Терешковой засекречена Росреестром.
Lenta.ru 02:17
Здоровье

Пять новых случаев коронавируса подтверждено в Москве

В Москве с 10 марта закрыли на карантин школу, которую посещала девочка-подросток, заразившаяся коронавирусом.
Росбалт 10:51
Биатлон

Херрман выиграла спринт на этапе КМ по биатлону в Контиолахти, Куклина — седьмая

Немка Дених Херрман заняла первое место в спринтерской гонке на 7,5 км на этапе Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти.
RT на русском 11:42
Политика

Президент Бразилии заразился коронавирусом

Президент Бразилии Жаир Болсонару заразился коронавирусом. Об этом сообщает местное издание Journal O Dia.
Lenta.ru 10:09
Экономика

Назван главный победитель от обрушения нефти

Главным победителем от резкого падения цен на нефть станет Индия, которая импортирует более 80 процентов энергоресурсов.
Lenta.ru 00:42
Музыка

Клип Little Big стал самым популярным среди участников Евровидения

Клип на песню Uno, с которой российская группа Little Big выступит на Евровидении-2020, оказался самым популярным среди работ участников.
РИА Новости 04:50
Здоровье

Доктор Мясников назвал способы защиты от коронавируса без лекарств

Главный врач ГКБ 71 и известный российский телеведущий Александр Мясников перечислил способы, которые помогут защититься от коронавируса, не прибегая к лекарствам.
iReactor 04:08
Политика

Все региональные парламенты России поддержали изменения в Конституцию

Парламенты всех 85 регионов России поддержали предлагаемый закон об изменениях в Конституцию.
Известия 04:06
Политика

Евросоюз продлил на полгода антироссийские санкции из-за Украины

Евросоюз продлил на полгода индивидуальные санкции в отношении физических лиц и организаций России.
Коммерсантъ 11:23
Футбол

Клопп — о приостановке АПЛ: сегодня футбол неважен. Поставьте здоровье на первое место

Сообщение болельщикам от команды касается только вашего благополучия. Поставьте здоровье на первое место.
Чемпионат 10:32
Общество

На Украине зарегистрирована первая смерть от коронавируса

На Украине от коронавируса умерла 71-летняя жительница Житомирской области. Об этом сообщается на сайте Минздрава Украины.
РБК 10:39
Политика

В Кремле рассказали о защите Путина от болезней

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о том, как Владимира Путина защищают от болезней.
Lenta.ru 05:53
Футбол

УЕФА приостановил все матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) официально приостановил розыгрыш всех матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы.
iReactor 06:41
Авто

Haval построит в России завод по производству двигателей

Тульский проектный институт и китайская автомобильная компания Haval подписали контракт на проектирование в России нового моторного завода.
Известия 11:17
Общество

Россиянам порекомендовали дезинфицировать смартфоны

Роспотребнадзор порекомендовал регулярно обрабатывать мобильный телефон дезинфицирующими средствами.
Вести.Ru 06:47
Футбол

КДК отменил красные карточки Кверквелии и Карпова

Контрольно-дисциплинарный комитет удовлетворил запросы ЦСКА и «Локомотива» по отмене красных карточек защитников Вадима Карпова и Соломона Кверквелии.
Metaratings 06:15
Политика

Путин прокомментировал высокие зарплаты глав госкомпаний

Президента РФ Владимира Путина задевает ситуация, когда руководство государственных компаний получает неимоверно высокие зарплаты.
BFM.ru 02:54
Общество

Первый случай заражения коронавирусом зарегистрировали в Ленобласти

В Ленинградской области зарегистрировали первый случай заражения коронавирусом.
Телеканал Санкт-Петербург 07:16
Политика

Украина закроет границы с ДНР и ЛНР из-за коронавируса

Украинские власти намерены запретить въезд жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Городовой 07:51
Происшествия

В Ингушетии в результате перестрелки погиб один человек

По данным источника в правоохранительных органах региона, в результате инцидента погиб один человек, еще двое получили ранения.
ТАСС 11:00
Игры

GTA 6 могут анонсировать 20 марта

Пользователь GTAForums Gonnaenodaethat сообщил возможную дату анонса Grand Theft Auto 6. Он часто публиковал зашифрованные сообщения и создавал темы, одна из которых называется 3/20.
Cyber.sports.ru 11 марта в 09:20
Футбол

«Ахмат» и «Динамо» объявили составы на матч чемпионата России

Газета.Ru 11:38
Политика

Сандерс призвал ввести режим ЧС в США из-за COVID-2019

Сенатор Берни Сандерс заявил, что американский президент Дональд Трамп должен объявить в стране режим чрезвычайного положения из-за коронавирусной инфекции COVID-2019.
RT на русском вчера в 16:34
Энергетика

Леонтьев указал на уязвимые стороны Саудовской Аравии в ценовой войне

По мнению Леонтьева, сделка ОПЕК+ приносила позитивный эффект для обеих стран.
ТАСС 03:06
Кино

Съемки фильма «Шан-Чи и Легенда Десяти колец» остановлены

По словам инсайдеров, студия находилась на стадии съемок первого блока фильма, когда было принято решение приостановить работу.
Live24 06:35
Игры

В Dreams уже тестируют возможность создавать коммерческие игры

Игромания.ру 11:14
Происшествия

Выявлен первый случай коронавируса в Краснодарском крае

Житель Краснодарского края вернулся из Италии, почувствовал недомогание и обратился к медикам, исследование подтвердило подозрение на заражение коронавирусом.
Коммерсантъ 03:22
Общество

У жены премьер-министра Канады Трюдо подтвердился коронавирус

Госпожа Трюдо 11 марта вернулась из Лондона. У нее появились симптомы простуды. В Канаде подтверждено более 100 случаев коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 22:06
Общество

PornHub подарил жителям Италии премиум-аккаунты из-за коронавируса

Порносайт PornHub предоставил жителям Италии премиальные аккаунты, после того, как в стране объявили карантин из-за коронавируса COVID-19.
The GEEK 08:30
Финансы

Goldman Sachs прогнозирует восстановление рубля через пару лет

Курс российской национальной валюты к доллару будет изменяться в соответствии с колебаниями цен на нефть марки Brent и постепенно вернется к своему значению до обвала в 61 рубль.
Экономика сегодня 05:49
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное