Правоохранительные органы столкнулись с повышенной нагрузкой и ростом преступности во время распространения коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Кремль признал рост преступности во время пандемии коронавируса

Общество Система пропусков в Москве и области заработает в среду Цифровые пропуска для поездок на любом транспорте в Москве вводятся с 15 апреля, пешком можно передвигаться пока без пропусков, сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин. 3,9K

Общество Голикова рассказала о быстром развитии коронавируса у ряда больных "Болезнь развивается очень быстро в некоторых случаях, не во всех, конечно, они из легких больных превращаются в больных тяжелых и попадают в лечебные учреждения и могут попадать сразу и в реанимацию, и на аппарат искусственной вентиляции легких", — рассказала Голикова. 1

Шоу-бизнес Представитель Булановой рассказал о состоянии певицы Ранее представитель артистки сообщил РИА Новости, что Буланова находится в больнице из-за проблем с сердцем. 669

Общество Стас Михайлов сообщил о заражении коронавирусом Заслуженный артист России Стас Михайлов, который ранее перенес двустороннее воспаление легких, сообщил, что его результаты на коронавирус дали положительный результат. 7

Общество ВОЗ: пик эпидемии в РФ пройдет быстро, если остановить передачу вируса Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович уверен, что в России пик эпидемии коронавируса пройдет быстро, если удастся остановить передачу вируса между людьми, в том числе за счет социальной дистанции. 26

Здоровье Жителям Красноярского края разрешили ездить на дачи, но с условием Как сообщили ИА REGNUM 13 апреля в краевом правительстве, по мнению красноярского губернатора Александра Усса, в связи с этим нельзя не разрешить людям посещать дачные участки.

Авто Кроссовер Geely Coolray станет мощнее в спортивной версии Pro Компактный кроссовер Geely Binyue (продаётся в России под именем Coolray) обзаведётся «заряженной» версией Pro на китайском рынке.

Здоровье Минздрав рекомендовал рассматривать ОРВИ как подозрение на коронавирус Минздрав рекомендовал медицинским работникам рассматривать любой случай ОРВИ как подозрение на коронавирус нового типа, говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства. 25

Общество Названы российские регионы с новыми случаями коронавируса В России за последние сутки выявили 2558 случаев заболевания COVID-19 в 62 регионах, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. 9

Экономика Кудрин предложил увеличить МРОТ и пособие по безработице до двух МРОТ Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин предложил повысить пособие по безработице до величины в полтора или два минимальных размера оплаты труда, который также, по его мнению, на время кризиса стоило бы увеличить. 848

Наука Жившие на юго-востоке Франции неандертальцы умели прясть Исследователи, изучающие неандертальскую стоянку Абри-дю-Мара (Abri du Maras), полагают, что найденный ими фрагмент нити из древесных волокон был изготовлен путем прядения. 30

Общество Академик РАН спрогнозировал пик коронавируса в России Эпидемия коронавируса в России достигнет пика в последней декаде апреля, считает доктор биологических наук, академик РАН, заведующий лабораторией инженерии белка Института биоорганической химии РАН имени Шемякина и Овчинникова Михаил Кирпичников, сообщает "Парламентская газета". 144

Игры В работе PlayStation Network возникли перебои Сегодня утром в сети резко возросло число жалоб на перебои в работе PlayStation Network. 3