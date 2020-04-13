Общество
ВедомостиКремль признал рост преступности во время пандемии коронавируса
Правоохранительные органы столкнулись с повышенной нагрузкой и ростом преступности во время распространения коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Общество
Система пропусков в Москве и области заработает в среду
Цифровые пропуска для поездок на любом транспорте в Москве вводятся с 15 апреля, пешком можно передвигаться пока без пропусков, сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.
Вести.Ru 11 апреля в 13:35
Политика
Лукашенко обратился к больным коронавирусом в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к белорусским гражданам, заражённым коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 07:05
Общество
Голикова рассказала о быстром развитии коронавируса у ряда больных
"Болезнь развивается очень быстро в некоторых случаях, не во всех, конечно, они из легких больных превращаются в больных тяжелых и попадают в лечебные учреждения и могут попадать сразу и в реанимацию, и на аппарат искусственной вентиляции легких", — рассказала Голикова.
Pravda.Ru 07:03
Шоу-бизнес
Представитель Булановой рассказал о состоянии певицы
Ранее представитель артистки сообщил РИА Новости, что Буланова находится в больнице из-за проблем с сердцем.
РИА Новости 04:54
Энергетика
В Кремле прокомментировали соглашение ОПЕК+ о снижении добычи нефти
Кремль положительно оценивает достигнутые ОПЕК+ договорённости по снижению добычи нефти, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RT на русском 05:54
Общество
Стас Михайлов сообщил о заражении коронавирусом
Заслуженный артист России Стас Михайлов, который ранее перенес двустороннее воспаление легких, сообщил, что его результаты на коронавирус дали положительный результат.
РБК 07:10
Общество
ВОЗ: пик эпидемии в РФ пройдет быстро, если остановить передачу вируса
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович уверен, что в России пик эпидемии коронавируса пройдет быстро, если удастся остановить передачу вируса между людьми, в том числе за счет социальной дистанции.
Газета.Ru 07:15
Общество
Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции
В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости вчера в 17:44
Здоровье
Жителям Красноярского края разрешили ездить на дачи, но с условием
Как сообщили ИА REGNUM 13 апреля в краевом правительстве, по мнению красноярского губернатора Александра Усса, в связи с этим нельзя не разрешить людям посещать дачные участки.
REGNUM 07:41
Авто
Кроссовер Geely Coolray станет мощнее в спортивной версии Pro
Компактный кроссовер Geely Binyue (продаётся в России под именем Coolray) обзаведётся «заряженной» версией Pro на китайском рынке.
Motor вчера в 13:20
Происшествия
В Архангельске скончалась первая пациентка с диагнозом COVID-19
В Архангельской областной больнице скончалась пациентка с предварительно подтвержденным диагнозом COVID-19.
Российская газета 06:42
Здоровье
Минздрав рекомендовал рассматривать ОРВИ как подозрение на коронавирус
Минздрав рекомендовал медицинским работникам рассматривать любой случай ОРВИ как подозрение на коронавирус нового типа, говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.
Ведомости 06:09
Общество
Названы российские регионы с новыми случаями коронавируса
В России за последние сутки выявили 2558 случаев заболевания COVID-19 в 62 регионах, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РИА Новости 04:45
Общество
Назван срок начала тестирования на иммунитет к коронавирусу в России
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила журналистам о сроках начала тестирования на иммунитет к коронавирусу.
Live24 06:53
Общество
Роспотребнадзор рассказал о правильном антисептике для рук
Специалисты Роспотребнадзора рассказали, что должно содержаться в эффективном антисептике для рук.
Известия 07:23
Экономика
Кудрин предложил увеличить МРОТ и пособие по безработице до двух МРОТ
Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин предложил повысить пособие по безработице до величины в полтора или два минимальных размера оплаты труда, который также, по его мнению, на время кризиса стоило бы увеличить.
Интерфакс 05:49
Футбол
AS: «Реал» ищет замену Каземиро. Один из вариантов – Канте
«Реал» хочет найти футболиста, который в случае необходимости сможет заменить бразильского полузащитника Каземиро.
Бомбардир.ру 07:41
Общество
Главы МЧС и Росгвардии смогут составлять протоколы за невыполнение правил поведения при ЧС
Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение, утверждающее перечень должностных лиц, имеющих право составлять протоколы об административном правонарушении за невыполнение правил поведения при чрезвычайных ситуациях.
ТАСС 06:59
Наука
Жившие на юго-востоке Франции неандертальцы умели прясть
Исследователи, изучающие неандертальскую стоянку Абри-дю-Мара (Abri du Maras), полагают, что найденный ими фрагмент нити из древесных волокон был изготовлен путем прядения.
Полит.ру 04:30
Общество
В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС резко ухудшилась ситуация с пожаром, который не могут потушить уже полторы недели
В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС резко ухудшилась ситуация с пожаром, который не могут потушить уже полторы недели.
Эхо Москвы 07:00
Общество
Академик РАН спрогнозировал пик коронавируса в России
Эпидемия коронавируса в России достигнет пика в последней декаде апреля, считает доктор биологических наук, академик РАН, заведующий лабораторией инженерии белка Института биоорганической химии РАН имени Шемякина и Овчинникова Михаил Кирпичников, сообщает "Парламентская газета".
Газета.Ru 03:29
Игры
В работе PlayStation Network возникли перебои
Сегодня утром в сети резко возросло число жалоб на перебои в работе PlayStation Network.
Игромания.ру 04:37
Общество
Власти Москвы рассказали о наказании для водителей без пропуска
Водители, которые поедут по Москве без пропуска, будут оштрафованы.
Российская газета 06:56
Общество
ГИБДД ограничила прием экзаменов на водительские права
В связи с распространением коронавируса Госавтоинспекция ограничила прием экзаменов на получение водительских прав.
РБК 07:31
Общество
Парикмахеры угрожают первому вице-премьеру Удмуртии
Парикмахеры угрожают первому заместителю председателя правительства Удмуртии Александру Свинину.
ГТРК Удмуртия 04:10
Политика
Президент Чехии назвал глупостью снос памятника Коневу в Праге
Президент Чехии Милош Земан считает снос статуи маршала Конева нелепым.
Коммерсантъ вчера в 12:00
Происшествия
На въездах в Москву поставили ОМОН
Въезжающие в Москву из области потоки машин теперь контролируются полицией совместно с сотрудниками ОМОН Росгвардии, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.
Вести.Ru 07:15
Общество
Церковь отправила малоимущих на паперть за «горсткой крупы»
Позже, в интервью радиостанции «Говорит Москва» он дал пояснения, почему посоветовал малоимущим поправлять свое положение горстью крупы.
Infox.ru 06:22
Общество
Роспотребнадзор разъяснил пользу лимона и чеснока при коронавирусе
Что касается цитрусовых, чеснока или имбиря, считается, что они укрепляют общий иммунитет, могут работать как жаропонижающее средство.
ИА Городские вести. Волгоград 07:02
Шоу-бизнес
Надежду Бабкину вывели из комы, но она все еще в реанимации
RuNews24.ru вчера в 12:53