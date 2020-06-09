Происшествия
RT на русскомВ Кремле прокомментировали ДТП с участием Ефремова
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ДТП в Москве с участием актёра Михаила Ефремова, в результате которого погиб один человек.
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Армия и оружие
Россия возобновит производство ракет «Рокот» без Украины
Известия вчера в 06:22
Общество
В России предложили заменить SuperJet-100 на Ту-334
Заменой российского среднемагистрального самолета SuperJet-100 мог бы стать запущенный в серийное производство Ту-334.
Национальная служба новостей вчера в 12:45
Политика
Китай не намерен участвовать в переговорах с РФ и США о разоружении
Пекин не намерен принимать участия в каких-либо переговорах с Россией и США по поводу разоружения.
Life.ru 03:59
Общество
В Подмосковье подготовят план по смягчению ограничений
До конца этой недели будет подготовлен план по дальнейшему смягчению ограничений, введённых в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19, в Московской области.
RT на русском 05:25
Игры
Sony объявила дату презентации PlayStation 5
Lenta.ru 04:38
Происшествия
Дочь Ефремова отреагировала на ДТП с участием отца
Дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария прокомментировала ДТП с участием артиста в центре Москвы.
Известия вчера в 20:59
Экономика
Суд арестовал 100% «Деловых линий»
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 4 июня наложил арест на 100% долей крупного автомобильного грузоперевозчика «Деловые линии».
Ведомости вчера в 11:36
Политика
Президент Украины внес в Раду законопроект о референдуме
Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной раде законопроект о референдуме, свидетельствуют данные на сайте парламента.
РИА Новости 04:35
Авто
До российских дилеров добралась новая Kia Optima
Новая KIA Optima, чье название и моторная гамма для России стали известны буквально на днях, добралась до российских дилеров.
Автоновости дня 03:03
Общество
Сергей Собянин отменил пропуска и самоизоляцию
Коммерсантъ вчера в 09:06
Политика
Рогозин пожаловался на насмешки США после запуска Crew Dragon
Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пожаловался на насмешки со стороны США после запуска корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС).
Lenta.ru вчера в 19:12
Происшествия
В Красноярском крае задержали трех подростков за изготовление бомб
В Красноярском крае задержали трех 14-летних подростков-анархистов, сообщается на сайте СК.
РИА Новости 04:45
Происшествия
Уроженец Севастополя осужден на десять лет за шпионаж
Севастопольский городской суд приговорил уроженца города к десяти годам строгого режима по обвинению в шпионаже.
Интерфакс 04:41
Общество
Путин подписал закон об удвоении детских пособий
Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM вчера в 07:58
Экономика
Власти готовят для российских пенсионеров две новые льготы
Российские пенсионеры смогут получать две новые льготы. В Госдуму поступили соответствующие законопроекты.
IrkutskMedia 05:22
Футбол
Исполком РФС утвердил календарь РПЛ и Кубка России
Во вторник проходит заседание исполнительного комитета РФС, на котором был утвержден регламент и календарь чемпионата России и Кубка страны, сообщается в Twitter союза.
Спорт-Экспресс 06:25
Происшествия
У историка Соколова появился еще один адвокат
РИА Новости 06:43
Политика
Пушков высмеял американского историка из-за слов о России
Российский сенатор Алексец Пушков скептически оценил заявления декана факультета афроамериканских исследований Принстонского университета Эдди Глода о связи РФ с расизмом.
Известия 00:16
Шоу-бизнес
Екатерина Климова показала свой загородный дом
Российская актриса решила показать загородный дом, который она спроектировала сама.
Pravda.Ru вчера в 03:59
Политика
Депутаты подготовили документ о недоверии председателю МГД Шапошникову
Москва, 9 июня 2020, 11:04 — REGNUM Ряд депутатов Московской городской думы подготовили проект постановления о недоверии председателю Законодательного собрания столицы Алексею Шапошникову.
REGNUM 04:04
Происшествия
К официальному дилеру Mercedes в Петербурге пришли с обысками
В Петербурге начались обыски в автосалоне официального дилера Mercedes на Приморском проспекте, сообщил информированный источник "Интерфакса".
Интерфакс 05:24
Путешествия
Отдых в России может подорожать на 30%
Стоимость отдыха на российских курортах может вырасти на 30%, сообщил «Известиям» вице-президент Ассоциации туроператоров России Александр Курносов.
Коммерсантъ вчера в 23:25
Происшествия
Валуев высказался о смертельном ДТП с участием Ефремова
ProstoProSport 05:50
Политика
В Кремле прокомментировали идею урезать зарплаты топ-менеджерам
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал идею законодательно урезать зарплаты топ-менеджеров российских госкорпораций до уровня, связанного с вознаграждением главы правительства.
Lenta.ru 06:47
Общество
Новосибирский избирком пригрозил забастовкой
Матосов и Нефедов указывают, что в день голосования, который назначен на 1 июля, каждому члену избиркома придется контактировать с тысячами голосующих, что чревато неконтролируемым распространением COVID-19, которая нередко приводит к гибели больных пенсионного возраста.
Newvz.ru 04:21
Авто
В России будет приостановлена сборка автомобилей BMW
ИА Красная Весна вчера в 14:32
Общество
В России предложили платить работникам 150 рублей в час
В Госдуме предложили ввести в России минимальную почасовую оплату труда и платить работникам 150 рублей в час.
Lenta.ru 07 июня в 21:14
Политика
США отказались предоставлять информацию по делу MH17
Власти США сообщили Нидерландам о том, что они не могут предоставить дополнительные данные о запуске ракеты по малайзийскому Boeing (рейс MH17), пишет РИА Новости.
Моя Москва.онлайн вчера в 11:23