Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ДТП в Москве с участием актёра Михаила Ефремова, в результате которого погиб один человек.

В Кремле прокомментировали ДТП с участием Ефремова

Общество В Подмосковье подготовят план по смягчению ограничений До конца этой недели будет подготовлен план по дальнейшему смягчению ограничений, введённых в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19, в Московской области. 18

Экономика Суд арестовал 100% «Деловых линий» Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 4 июня наложил арест на 100% долей крупного автомобильного грузоперевозчика «Деловые линии». 33

Политика Президент Украины внес в Раду законопроект о референдуме Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной раде законопроект о референдуме, свидетельствуют данные на сайте парламента.

Авто До российских дилеров добралась новая Kia Optima Новая KIA Optima, чье название и моторная гамма для России стали известны буквально на днях, добралась до российских дилеров. 47

Политика Рогозин пожаловался на насмешки США после запуска Crew Dragon Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пожаловался на насмешки со стороны США после запуска корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС). 1,3K

Происшествия Уроженец Севастополя осужден на десять лет за шпионаж Севастопольский городской суд приговорил уроженца города к десяти годам строгого режима по обвинению в шпионаже.

Общество Путин подписал закон об удвоении детских пособий Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет. 298

Футбол Исполком РФС утвердил календарь РПЛ и Кубка России Во вторник проходит заседание исполнительного комитета РФС, на котором был утвержден регламент и календарь чемпионата России и Кубка страны, сообщается в Twitter союза.

Политика Пушков высмеял американского историка из-за слов о России Российский сенатор Алексец Пушков скептически оценил заявления декана факультета афроамериканских исследований Принстонского университета Эдди Глода о связи РФ с расизмом. 361

Политика Депутаты подготовили документ о недоверии председателю МГД Шапошникову Москва, 9 июня 2020, 11:04 — REGNUM Ряд депутатов Московской городской думы подготовили проект постановления о недоверии председателю Законодательного собрания столицы Алексею Шапошникову. 36

Политика В Кремле прокомментировали идею урезать зарплаты топ-менеджерам Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал идею законодательно урезать зарплаты топ-менеджеров российских госкорпораций до уровня, связанного с вознаграждением главы правительства. 4

Общество Новосибирский избирком пригрозил забастовкой Матосов и Нефедов указывают, что в день голосования, который назначен на 1 июля, каждому члену избиркома придется контактировать с тысячами голосующих, что чревато неконтролируемым распространением COVID-19, которая нередко приводит к гибели больных пенсионного возраста. 1