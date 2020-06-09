Происшествия

RT на русскомRT на русскомВ Кремле прокомментировали ДТП с участием Ефремова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ДТП в Москве с участием актёра Михаила Ефремова, в результате которого погиб один человек.
Читать в источнике
Комментировать937

Подробнее о событии

Песков назвал чудовищным ДТП с участием Ефремова

ТАСС06:19

В Кремле прокомментировали ДТП с участием Ефремова

RT на русском06:08

В Кремле оценили идею лишить Ефремова звания заслуженного артиста

РЕН ТВ06:00

В Кремле высказались о смертельном ДТП с Ефремовым

Комсомольская правда06:05

«И неважно»: Песков расставил приоритеты в деле о ДТП с Ефремовым

Царьград06:04

В Кремле отреагировали на призыв лишить Ефремова наград и званий после ДТП

Газета.Ru06:00

В Кремле прокомментировали ДТП с участием Ефремова

РИА Новости06:07
Показать все источники
Автоматически обработаны 7222 источника, обновлено в 07:11, Ашберн
Армия и оружие

Россия возобновит производство ракет «Рокот» без Украины

Известия вчера в 06:22
291
Общество

В России предложили заменить SuperJet-100 на Ту-334

Заменой российского среднемагистрального самолета SuperJet-100 мог бы стать запущенный в серийное производство Ту-334.
Национальная служба новостей вчера в 12:45
178
Политика

Китай не намерен участвовать в переговорах с РФ и США о разоружении

Пекин не намерен принимать участия в каких-либо переговорах с Россией и США по поводу разоружения.
Life.ru 03:59
5
Общество

В Подмосковье подготовят план по смягчению ограничений

До конца этой недели будет подготовлен план по дальнейшему смягчению ограничений, введённых в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19, в Московской области.
RT на русском 05:25
18
Игры

Sony объявила дату презентации PlayStation 5

Lenta.ru 04:38
44
Происшествия

Дочь Ефремова отреагировала на ДТП с участием отца

Дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария прокомментировала ДТП с участием артиста в центре Москвы.
Известия вчера в 20:59
104
Экономика

Суд арестовал 100% «Деловых линий»

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 4 июня наложил арест на 100% долей крупного автомобильного грузоперевозчика «Деловые линии».
Ведомости вчера в 11:36
33
Общество

В России начались проблемы с доставками посылок из-за границы

REGNUM 05:15
201
Политика

Президент Украины внес в Раду законопроект о референдуме

Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной раде законопроект о референдуме, свидетельствуют данные на сайте парламента.
РИА Новости 04:35
Авто

До российских дилеров добралась новая Kia Optima

Новая KIA Optima, чье название и моторная гамма для России стали известны буквально на днях, добралась до российских дилеров.
Автоновости дня 03:03
47
Общество

Сергей Собянин отменил пропуска и самоизоляцию

Коммерсантъ вчера в 09:06
5K
Происшествия

Знакомые Ефремова предложили собрать деньги для семьи погибшего водителя

РБК 06:22
20
Политика

Рогозин пожаловался на насмешки США после запуска Crew Dragon

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пожаловался на насмешки со стороны США после запуска корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС).
Lenta.ru вчера в 19:12
1,3K
Происшествия

В Красноярском крае задержали трех подростков за изготовление бомб

В Красноярском крае задержали трех 14-летних подростков-анархистов, сообщается на сайте СК.
РИА Новости 04:45
15
Происшествия

Уроженец Севастополя осужден на десять лет за шпионаж

Севастопольский городской суд приговорил уроженца города к десяти годам строгого режима по обвинению в шпионаже.
Интерфакс 04:41
Общество

Путин подписал закон об удвоении детских пособий

Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM вчера в 07:58
298
Экономика

Власти готовят для российских пенсионеров две новые льготы

Российские пенсионеры смогут получать две новые льготы. В Госдуму поступили соответствующие законопроекты.
IrkutskMedia 05:22
54
Футбол

Исполком РФС утвердил календарь РПЛ и Кубка России

Во вторник проходит заседание исполнительного комитета РФС, на котором был утвержден регламент и календарь чемпионата России и Кубка страны, сообщается в Twitter союза.
Спорт-Экспресс 06:25
Происшествия

У историка Соколова появился еще один адвокат

РИА Новости 06:43
12
Политика

Пушков высмеял американского историка из-за слов о России

Российский сенатор Алексец Пушков скептически оценил заявления декана факультета афроамериканских исследований Принстонского университета Эдди Глода о связи РФ с расизмом.
Известия 00:16
361
Шоу-бизнес

Екатерина Климова показала свой загородный дом

Российская актриса решила показать загородный дом, который она спроектировала сама.
Pravda.Ru вчера в 03:59
9
Политика

Депутаты подготовили документ о недоверии председателю МГД Шапошникову

Москва, 9 июня 2020, 11:04 — REGNUM Ряд депутатов Московской городской думы подготовили проект постановления о недоверии председателю Законодательного собрания столицы Алексею Шапошникову.
REGNUM 04:04
36
Происшествия

К официальному дилеру Mercedes в Петербурге пришли с обысками

В Петербурге начались обыски в автосалоне официального дилера Mercedes на Приморском проспекте, сообщил информированный источник "Интерфакса".
Интерфакс 05:24
30
Путешествия

Отдых в России может подорожать на 30%

Стоимость отдыха на российских курортах может вырасти на 30%, сообщил «Известиям» вице-президент Ассоциации туроператоров России Александр Курносов.
Коммерсантъ вчера в 23:25
2,8K
Происшествия

Валуев высказался о смертельном ДТП с участием Ефремова

ProstoProSport 05:50
24
Политика

В Кремле прокомментировали идею урезать зарплаты топ-менеджерам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал идею законодательно урезать зарплаты топ-менеджеров российских госкорпораций до уровня, связанного с вознаграждением главы правительства.
Lenta.ru 06:47
4
Общество

Новосибирский избирком пригрозил забастовкой

Матосов и Нефедов указывают, что в день голосования, который назначен на 1 июля, каждому члену избиркома придется контактировать с тысячами голосующих, что чревато неконтролируемым распространением COVID-19, которая нередко приводит к гибели больных пенсионного возраста.
Newvz.ru 04:21
1
Авто

В России будет приостановлена сборка автомобилей BMW

ИА Красная Весна вчера в 14:32
9
Общество

В России предложили платить работникам 150 рублей в час

В Госдуме предложили ввести в России минимальную почасовую оплату труда и платить работникам 150 рублей в час.
Lenta.ru 07 июня в 21:14
3,6K
Политика

США отказались предоставлять информацию по делу MH17

Власти США сообщили Нидерландам о том, что они не могут предоставить дополнительные данные о запуске ракеты по малайзийскому Boeing (рейс MH17), пишет РИА Новости.
Моя Москва.онлайн вчера в 11:23
557
ДТП с участием актера Михаила Ефремова в центре МосквыБольше новостей по теме
Главное