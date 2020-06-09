Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, стоит ли лишать актера Михаила Ефремова звания заслуженного артиста после смертельной аварии накануне.

В Кремле прокомментировали аварию с участием Ефремова

Общество Путин подписал закон об удвоении детских пособий Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет. 387

Экономика Эксперт назвал основные факторы укрепления рубля Эксперт отметил, что главными факторами, оказывающими положительное влияние на курс рубля, традиционно являются растущие цены на нефть, приток иностранного капитала и позитивная конъюнктура на глобальных финансовых рынках. 13

Футбол Глава РФС ответил на критику Федуна Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о критике владельца московского "Спартака" Леонида Федуна по вопросу проведения матча 1/2 финала Олимп - Кубка России между красно-белыми и петербургским "Зенитом".

Общество Петровский рынок в Липецке открывается в формате работы магазинов Сегодня работающие на Петровском рынке в Липецке индивидуальные предприниматели получили рассылку, из которой следовало, что закрытый в конце марта крупнейший вещевой рынок области 10 июня частично возобновляет работу. 29

Политика Ростовский губернатор намерен баллотироваться на новый срок Губернатор Ростовской области Василий Голубев намерен участвовать в выборах главы региона в сентябре 2020 года. 415

Шоу-бизнес Фадеев назвал воспоминания о Serebro «мерзкими» Известный российский продюсер Максим Фадеев назвал "мерзкими" воспоминания о работе с созданной им группой Serebro. 7

Гаджеты Apple покажет первый ARM-процессор для Mac на WWDC 2020 Apple на грядущей WWDC 2020 может анонсировать переход с процессоров Intel на чипсеты собственной разработки на базе Arm.

Здоровье Профсоюз медиков просит генпрокурора разобраться с выплатами РБК ознакомился с письмом, которое межрегиональный профессиональный союз работников здравоохранения "Действие" направил генеральному прокурору Игорю Краснову Юристы объяснили, как работающим с COVID медикам получить доплаты В нём медики просят генпрокурора оценить действия чиновников Министерства здравоохранения.

Политика Зеленский заявил, что ему стыдно за некоторые шутки об Украине Президент Украины Владимир Зеленский признался, что ему стыдно за некоторые шутки "Квартала 95", в том числе за ту, в которой он сравнивал страну с "актрисой из немецкого фильма для взрослых", тем не менее, глава государства пояснил, что эта шутка "была о другом". 1

Общество Экс-глава ВЭБа попросил суд в Лондоне отправить Дерипаску за решетку Бывший глава ВЭБа Владимир Чернухин подал иск против миллиардера Олега Дерипаски в Высокий суд Лондона, в котором попросил отправить предпринимателя в тюрьму за неуважение к суду. 24

Футбол «Бавария» всё еще надеется подписать Сане Вопреки слухам, Сане не станет самым высокооплачиваемым игроком "Баварии", а в его контракте не будет прописана сумма отступных в размере 109 млн фунтов стерлингов.

Политика Режиссер объяснил желание Украины показывать российские фильмы Киноиндустрия на Украине находится «почти на нуле», потому что для производства хороших фильмов необходима сильная экономика, чего в стране нет, заявил российский режиссер и депутат Госдумы Владимир Бортко.