Происшествия

RT на русскомRT на русскомВ Кремле прокомментировали ДТП с участием Михаила Ефремова

После гибели потерпевшего уголовное дело в отношении Ефремова переквалифицировано на более тяжкую статью, ему грозит до 12 лет лишения свободы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ДТП в Москве с участием актёра Михаила Ефремова, в результате которого погиб человек.
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В Кремле прокомментировали ДТП с участием Михаила Ефремова

RT на русском09:55

В Кремле отреагировали на призыв лишить Ефремова наград и званий после ДТП

Газета.Ru06:00

Песков назвал чудовищным ДТП с участием Ефремова

ТАСС06:19

В Кремле оценили идею лишить Ефремова звания заслуженного артиста

Спорт-Экспресс06:10

В Кремле прокомментировали ДТП с участием Ефремова

РИА Новости06:07

«Это история большого обмана»: Арина Шарапова рассказала, в чем на самом деле виноват Михаил Ефремов

Комсомольская правда09:13

В Кремле оценили идею лишить Ефремова звания заслуженного артиста

РЕН ТВ06:00
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Происшествия

Актер Михаил Ефремов был пьян в момент ДТП в центре Москвы

Комсомольская правда вчера в 17:28
Происшествия

В Сирии подорвался на мине автомобиль военной полиции России

Дамаск, 9 июня 2020, 16:39 — REGNUM В районе сирийского города Кобани под бронеавтомобилем из состава патруля военной полиции России сработало взрывное устройство, сообщает 9 июня российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике.
REGNUM 09:39
28
Экономика

Тинькофф запустил первый в РФ банковский сервис микроинвестирования

Тинькофф запустил первый в России банковский сервис микроинвестирования — Инвесткопилку, которая позволит копить и инвестировать одновременно.
Газета.Ru 05:00
7
Происшествия

Десятки адвокатов отказались защищать Ефремова

Pravda.Ru 07:19
18
Происшествия

Жена Ефремова рассказала о сложном периоде в жизни актера

Жена артиста Софья Кругликова в интервью МК рассказала, что у супруга был сложный период, во время которого он употреблял спиртное.
Политическая Экспертиза 08:42
2
Общество

Новосибирский избирком пригрозил забастовкой

В Новосибирской области члены избирательных комиссий внезапно высказали опасения из-за предстоящего всеобщего голосования по поправкам в Конституцию.
Atas.info 07:49
15
Путешествия

В Ростуризме рассчитывают на полноценный старт турсезона с 1 июля

Июнь уйдет на мягкий старт и на подготовку к началу полноценного курортного сезона с 1 июля, добавила Догузова.
Российская газета 07:47
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Футбол

В РФС признали ошибку с местом проведения полуфинала Кубка России

«РФС признаёт, что в регламенте Олимп-Кубка России на сезон-2019/2020 была допущена техническая ошибка», — говорится в сообщении РФС в Twitter.
REGNUM 08:25
Шоу-бизнес

Ксения Собчак поддержала устроившего смертельное ДТП Михаила Ефремова

Многие артисты российского шоу-бизнеса высказались о ДТП с участием Михаила Ефремова. Ксения Собчак не смогла остаться в стороне.
Вокруг ТВ 08:09
28
Здоровье

Коронавирус подтвердился у 220 человек в Воронежской области

С начала эпидемии коронавирус подтвердился у 3285 человек. Из них 1699 выздоровели, 19 пациентов спасти не удалось.
Воронежский городской портал 03:06
77
Экономика

Власти готовят для российских пенсионеров две новые льготы

Российские пенсионеры смогут получать две новые льготы. В Госдуму поступили соответствующие законопроекты.
IrkutskMedia 05:22
91
Происшествия

Володин поручил взять на контроль расследование ДТП с Ефремовым

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил взять на контроль расследование смертельного ДТП с участием актера Михаила Ефремова.
Российская газета 07:30
702
Происшествия

Блогера Гусейна Гасанова лишили водительских прав

Газета.Ru 10:01
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Происшествия

Сушинский заявил о непричастности к отмыванию денег

Газета.Ru 09:20
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Шоу-бизнес

Последняя программа с Юлией Норкиной появилась в Сети

VSE42.RU 00:50
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Кино

Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс рассказали о сценарии «Матрицы 4»

Голливудские актеры Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс высоко оценили сценарий четвертой части культового фантастического боевика «Матрица», написанный Ланой Вачовски.
Культуромания вчера в 12:39
19
Общество

Беглов анонсировал план по отмене ограничений в Петербурге

Санкт-Петербург, 9 июня 2020, 09:08 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в своем обращении к горожанам пообещал в ближайшие дни обнародовать план по отмене ограничений, введенных из-за коронавирусной инфекции.
REGNUM 02:08
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Музыка

Юрий Лоза ответил Филиппу Киркорову, назвавшему его «аппендицитом»

ИА InterMedia вчера в 05:12
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Политика

Путин поддержал планы ростовского губернатора участвовать в выборах

Президент России Владимир Путин поддержал планы губернатора Ростовской области Василия Голубева вновь баллотироваться на этот пост.
RT на русском 08:55
193
Шоу-бизнес

Рудковская опубликовала видео танца с «Пухляшом» из клипа Little Big

Продюсер Яна Рудковская опубликовала видео, на котором танцует с известным как «Пухляш» из клипа Little Big Дмитрием Красиловым.
ФАН вчера в 19:46
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Политика

Захарова получила высший дипломатический ранг посла

Президент Владимир Путин присвоил официальному представителю МИД России Марии Захаровой ранг чрезвычайного и полномочного посла — это высший дипломатический ранг.
Коммерсантъ вчера в 07:15
1,5K
Происшествия

В Красноярске задержаны возможные грабители инкассаторов

В понедельник утром в Красноярске сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали троих мужчин, подозреваемых в нападении на инкассаторов, совершенном 30 мая.
Российская газета вчера в 00:07
138
Общество

Крым с 15 июня отменит самоизоляцию для приезжих из других регионов

С 15 июня в Крыму будет полностью снят режим самоизоляции, объявил глава республики Сергей Аксенов на своей странице «В контакте».
Ведомости 09:33
352
Экономика

Путин подписал закон о мерах поддержки граждан и бизнеса

Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении мер поддержки российским гражданам и бизнесу в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 07:54
66
Происшествия

Прокурор сообщил об анализе осколков в телах членов экипажа MH17

В теле капитана экипажа потерпевшего крушение Boeing на востоке Украины в июле 2014 года обнаружили осколок в форме бабочки, заявил нидерландский прокурор Тейс Бергер на суде по делу MH17.
РБК 00:41
1,2K
Наука

Российские палеонтологи создали цифровую модель мозга динозавра

Палеонтологи из Санкт-Петербургского государственного университета создали первую подробную 3D-модель мозга динозавра, принадлежащего к инфраотряду анкилозавров.
News.ru 06 июня в 09:10
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Общество

Власти расторгли договор с подрядчиком мусорного полигона в Шиесе

Региональные власти направили письмо ООО «Технопарк», которая сопровождает проект, с предложением расторгнуть соглашение.
РБК 09:45
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Футбол

«Рубин» объявил о подписании Меркулова

«Рубин» на официальном сайте объявил о переходе в команду защитника Михаила Меркулова.
Sport24.ru 08:51
Путешествия

Отдых в России может подорожать на 30%

Стоимость отдыха на российских курортах может вырасти на 30%, сообщил «Известиям» вице-президент Ассоциации туроператоров России Александр Курносов.
Коммерсантъ вчера в 23:25
3,1K
Авто

До российских дилеров добралась новая Kia Optima

Новая KIA Optima, чье название и моторная гамма для России стали известны буквально на днях, добралась до российских дилеров.
Автоновости дня 03:03
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ДТП с участием Михаила ЕфремоваБольше новостей по теме
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