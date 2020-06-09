Происшествия

RT на русскомRT на русскомВ Кремле прокомментировали ДТП с участием Михаила Ефремова

После гибели потерпевшего уголовное дело в отношении Ефремова переквалифицировали на более тяжкую статью, ему грозит до 12 лет лишения свободы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ДТП в Москве с участием актёра Михаила Ефремова, в результате которого погиб человек.
Читать в источнике
Комментировать3,6K

Подробнее о событии

Кремль назвал «чудовищным» ДТП с участием Ефремова

Газета.Ru10:18

В Кремле прокомментировали ДТП с участием Михаила Ефремова

RT на русском09:55

В Кремле оценили идею лишить Ефремова звания заслуженного артиста

РЕН ТВ06:00

Песков назвал чудовищным ДТП с участием Ефремова

ТАСС06:19

В Кремле прокомментировали смертельное ДТП с Михаилом Ефремовым

Говорит Москва06:15

В Кремле прокомментировали ДТП с участием Ефремова

РИА Новости06:07

«Это история большого обмана»: Арина Шарапова рассказала, в чем на самом деле виноват Михаил Ефремов

Комсомольская правда09:13
Показать все источники
Автоматически обработаны 7223 источника, обновлено в 11:46, Ашберн
Происшествия

Жена погибшего в ДТП с Ефремовым ответила на предложение о помощи

РБК 10:38
70
Футбол

Василий Уткин назвал лучших игроков в истории российского футбола

Уткин открыл очередной выпуск своей программы на Youtube признанием, что готов к ожесточенному спору в комментариях и готов назвать лучших, по его мнению, игроков в отечественном футболе.
Newia.ru вчера в 12:45
3
Происшествия

Дочь актера Михаила Ефремова высказалась по поводу ДТП с участием отца

Дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария высказалась по поводу ДТП с участием артиста в центре Москвы.
Mockva.ru вчера в 22:55
135
Происшествия

В анализах актера Ефремова нашли следы наркотиков

РБК 10:56
999
Происшествия

Медведя с бидоном на голове заметили на Камчатке

На Усть-Большерецкой камчатской дороге автомобилисты заметили медведя с бидоном на голове и сняли несчастное животное на видео.
Вести.Ru вчера в 03:36
16
Космос

В ОКБ «Факел» испытали плазменные двигатели в паре

Плазменные двигатели, наряду с ионными, применяются в качестве маршевых или маневровых на космических аппаратах самого разного назначения.
Популярная механика 08:44
Происшествия

Защита историка Соколова добилась переноса судебного заседания

REGNUM 06:19
45
Здоровье

Врач рассказала, кому вредно есть мороженое

Кашубина отметила, что мороженое может быть вредно для детей из-за угрозы кариеса зубов, также в случае непереносимости лактозы мороженое можно употреблять в только небольшом количестве.
ИА Красная Весна вчера в 23:50
41
Армия и оружие

ВВС США начали искать замену беспилотнику MQ-9 Reaper

Как заявил помощник министра ВВС США по закупкам, технологиям и логистике Уилл Ропер, ВВС США рассматривает замену MQ-9 Reaper более дешевыми многоразовыми беспилотниками, которые "не жалко потерять".
Военное обозрение 08:08
Политика

Зеленский обвинил нелояльных власти мэров в сепаратизме

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал нелояльных центральной власти мэров. Его слова приводит «Украинская правда».
Lenta.ru 11:30
Общество

КПВВ в Донбассе частично восстановят работу

Контрольно-пропускные пункты в Донбассе восстановят работу с 10 июня, но с некоторыми ограничениями, сообщил во вторник пресс-центр операции Объединенных сил ВС Украины.
РИА Новости 01:53
2
Происшествия

Володин поручил взять на контроль расследование ДТП с Ефремовым

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил взять на контроль расследование смертельного ДТП с участием актера Михаила Ефремова.
Российская газета 07:30
759
Общество

Путин подписал закон об удвоении детских пособий

Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM вчера в 07:58
364
Происшествия

Боец Шлеменко назвал предумышленным убийством ДТП с участием Ефремова

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Шлеменко поделился мнением о ДТП с участием Заслуженного артиста России Михаила Ефремова.
Газета.Ru 08:40
Технологии

В Steam бесплатно раздают игру в духе классического Crash Bandicoot

Российская газета 06:42
1
Футбол

В РФС признали ошибку с местом проведения полуфинала Кубка России

«РФС признаёт, что в регламенте Олимп-Кубка России на сезон-2019/2020 была допущена техническая ошибка», — говорится в сообщении РФС в Twitter.
REGNUM 08:25
Космос

В России начали разработку системы навигации полетов в дальнем космосе

Российские специалисты начали разработку системы рентгеновской навигации, которую космические аппараты смогут использовать при полёте в дальнем космосе, сообщил Институт космических исследований (ИКИ) РАН.
РИА Новости вчера в 07:25
11
Наука

Информация о случаях скрещивания людей и животных появилась в СМИ

Ученые не первый год пытаются произвести искусственный гибрид человека и животного, о котором сложено так много фантастических рассказов.
Live24 09:00
233
Происшествия

Депутаты выступили за конфискацию автомобилей у пьяных водителей

Российская газета 06:14
2
Общество

Крым с 15 июня отменит самоизоляцию для приезжих из других регионов

С 15 июня в Крыму будет полностью снят режим самоизоляции, объявил глава республики Сергей Аксенов на своей странице во «В контакте».
Ведомости 09:33
540
Экономика

Две новые льготы подготовили для российских пенсионеров

Новый законопроект поступил на рассмотрение в Госдуму, согласно которому российские пенсионеры получат новые льготы.
Экономика сегодня 02:28
99
Политика

Меркель и Путин провели телефонные переговоры

Канцлер Германии Ангела Меркель позвонила президенту России Владимиру Путину. Об этом во вторник, 9 июня, сообщается на сайте Кремля.
Известия 10:59
10
Общество

Мэр Лондона намерен проверять памятники города на связь с работорговлей

Лондон, 9 июня 2020, 18:32 — REGNUM Глава муниципалитета Лондона Садик Хан объявил о намерении создать специальную комиссию для оценки памятников и названий улиц города с целью выявить их связь с рабовладельцами разных эпох.
REGNUM 11:32
Экономика

В АТОР опровергли сообщения о подорожании летнего отдыха в РФ на 30%

Напомним, ранее газета «Известия» со ссылкой на вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александра Курносова сообщила, что в России может значительно подорожать отдых.
REGNUM 09:10
8
Авто

Новый Volkswagen Arteon Shooting Brake раскрыли до премьеры

У Volkswagen скоро появится новое предложение для этого сегмента в Европе — Arteon Shooting Brake, тизеры которого компания опубликовала накануне в Сети.
32CARS.ru 03:09
5
Авто

Составлен список автомобилей с самыми ненадежными автоматическими КПП

Рейтинг составлен на основе отзывов владельцев подержанных машин, сошедших с конвейера в период с 2001 по 2015 год.
Новые автомобили 07 июня в 04:51
65
Общество

Экс-глава ВЭБа попросил суд в Лондоне отправить Дерипаску за решетку

Бывший глава ВЭБа Владимир Чернухин подал иск против миллиардера Олега Дерипаски в Высокий суд Лондона, в котором попросил отправить предпринимателя в тюрьму за неуважение к суду.
РБК 08:13
17
Политика

Захарова получила высший дипломатический ранг посла

Президент Владимир Путин присвоил официальному представителю МИД России Марии Захаровой ранг чрезвычайного и полномочного посла — это высший дипломатический ранг.
Коммерсантъ вчера в 07:15
1,5K
Общество

Власти Архангельской области отказались от проекта «Шиес»

Власти Архангельской области решили исключить проект "Шиес" из списка приоритетных.
Газета.Ru 10:57
139
Политика

Песков объяснил отсутствие «обнуленных сроков» на сайте

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, почему на сайте с подробной информацией об изменениях в Конституцию РФ отсутствовало упоминание об обнулении сроков правления Владимира Путина.
iReactor вчера в 08:07
441
ДТП с участием Михаила ЕфремоваБольше новостей по теме
Главное