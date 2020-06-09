После гибели потерпевшего уголовное дело в отношении Ефремова переквалифицировали на более тяжкую статью, ему грозит до 12 лет лишения свободы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ДТП в Москве с участием актёра Михаила Ефремова, в результате которого погиб человек.

В Кремле прокомментировали ДТП с участием Михаила Ефремова

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