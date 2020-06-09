Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ДТП с участием актера Михаила Ефремова, назвал чудовищным случай, когда пьяный водитель – неважно, кто - устроил аварию с гибелью человека.

Космос «Роскосмос»: российских деталей в Crew Dragon нет В конструкции стыковочного узла космического корабля Crew Dragon нет деталей российского производства.

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Футбол Клубы РПЛ желают начать новый сезон 9-10 августа Клубы российской Премьер-лиги выразили желание начать сезон 2020/21 позднее первоначальных дат на неделю — 9-10 августа.

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Происшествия В Краснодарском крае за сутки выявили 89 носителей коронавируса Краснодар, 9 июня 2020, 11:13 — REGNUM 89 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за минувшие сутки, сообщил 9 июня региональный оперативный штаб. 1,5K

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