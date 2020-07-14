Политика

ИзвестияИзвестияВ Кремле прокомментировали акции в поддержку Фургала

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 14 июля прокомментировал несогласованные акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, проведенные его сторонниками в прошедшие выходные.
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В Кремле удовлетворены действиями полиции на митингах в Хабаровске в поддержку губернатора Сергея Фургала

Эхо Москвы06:34

Кремль прокомментировал акции протеста в Хабаровске

RT на русском06:23

Песков об акциях в Хабаровске: слава богу, без провокаций

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«Понятен эмоциональный посыл жителей». Кремль — о протестах в Хабаровске

Дождь06:31

В Кремле прокомментировали акции в поддержку Фургала

Известия06:20

В Кремле заявили, что с пониманием отнеслись к эмоциям хабаровчан из-за ареста Фургала

Интерфакс06:16

Кремль высказался о протестах в Хабаровске

Московский Комсомолец06:10
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В Баку заявили о гибели двух офицеров в результате обстрела ВС Армении

Известия 06:02
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Политика

ЦИК отказал Бабарико в регистрации кандидатом в президенты Белоруссии

Центральная избирательная комиссия Белоруссии отказалась зарегистрировать экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико кандидатом на пост президента республики, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 05:32
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Единоборства

Исмаилов пообещал Александру Емельяненко тяжёлый бой

Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов проведут главный бой в тяжёлом весе на турнире ACA 107, который пройдёт 24 июля в Сочи.
News.ru вчера в 10:37
Общество

Бывший ведущий «Разрушителей легенд» умер в 49 лет

На 50-м году жизни умер один из бывших ведущих телепередачи «Разрушители легенд» Грант Имахара.
Известия 03:43
Путешествия

В АТОР назвали готовые принимать российских туристов страны

RT на русском 05:55
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Шоу-бизнес

Наталья Фриске надела платье сестры и спела ее песню

Певица, которая была приглашенной звездой на свадьбе, исполнила песню из репертуара своей знаменитой сестры - «Где-то летом».
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Здоровье

Названа диета, которая позволяет худеть без ограничений в еде

Газета Кемерова 04:30
Экономика

«Аэрофлот» решил сделать «Победу» самой крупной авиакомпанией России

РБК 04:56
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Политика

Министр сельского хозяйства Саратовской области ушла в отставку

Татьяна Кравцева занимала пост министра сельского хозяйства Саратовской области с мая 2015 года.
Регион 64 05:43
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Общество

Собчак использовала в рекламе кадры своего задержания на протесте

Телеведущая Ксения Собчак использовала в рекламе супермаркета «Перекресток» реальные кадры своего задержания полицией на акции в поддержку Ивана Сафронова.
URA.Ru 03:51
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Политика

Песков прокомментировал сообщения о действиях Путина с его ручкой

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил, стоит ли россиянам обращать внимание и анализировать действия главы государства Владимира Путина с его ручкой, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:01
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Происшествия

Аспирант убил и расчленил профессора ради 1,5 миллиона рублей

Вести.Ru 01:31
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Общество

В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»

1% от пенсионного капитала за каждый отработанный год во времена СССР будет начислен тем, чей трудовой стаж начался раньше 1 января 1991 года.
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Футбол

Семин призвал Кикнадзе уйти из «Локомотива» и «вообще из футбола»

После Вашего недопустимого и оскорбительного жеста в адрес болельщика ”Локомотива”, факт которого Вы публично признали, Вы должны уйти с поста генерального директора клуба и вообще из футбола.
РИА Новости 05:16
Экономика

Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты

У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском 12 июля в 04:27
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Общество

Текслер уволил начальника управления делами губернатора

Алексей Текслер освободил от должности управляющего делами губернатора и правительства Челябинской области Евгения Алексеева.
Znak.com 06:21
Шоу-бизнес

Продюсер «Ласкового мая» Разин похудел на 43 килограмма

CT news 02:14
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Наука

Воздействие на организм сетей 4G и 5G проверили на рыбах

Ученые пришли к выводу, что радиоволны частотой 3,5 ГГц воздействуют на организмы в незначительной степени.
Evo-rus.com 11 июля в 14:22
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Политика

Медведев рассказал о развитии системы национальной кибербезопасности

Бороться с виртуальной преступностью стало сложнее, РФ ускорила работу над развитием системы национальной кибербезопасности, сообщил замруководителя Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.
РИА Новости 06:37
Хоккей

Клуб НХЛ «Миннесота Уайлд» подписал контракт с Капризовым

Inc-news.ru 04:14
Шоу-бизнес

Вдову актера Проскурина выселили из московской квартиры

Еще не миновало и пары недель с трагедии, а его Вдова Ирина Хонда вынуждена покинуть квартиру, в которой она с мужем прожила в любви и согласии 10 лет.
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Футбол

Арбитр ударил футболиста во время матча ПФЛ в Москве

Московский Комсомолец 03:49
Общество

«Северный поток» временно приостановил работу

Газопровод "Северный поток" приостановил работу до 26 июля из-за технического обслуживания, пишет РИА "Новости" со ссылкой на данные оператора.
Газета.Ru 02:44
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Политика

Путин подписал закон об упрощении получения российского гражданства

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об упрощенном порядке получения гражданства России иностранцами, чьи дети имеют паспорта России и достигли 18 лет.
Общественное телевидение России вчера в 14:53
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Общество

Песков прокомментировал петицию о повышении налога для богатых

Как уточняет агентство, на сайте Millionaires for Humanity ранее была опубликована петиция, в которой более 80 миллионеров из США, Британии, Германии, Новой Зеландии, Канады и Нидерландов призвали повысить налоги на богатство.
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Экономика

Банк России не планирует проводить деноминацию рубля

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность.
РИА Новости вчера в 08:53
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Гаджеты

Xiaomi сломала новейший смартфон на чистом Android

Xiaomi Mi A3 работает на чистом Android без каких-либо дополнительных включений от MIUI и входит в программу Android One.
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Армия и оружие

В Сирии задержали боевиков, собиравших информацию о военных объектах

RuNews24.ru 01:15
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Происшествия

Экипаж катера рассказал, как нашли тело убитой Соколовым аспирантки

Российская газета вчера в 11:21
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Общество

В Монголии 15-летний подросток умер от бубонной чумы

Известно, что за несколько дней до смерти подросток съел мясо тарбагана, этот монгольский сурок считается основным переносчиком чумы Результаты проведенных анализов подтвердили то, что причиной смерти подростка стала бубонная чума.
RuNews24.ru 03:46
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