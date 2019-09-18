Политика

RT на русскомRT на русскомВ Кремле прокомментировали акции в поддержку осуждённого Устинова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал акции в поддержку актёра Павла Устинова, осуждённого на 3,5 года колонии общего режима по обвинению в применении насилия к бойцу ОМОНа на несогласованной акции 3 августа в центре Москвы.
Читать в источнике
Комментировать294

Подробнее о событии

Кремль не видит снижения доверия к судебной системе из-за дела Устинова

Коммерсантъ07:43

В Кремле призвали дождаться решения по апелляции на приговор Устинову

RT на русском07:24

В Кремле заявили, что не могут оказать влияния на суд по делу Устинова

ТАСС07:19

Кремль «принял к сведению» общественный резонанс из-за дела Устинова

РЕН ТВ07:11

Кремль не увидел снижения доверия к суду из-за приговора Павлу Устинову

РБК07:34

Кремль прокомментировал дело Павла Устинова

Ведомости07:20

В Кремле не фиксируют снижения доверия к судебной системе

РИА Новости07:28
Показать все источники
Автоматически обработаны 7002 источника, обновлено в 09:08, Вашингтон
Общество

С какого возраста положены льготы для предпенсионеров

Налоговые льготы положены людям более старшего возраста - тем, кто достиг прежнего возраста выхода на пенсию, то есть 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.
Российская газета вчера в 11:20
Шоу-бизнес

Паулина Андреева и Федор Бондарчук сыграли свадьбу в Петербурге

Федор Бондарчук и Паулина Андреева отпраздновали свадьбу, устроив торжество в Петербурге, родном городе актрисы.
Salt Mag 03:54
Политика

Пенс: войска США приведены в боевую готовность

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что войска страны находятся в полной боевой готовности для защиты союзников после атаки дронов на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, сообщает РБК со ссылкой на местные СМИ.
ИжевскИнфо.РУ 03:55
Здоровье

Онищенко оценил прогноз онколога о скачке смертности в России от рака

Ранее директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева, профессор Алексей Масчан заявил, что в России начали исчезать ежедневно необходимые лекарства для лечения онкологических заболеваний.
РИА Новости 08:55
Армия и оружие

Украинское командование готовит отвод войск в Донбассе

Украинское командование готовится к отводу войск по всему фронту в Донбассе, заявил командующий так называемой операции объединенных сил Владимир Кравченко.
Газета.Ru 08:15
Экономика

«Красное и белое», «Дикси» и «Бристоль» объединились

Владельцы группы "Дикси", сети магазинов "Бристоль" и алкомаркетов "Красное&Белое" завершили сделку по объединению ретейлеров в единый розничный бизнес.
РИА Новости 06:49
Происшествия

В Екатеринбурге на заводе «ВИЗ-сталь» возник крупный пожар

РИА Новости 07:59
Политика

В Крыму оценили план украинского генерала по «возвращению» полуострова

Ранее, как сообщали СМИ, экс-глава внешней разведки Украины Николай Маломуж рассказал о плане по «возвращению» Крыма в состав страны.
RT на русском 07:03
Происшествия

ФСБ задержала более 160 граждан КНДР за браконьерство в Японском море

В Японском море задержали 161 гражданина КНДР на двух шхунах, уличенных в браконьерстве.
Газета.Ru 07:27
Общество

Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне

Газета.Ru вчера в 01:56
Политика

Киевский суд арестовал один из главных активов Порошенко

Печерский районный суд Киева наложил арест на имущество и корпоративные права завода «Кузница на Рыбальском», который является одним из главных активов экс-президента Украины Петра Порошенко.
ФАН вчера в 06:50
Армия и оружие

ВСУ за сутки 20 раз нарушили перемирие в ДНР

ИА Новороссия вчера в 04:02
Армия и оружие

В Германии начало работу новое командование НАТО

Новое командование НАТО начало работу в городе Ульм в Германии. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Североатлантического альянса.
ТАСС вчера в 14:59
Общество

Савченко показала в соцсетях новую фотосессию в платье

Фотосессия экс-депутата Верховной рады Надежды Савченко в голубом платье на море удивила пользователей соцсетей.
Известия 00:14
Политика

Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии атаку на НПЗ

Российская газета 07:29
Культура

Несколько виртуальных концертных залов откроют в Пензенской области

"В Пензенской области на площадках учреждений культуры (домах культуры, библиотеках, музеях) запланировано создание более пяти виртуальных концертных залов, оснащенных мультимедийным оборудованием и скоростным интернетом, формат которых позволит в онлайн режиме обеспечить жителям участие в знаковых федеральных и региональных культурных мероприятиях", - отмечается в сообщении.
Интерфакс - Россия вчера в 12:12
Футбол

Адвокат друга Кокорина и Мамаева рассказала о рассмотрении по УДО

Газета.Ru вчера в 05:13
Происшествия

Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой

Семилетняя девочка из Ингушетии, которую в июле госпитализировали со следами жестокого избиения, впервые встретилась с мамой.
RT на русском 08:32
Шоу-бизнес

Навка заявила о возвращении мужа Заворотнюк в ледовое шоу

Фигуристка Татьяна Навка заявила, что супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев выступит в ледовом шоу «Руслан и Людмила».
Взгляд.ру вчера в 11:20
Футбол

Умер бывший футболист «Зенита» Фернандо Риксен

ТАСС 06:44
Происшествия

Подозреваемый в изнасиловании девушки-врача в Саратове признал вину

Подозреваемый в изнасиловании девушки-врача в Саратове полностью признал свою вину, об этом сообщили в среду журналистам в пресс-службе Следственного управления СК РФ региона.
ТАСС 07:10
Политика

Вятрович уволен с должности главы Института нацпамяти Украины

Глава Украинского института национальной памяти историк Владимир Вятрович уволен со своей должности, которую он занимал с 2014 года.
RT на русском 06:54
Общество

В ростовской школе пожаловались на учителя с маникюром и макияжем

Ученики и родители просят уволить учителя с манерами и поведением гея из школы в Ростове-на-Дону.
Ugpressa.ru 16 сентября в 03:58
Шоу-бизнес

Как Максим Галкин и Алла Пугачева поздравили детей с 6-летием

Как оказалось, отмечать 6-летие Гарри и Лиза решили не только в компании папы и мамы.
Bimru.ru 08:40
Шоу-бизнес

Семья Юлии Началовой вступила в права наследства

Юрист рассказал, что родственникам досталась половина 4-комнатных апартаментов покойной певицы.
OAnews вчера в 01:47
Происшествия

Липецкая семья инсценировала пропажу дочки, чтобы не вести ее в школу

Российская газета 05:01
Авто

Fiat совместно с Trussardi выпустил спецверсию ситикара Panda

Компания Fiat представила специальную серию модели Panda, которая была создана вместе с модным брендом Trussardi.
Тарантас Ньюс 03:25
Происшествия

Готовивший теракт сторонник ИГ задержан в Дагестане

RT на русском 07:41
Происшествия

Устинов получил 3,5 года колонии за нападение на омоновца 3 августа

Тверской суд Москвы приговорил к 3,5 года колонии общего режима Павла Устинова за применение насилия по отношению к омоновцу во время несанкционированной акции в центре столицы 3 августа.
RT на русском 16 сентября в 06:11
Политика

И.о. посла США на Украине назвал санкции против России недостаточными

Исполняющий обязанности посла США на Украине Уильям Тейлор заявил о необходимости ввести «более широкие санкции» в отношении России.
Известия 08:48
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное